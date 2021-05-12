Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил против инициатив президента Украины по урегулированию кризиса в Донбассе о расширении «нормандского формата» и введении миротворческого контингента в народные республики

Руководитель Всемирной организации будет находиться в России с визитом с 12 по 14 мая. Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

«Я получил приглашение посетить Москву для моих ежегодных консультаций с российским руководством и, конечно, принял его. Россия — государство — основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности, одного из основных элементов работы ООН. Моя цель состоит в том, чтобы этот визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между РФ и ООН во всех сферах деятельности: обеспечение мира и безопасности во всех измерениях, устойчивое развитие, в частности, отношений между человеком и природой, климат, сохранение разнообразия видов, борьба с загрязнением окружающей среды, а также права человека», — заявил генеральный секретарь Антониу Гуттереш в интервью российским СМИ в преддверии поездки.

На вопрос журналистов, планирует ли он встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, генеральный секретарь ООН ответил, что во время визита в Москву контакт с российским лидером будет виртуальным, но, если в сентябре Генеральная Ассамблея ООН состоится в очном режиме, то был бы рад принять Путина в Нью-Йорке. Гуттереш рассказал, что встретился с президентом РФ, когда был председателем Европейского совета, на саммите Россия — ЕС в Москве и на саммите Россия — Португалия, а позже в статусе верховного комиссара ООН по делам беженцев и генерального секретаря ООН.

12-го числа Гуттереш проведёт переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых намерен обсудить ситуацию в Ливии, Сирии, Йемене, Афганистане и на Украине, а также обменяться мнениями, что необходимо сделать, чтобы урегулировать эти конфликты.

Как ООН видит конфликт на Украине

«Мы обеспокоены в связи с эскалацией, которая произошла недавно, в связи с нарушением режима прекращения огня, о котором договорились ранее. Мы очень надеемся, что произойдёт деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться», — заявил генсек ООН в интервью. Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Однако в феврале произошло обострение боевых действий.

Обеспокоенность ситуацией в Донбассе Гуттереш выражал президенту Украины Владимиру Зеленскому лично в телефонном разговоре 21 апреля. Речь главы государства на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» 11 мая наглядно продемонстрировала, насколько его видение конфликта на юго-востоке отличается от точки зрения ООН, — по мнению Зеленского, деэскалация уже наступила.

«Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось. Эскалация уменьшилась за последний месяц, это точно. Мы видим уменьшение, даже не то что уменьшение, а почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнёрам, кто был привлечён к этому важному делу — сохранению жизней наших военных на востоке», — заявил он.

Верховный главнокомандующий заверил, что Киев войны не хочет, но для поддержания мира продолжит наращивать свой боевой потенциал армии. На вопрос журналистов, готова ли Украина к якобы возможной агрессии России в сентябре, в том числе с направлений Донбасса, Крыма и Белоруссии, Зеленский ответил: «Готовы ли мы? Готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Я считаю, Россия не может на это пойти, потому что это может быть мировая война. Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят про сентябрь, такой мощной эскалации не может быть». Позиция США для Украины авторитетнее «нормандского формата» — Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Нынешний президент, как и его предшественник Пётр Порошенко, пытается представить конфликт в Донбассе как вооружённое противостояние Украины и России, но на самом деле это внутриукраинский конфликт, решение которого находится в руках Киева и народных республик. Руководствуясь выбранной логикой, Зеленский стремится убедить международное сообщество усилить давление на Москву, одна из его инициатив направлена на расширение «нормандской четвёрки» за счёт США, Великобритании и Канады, как уточнил президент Украины в апрельском интервью газете Financial Times. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать возможность присоединения Вашингтона к этому переговорному формату. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила инициативу Зеленского как отказ Киева от выполнения Минских соглашений. К слову, изменить порядок переговоров в Контактной группе, «использовать какой-то другой формат» президент Украины тоже хотел бы.

Полное расхождение позиций ООН и Зеленского

Идею расширения «четвёрки» оценил Гутерреш: «Мы всецело поддерживаем полное выполнение Минских соглашений, а также всецело поддерживаем дипломатические усилия в рамках «нормандского формата». Мы не претендуем на какую-либо главенствующую роль, мы лишь хотим быть полезными в том объёме, в котором участники «нормандского формата» сочтут нашу роль полезной».

Таким образом, генеральный секретарь ООН выступил против предложения Зеленского. Впрочем, маловероятность его реализации осознают и сами украинские политики. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 мая на совместной пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов заявил, что пересмотреть состав «нормандского формата» можно лишь при согласии всех его участников, в том числе России, а если внести изменения в настоящее время не получается, то попросил Германию и Францию помогать Киеву «давить на РФ, чтоб они были более конструктивными». Однако поддержки от европейцев украинская сторона не получила — официальный представитель МИД Франции, комментируя по просьбе СМИ инициативу Зеленского, сказал, что Париж считает «нормандский формат» в нынешнем виде наилучшим для достижения прогресса в вопросе урегулирования конфликта и выступает против его изменения. Аналогичной позиции придерживается и Германия. В ожидании миротворцев: Могут ли Объединённые нации объединить Украину © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Способствовать дестабилизации ситуации в Донбассе могла бы миротворческая миссия, вопрос о её введении обсуждается на протяжении нескольких лет, однако до сих пор нет единого мнения ни о составе миссии, ни о её полномочиях, ни о территории размещения. Так, власти Украины ещё при Порошенко выступали за нахождение «голубых касок» на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса и на границе с Россией. Народные республики выступают категорически против присутствия миротворческого контингента на своей территории. Путин в сентябре 2017 года предложил разместить миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, предварительно получив согласие ДНР и ЛНР, а также при условии отвода сторонами конфликта вооружений, как предусмотрено Минскими соглашениями. Киев по-прежнему рассматривает размещение миротворцев ООН на границе с РФ и в народных республиках, объявил 23 февраля 2021 года на пленарной встрече Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Вероятность введения миротворческого контингента Гутерреш оценил в интервью российским СМИ: «Позиции относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть на Украине, очень разнятся, поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу».

Однако даже в случае утверждения состава, численности и мандата миссии ООН возникает другой фактор. Для приглашения иностранных вооружённых подразделений на территорию Украины необходимо согласие Верховной Рады и воюющих сторон. Киев считает участником конфликта в Донбассе не ополченцев, а Россию. Однако если стороной считать Москву, тогда должна быть объявлена война между двумя странами, в противном случае украинским властям придётся признать ДНР и ЛНР стороной конфликта и, следовательно, факт гражданской войны.

Решение украинского вопроса Гутерреш готов делегировать России и США

Гутерреш подчеркнул, что ООН заинтересована в установлении между Россией и США максимально функциональных отношений, чтобы была возможность «вместе решать некоторые из самых значимых кризисов», в том числе кризис на Украине.

«Я полагаю, что, когда отношения между сверхдержавами дисфункциональны, страдает весь мир. И если посмотреть на ситуацию во многих конфликтах, то мы увидим, что отсутствие единства между крупнейшими державами мира позволяет более мелким странам играть роль спойлеров и пребывать в полной безнаказанности», — объяснил он.

Украина по-прежнему остаётся одним из ключевых аспектов российско-американских отношений и без преувеличения имеет значение для всей мировой политики, ведь именно события 2014 года стали причиной коренных геополитических изменений, а значит, от того, по какому сценарию будет развиваться украинский конфликт, зависит вся архитектура международных отношений. Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Москва и Вашингтон, несмотря на крайне противоположные взгляды на ситуацию на Украине, пытаются обсуждать этот вопрос настолько, насколько это возможно с учётом неготовности ни одной из сторон поступаться своими принципами. Украина была в числе тем первого телефонного разговора Путина и американского президента Джо Байдена 13 апреля. По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, беседа лидеров сверхдержав и вовсе состоялась с целью поиска выхода из украинского кризиса. Вполне вероятно, что украинскую тематику Путин и Байден обсудят на личной встрече, которая может состояться в июне. По словам Лаврова, Москва позитивно восприняла предложение президента США о проведении двустороннего саммита, но пока обозначила американской стороне целесообразность определиться с повесткой дня, в частности в сфере стратегической стабильности.

Ещё Збигнев Бжезинский, один из главных идеологов американской внешней политики, говорил, что «Украина — это геополитический центр, потому что само её существование как независимого государства помогает трансформировать Россию», а именно этого на протяжении длительного времени добивается Вашингтон.

В том, что президенты России и США обсуждают ситуацию на Украине, не видят ничего плохого на самой Украине. Более того, Сергей Кислица заявил, что Киев заинтересован, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая.