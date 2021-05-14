Суд по избранию меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку превратился в триумф политика. Украинская власть не только не достигла своих целей, но и выставила себя слабой

Следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый вечером 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

«Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия, в плане обжалования. Естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий, это, естественно, что говорили сегодня адвокаты, мы будем работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса», — заявил сам Медведчук после завершения суда. Медведчук заявил, что продолжит заниматься политикой © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Он назвал дело против него созданным «по надуманным причинам, немотивированным и в нарушение действующего законодательства».

Соратники Медведчука также выражают решимость бороться за своего однопартийца. А вот сторонние наблюдатели указывают: процесс над политиком превратился в фиаско действующей власти. Ну а сторонники власти твердят о победе над Медведчуком.

«Зелёная перемога»

Несмотря на то что суд не поддержал сторону обвинения и не стал отправлять Медведчука под стражу, некоторые эксперты уверены: круглосуточный домашний арест для политика даже страшнее.

«Подозрение изначально предъявлено по статьям, где суд без вариантов при избрании стражи обязан определить уровень залога. При этом сумму залога суд обязан определить такой, чтобы она не была непомерной для подозреваемого. Тут важно обратить внимание на слово "обязан", которое встречается дважды», — заявил украинский эксперт в отрасли юриспруденции Геннадий Дубов.

По его словам, для Медведчука любая сумма залога может быть непомерной: ведь распоряжаться активами политику нельзя.

«То есть любую сумму залога выбрать нельзя, но при избрании стражи ее размер определить суд обязан. Из этого следует, что и стражу никак не изберешь, даже если очень сильно хочется. В такой ситуации круглосуточный домашний арест является самой суровой мерой пресечения из возможных», — отметил Дубов.

А некоторые пошли еще дальше. Такой сторонник новой власти, как член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко, заявил: Медведчуку избрали самую унизительную меру пресечения.

«На уровне рацио домашний арест — самый унизительный для Медведчука. Икону протеста из себя не слепишь, Россию на помощь не позовешь. Но и свободой, если был на залоге, не воспользуешься. Сидишь дома, как собака с ошейником на шее, регулярно приходят менять батарейки в браслете, ложные сигналы побега проверяют, условия содержания, под домом сидят журналисты в кустах и на всю страну транслируют хоромы. Короче, решение норм», — прокомментировал он высказывание политолога Владимира Фесенко, который предположил, что домашний арест налагает на Медведчука больше ограничений, чем выход под залог.

Однако сторонники политика и ряд экспертов уверены — на самом деле победа на их стороне. «Ничего умнее не придумали»: соратник Медведчука объяснил арест лидера партии © Facebook, Андрей Лесик

Использовал силу противника

Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович уверен: план украинской власти провалился.

«Суд продемонстрировал победу здравого смысла. А власть, вместо расправы над Медведчуком, получила из него общенационального лидера. Поздравляю, он держался достойно, а "Оппозиционная платформа — За жизнь" продемонстрировала, что мы — единая команда», — отметил Рабинович.

Таким образом, Медведчук фактически использовал силу противника против него самого, что чем-то напоминает айкидо.

Даже не связанные с ОПЗЖ массмедиа указывают на провальность тактики властей.

«Вы уже сделали из Медведчука самого обсуждаемого оппозиционера номер 1 для Юго-Восточного электората, а эфиры и комментарии он сможет давать и со своей лужайки, а также на каждом из судебных заседаний, которые будут его прокачивать», — обратился к властям популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

А главред украинского издания «Страна» Игорь Гужва отметил, что и в дальнейшем вряд ли власти удастся переиграть политика.

«Для власти это сильный удар. По сути, все ее пиар-потуги пошли прахом. Хотели показать, что они сильны как никогда, а вышел пшик. Поэтому решение об отказе во взятии под стражу, скорее всего, будет обжаловано в апелляции. А возможно, Медведчуку будут предъявлены и новые подозрения, по которым его попытаются отправить в тюрьму. Хотя, судя по сегодняшнему суду, и новые дела могут закончиться для власти также плачевно», — указал он.

В целом многие из наблюдавших за процессом по избранию меры пресечения Медведчуку уверены: итоги процесса очень плохо аукнутся украинской власти.

«В результате нокдаун получил лично Зеленский. Для т.н. "порохоботов" он теперь "не властелин, а пластилин", пытавшийся, но не сумевший отстоять свое Sic volo, sic jube (так я хочу, так я велю — лат.) в стычке с сильным оппонентом, а для тех, кто за него массово голосовал, — беспредельщик, пытающийся выбить из политики человека, готового защищать интересы тех, кого Зеленский обманул, даже рискуя при этом свободой», — отметил политолог Лев Вершинин. Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его мнению, уровень аргументации обвинения показал, насколько дело против Медведчука слеплено на скорую руку и насколько оно бесперспективно в дальнейшем. А это значит, что рассмотрение дела придется затягивать.

«Это провал, за который кто-то должен будет ответить. Но поскольку отвечать не захочет никто, "бюрократы" и "силовики" начнут грызться, обвиняя в провале друг дружку, — а это, поскольку грызней не преминут воспользоваться "третьи силы" (и четвертые, и пятые, и шестые), никак не поспособствует прочности и без того хлипкой, быстро теряющей поддержку команды зелёных», — указал Вершинин.

Таким образом, то, что должно было бы стать триумфом Зеленского, уничтожением самого опасного противника его политсилы на общем электоральном поле, превратилось в фиаско Офиса президента. И последствия этого будут для украинской власти не самыми приятными.