Есть много способов спастись от жары. Например, искупаться в реке, выпить чего-то холодненького или наесться мороженого. А можно полакомиться холодным супом. Такой найдется и в украинской кухне: холодник заткнет за пояс гаспачо и посоревнуется с окрошкой

Холодник известен не только на Украине — национальным блюдом его считают также поляки, литовцы, латыши, белорусы и россияне. От популярной на просторах СНГ окрошки он отличается тем, что в его состав не входят мясные продукты.

Родственниками холодника можно считать как окрошку, так и традиционное болгарское и македонское блюдо таратор — суп из кислого молока, огурца, грецкого ореха и укропа.

Украинская кухня: как приготовить настоящий гуцульский банош © Из видео Рецепты от Со Вкусом

К слову, и заправляют холодник по-разному. В современных рецептах вместо свекольного отвара и сметаны используют кефир — в Литве и Латвии для этих целей даже продается кефир повышенной жирности.

Для приготовления холодника нам понадобятся:

- свекла — 400 г,

- картофель — 500 г,

- огурцы — 400 г,

- редис — 200 г,

- репчатый лук — 1 шт.,

- зеленый лук — 1 пучок,

- укроп — 1 пучок,

- сметана — 150 г,

- соль — по вкусу,

- вода — 2 л,

- вареные яйца — 4 шт.

Украинская кухня: готовим любимую казаками гречневую соломаху © Скриншот из видео Телеканала ДОМ

Отвариваем картофель в кожуре, остужаем, очищаем и режем кубиками.

Огурцы и редис режем на маленькие кубики, зелень и лук измельчаем.

В глубокой салатной миске соединяем отварную свеклу, картофель, огурцы, лук, редис и зелень. Заливаем свекольным отваром, заправляем сметаной и солью по вкусу. Можно также добавить немного горчицы.

Готовый холодник убираем в холодильник на 2 часа. Для подачи разливаем по глубоким тарелкам, украшаем зеленью и половинкой яйца.

Приятного аппетита!