Холодник известен не только на Украине — национальным блюдом его считают также поляки, литовцы, латыши, белорусы и россияне. От популярной на просторах СНГ окрошки он отличается тем, что в его состав не входят мясные продукты.
Родственниками холодника можно считать как окрошку, так и традиционное болгарское и македонское блюдо таратор — суп из кислого молока, огурца, грецкого ореха и укропа.
Рецепты холодника, конечно, слегка разнятся от семьи к семье. Кто-то добавляет в него буженину или щавель, кто-то подает суп с отварной картошкой, кто-то — со свежеиспеченным хлебом.
К слову, и заправляют холодник по-разному. В современных рецептах вместо свекольного отвара и сметаны используют кефир — в Литве и Латвии для этих целей даже продается кефир повышенной жирности.
Для приготовления холодника нам понадобятся:
- свекла — 400 г,
- картофель — 500 г,
- огурцы — 400 г,
- редис — 200 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- зеленый лук — 1 пучок,
- укроп — 1 пучок,
- сметана — 150 г,
- соль — по вкусу,
- вода — 2 л,
- вареные яйца — 4 шт.
Очищаем свеклу и натираем ее на мелкой терке. Заливаем водой, доводим до кипения и варим в течение 15-20 минут до полной готовности свеклы. Свекольный отвар процеживаем в отдельную миску, свеклу остужаем.
Отвариваем картофель в кожуре, остужаем, очищаем и режем кубиками.
Огурцы и редис режем на маленькие кубики, зелень и лук измельчаем.
В глубокой салатной миске соединяем отварную свеклу, картофель, огурцы, лук, редис и зелень. Заливаем свекольным отваром, заправляем сметаной и солью по вкусу. Можно также добавить немного горчицы.
Готовый холодник убираем в холодильник на 2 часа. Для подачи разливаем по глубоким тарелкам, украшаем зеленью и половинкой яйца.
Приятного аппетита!