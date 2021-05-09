Первой советской республикой, которая приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков, оказалась Белоруссия. 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась массированная атака на Брестскую крепость

Именно в момент атаки на Брестскую крепость и вспыхнула первая искра Великой Отечественной войны. Помимо этого, Белоруссия в то страшное время прославилась и своими партизанскими отрядами, получив прозвище «республика-партизанка», и многочисленными героями среди военных и мирного населения.

Предлагаем еще раз вспомнить наиболее значимые события в Великой Отечественной войне, связанных с Белорусской ССР.

Оборона Брестской крепости

22 июня 1941 года в 4 часа утра начались массированные бомбардировки немецко-фашистских захватчиков по Советскому Союзу. И первые удары на себя принял приграничный белорусской город Брест. А если быть точнее, то стены городской крепости, через которые до этого неоднократно проходили иные войны и сражения. Но таких жестоких боев в цитадели до 1941-го года еще не было… Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

Мощнейшая гитлеровская армия планировала захватить Брестскую крепость всего за несколько часов, но не тут-то было. Солдаты Красной Армии и помогавшие им местные жители сразу показали, что блицкриг не пройдет, и оказали поистине героическое сопротивление немцам. Так, последний защитник Брестской цитадели майор Пётр Гаврилов сдался в плен лишь спустя месяц после начала войны — 23 июля, на 32-й день после начала войны. Более того, сопротивление одиночных советских военнослужащих в казематах крепости продолжалось вплоть до августа 1941 года.

Всего по итогам боев за крепость фашисты взяли в плен около 7 тысяч советских солдат. Около 2 тысяч погибли в местах сражений. Потери же оккупантов в стенах Брестской крепости составили 1 197 человек. Среди них было 87 офицеров вермахта. Таких потерь в самом начале войны они не ждали.

Партизанское движение

Сразу после начала войны и ползучей по белорусской земле немецкой оккупации местное население начало готовиться вести активную подпольную борьбу с фашистами, и уже спустя неделю после начала войны — 28 июня 1941 года — в окрестностях Пинска состоялся первый бой между захватчиками и партизанами. Тогда фашистам противостоял отряд легендарного командира Василия Коржа.

Уже к концу 1941 года в рядах партизан на территории Белорусской ССР сражалось около 12 тысяч человек, которые составляли 230 отрядов. Наиболее активно они начали действовать в дремучих лесах белорусского Полесья. К концу войны численность партизан в Белоруссии уже превышала 374 тысячи человек.

Летом 1943 года на железнодорожной станции около города Осиповичи (Могилевская область) народные мстители совершили крупнейшую в своей деятельности диверсию. Они подорвали 4 эшелона с боеприпасами и танками «Тигр», которые шли на линию фронта в качестве подмоги оккупантам на территории России. Великая Отечественная война на Украине © topast.ru

А одним из самых больших партизанских сражений в истории войны стала Полоцко-Лепельская битва 1944 года. Антифашистским подпольщикам в ходе открытых боев с немцами тогда удалось вывести из окружения 15 тысяч мирных жителей и прорваться к частям Красной Армии, соединившись с ними.

Гитлеровцы были вынуждены бросать большие военные силы для подавления партизанского сопротивления. Этого в Берлине точно не ждали, изначально планируя направить все силы на восточный фронт и нанести поражение Москве.

Любопытно, что командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок считал, что именно подрыв железнодорожных путей в Белоруссии стал одной из главных причин поражения немецких войск под Москвой. Он делился этими соображениями в своих дневниках во время войны.

Оборона Могилева

Одной из наиболее героических страниц в истории Великой Отечественной войны на территории Белоруссии стала оборона Могилева. Город не сдавался 23 дня, что оказало существенное влияние на дальнейший ход войны. В рамках боев за Могилев было задержано наступление группы немецких армий «Центр» на главном московском направлении.

Кроме того, в рамках битвы был получен важный опыт, который позже советское военное командование использовало при обороне Сталинграда. Нередко Могилев называли «отцом Сталинграда».

Город защищала 172-я дивизия Михаила Романова — 50-летнего генерала, который воевал с немцами ещё в Первую мировую. К ней также прибыло подкрепление с более северных территорий, пока не занятых нацистами, в том числе из-под Орши прибыл 61-й стрелковый корпус генерал-майора Бакунина.

В итоге нацисты, превосходившие по силам защитников Могилева, все-таки дожало красноармейцев, и к концу июля 1941 года заняли город. Но при этом понесли значительные потери в живой силе и технике, и, что очень важно, во времени и темпах наступления.

Ликвидация фашистского гауляйтера Вильгельма Кубе

Оккупировав территорию Белоруссии, нацисты создали там некое подобие государства. Оно называлось «Остланд» и имело свои органы управления. В качестве символов использовались бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Однако оно, понятное дело, не было государством в привычном значении этого слова, а полностью подчинялось Берлину.

«Остланд» возглавлял немецкий гауляйтер Вильгельм Кубе. Находясь у власти, этот нацистский деятель был причастен к уничтожению мирного населения, партизан, заложников, советских военнопленных, евреев, коммунистов, местных активистов, а также тех, кто уклонялся выезжать на принудительные работы в Германию. Монтян пронесла портрет деда Зеленского в шествии «Бессмертного полка» в Донецке © скриншот с видео Рассвет.ТВ

Белорусские народные мстители получили известие о том, что Кубе был внесен советским руководством в список нацистских функционеров, которые подлежат физической ликвидации. Ночью 22 сентября 1943 года в 00:40 в своём особняке на Минской Театерштрассе он был убил в ходе организованной партизанами операции.

Гауляйтера убила непосредственно связанная с партизанами антифашистка Елена Мазаник, которая в разведовательных целях устроилась работать служанкой в доме Вильгельма Кубе. Она подложила под матрас кровати, на которой спал гауляйтер, мину с часовым механизмом. В итоге цель была достигнута.

Историки сходятся во мнении, что это деморализовало нацистов, заставило бросить еще большие силы на борьбу с местным населением. В Германии по поводу ликвидации Кубе был объявлен общенациональный траур.

Операция «Багратион» (освобождение Белоруссии)

Советская наступательная операция «Багратион», которая принесла освобождение Белоруссии от нацистов, считается величайшей наступательной операцией в истории. Судьбоносные и наиболее ожесточенные бои проходили на территории республики с 23 июня по 29 августа 1944 года.

Её главным результатом стало то, что советские войска нанесли самое серьезное поражение немецкой армии за всю военную историю Германии, разгромив группу армий «Центр». После этой операции вермахт так и не оправился, нацистов погнали дальше на запад, и победа над ними стала делом времени.

Помимо Белоруссии тогда были освобождены восточная Польша и часть Прибалтики, что позже существенно облегчило Красной Армии и освободительный поход в Литву, Латвию и Эстонию.

Около 1,5 тысяч участников операции «Багратион» стали Героями Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями СССР.