Сегодня гражданам Украины приказано думать, что никакой Великой Отечественной войны не было, а была Вторая мировая война, где был советско-германский фронт – один из многих. При этом СССР терпел только поражения, вёл войну безграмотно и не победил бы без поддержки «западных партнёров»

Уничтожить фейк можно одной хулиганской антитезой: да, был советско-германский фронт. До 1943 года в Европе в ходе Второй мировой войны был один-единственный фронт. Советско-германский. Других не было.

Два знамени

Сегодня рождён фейк о том, что советская пропаганда, давшая знаменитое фото Евгения Халдея со знаменем Победы над Рейхстагом, всего лишь скопировала фотографию Джо Розенталя с водружением флага США на горе Сурибати острова Иводзима.

Рассмотрим это подробнее. Сражение за остров Иводзима можно было совсем не поднимать на щит пропаганды. Достаточно было бы блокировать остров авианосцем «Йорктаун» с эскортом, и самураям пришлось бы сдаться.

Киев упразднил термин «Великая Отечественная война», а СССР назвал «зачинщиком» войны © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

В то же время армия США, которая действует против вермахта в Европе более чем скромно, вот уже четыре года не в состоянии поставить на колени микадо. И операции на Иводзиме присваивают титул «Американцы вступили на территорию Японии».

Вообще-то войска США давно проводили подобные операции, в том числе на тех островах, любой из которых можно было бы назвать «Япония». Но честь досталась Иводзиме.

«Битва» была обычной дежурной зачисткой острова, как любого на Тихом океане. Она длилась полтора месяца, американцы потеряли больше, чем защитники. Те, кто любит образность, описывая «ничтожество СССР», выразились бы: «закидали трупами».

Каково же стратегическое значение овладения Иводзимой? Пропагандисты пишут, что оттуда можно было бы бомбить Японию. Но этого почему-то никто не делал. Всё потому, что удары давным-давно наносили с территории Китая.

Налёт на Токио 10 марта 1945 года, который был куда разрушительнее Хиросимы и Нагасаки вместе взятых, нанесли оттуда. И никакой Иводзимы!

Фото Розенталя исключительно пропагандистское, к Ялтинской конференции: «союзники вступили на территорию Японии». Рекламное фото, полностью постановочное, стало символом и памятником.

А что же делал СССР полтора месяца, пока зачищали Иводзиму? За этот срок Красная армия освободила Польшу, Венгрию, Пруссию, Померанию, Силезию и вышла на последний рубеж перед Берлином.

Даже если Иводзима была островом-крепостью, то можно сравнить с просто крепостью Кёнигсберг. Опустив то, что это была суперкрепость с бездонной глубиной обороны. Красная армия взяла Кёнигсберг за три дня.

Как воевала Америка

До 1944 года Англия и Америка войну в Европе вообще не вели.

Когда началась Вторая мировая война? © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Другая важная статья расходов — финансирование союзников: СССР и Китая (Чан Кай Ши). Там, где такой невиданный уход средств и ресурсов за границу — невиданное воровство и коррупция. Золотое дно.

Самый классический пример — история Говарда Хьюза из фильма «Авиатор», который успешно распилил 50 миллионов долларов на проекты самолётов, которые никогда не принимали участия в деле победы над Германией.

50 миллионов долларов на то время — громадная сумма, сопоставимая с пятью миллиардами сегодня. Причём тогда эти нули на зелёных бумажках еще были обеспечены золотом. Их присвоил один человек — Говард Хьюз. Сегодня он считается «новатором», «пионером» и просто великим человеком. Несколько эксцентричным, но гением. О нём снимают фильмы, его играет Ди Каприо. И фильмы эти собирают всё те же миллионы долларов.

А на самом деле Хьюз — преступник и вор, укравший деньги налогоплательщиков. И таких, как он, было очень много. Причём они брали не только для себя — делились.

Можно возразить, что США и Великобритания вели войну на очень дорогих кораблях, но в громадной акватории Тихого океана и юго-восточной Азии, которые по площади больше, чем восточный фронт, во много раз — половина планеты. Это так. Но только по общей площади.

А реальный театр военных действий был несколько меньше. Потому что только один островок Иводзима, площадью 23 квадратных километра, с совершенно голой поверхностью американцы освобождали полтора месяца и сделали на вершине горы Сурибати историческое фото с американским флагом. Которое теперь пытаются приравнять к фотографии красного знамени над Рейхстагом.

Допустим. Но в то же самое время Красная армия за неделю провела Висло-Одерскую операцию. За три недели освободила Польшу, которая несколько больше острова Иводзима.

Участие же союзников СССР, который вёл Великую Отечественную войну, во Второй мировой войне было в основном экономическим.

Подземное царство

Зеленский решил использовать опыт Рузвельта, чтобы не быть Екатериной II © president.gov.ua Франклина Рузвельта. Последний считается одним из символов Победы. Подобно бравому солдату Швейку, пошёл на войну в инвалидной коляске.

Победителей не судят, поэтому Рузвельту потомки, конечно, простили и неслыханные в истории США четыре президентских срока, и невиданное воровство денег налогоплательщиков во время войны.

Обвинения предъявлял современник, гражданин США и губернатор Нью-Йорка, конкурент на президентских выборах 1944 года Томас Дьюи. Это важные показания, потому что в 1944 году он мог противопоставить популярности «великого Рузвельта» только один козырь. Один, но железный — коррупция, распилы и откаты на Второй мировой войне.

Присной памяти ушедшего президента США Обамы и проигравшей выборы Клинтон нельзя не вспомнить, что преодолели «Великую депрессию» и победили Гитлера всё же демократы. А республиканцы довольствовались местами в Палате представителей и Сенате.

Республиканцы с тревогой констатировали, что демократ Рузвельт стал похож на диктатора США, очень напоминающего Сталина. Что большевик Сталин стал лучшим другом демократа Рузвельта. Что демократы превратили США государственным, административно-командным регулированием экономики и разросшимся бюрократическим аппаратом в какой-то СССР.

Республиканец и кандидат в президенты Томас Дьюи тогда публично обвинял Рузвельта в неслыханной коррупции. Как пример этой коррупции и админресурса он приводил то, что президент Рузвельт отправил военный корабль на Аляску, чтобы тот привёз в Вашингтон президентскую собачку Фалу.

Но после побед над японцами и немцами, парада союзников в Париже и руин Токио эти серьёзные и совершенно справедливые обвинения вызывали у американцев только взрывы хохота. И стоит в мемориале Франклина Рузвельта в Вашингтоне эта статуя шотландского терьера Фалы.

Кстати, точно такая же помогала советскому клоуну Карандашу смеяться над Гитлером и его бандой.

Победителей не судят, победа всё списала. Правда, четвёртый срок был уже чересчур даже для великого Рузвельта. Поэтому в Потсдам на окончательную ревизию мира он не поехал. Его четвёртый срок продлится всего 61 день — такого больше не будет в истории США.

Политолог Мищишин усмотрел в смерти двух человек из клана Кеннеди намек Трампу © Михаил Мищишин Джону Кеннеди предложили расследовать и обнародовать версию об убийстве Рузвельта, его отравлении, Кеннеди отказался. Потому что не мог допустить и мысли, что в учебники истории впишут главу о том, что президентов США «травят, как крыс» и вообще устраняют «тайные круги». Те самые «круги», которые убили самого Кеннеди.

И это убийство никогда не будет расследовано. А результаты расследования никогда, пока существуют США, не впишут в учебники истории.

Потсдамский гамбит

Еще один победитель Гитлера также не поехал в Потсдам. Черчилля не выбрали премьер-министром. При этом Сталин, который так хорошо договорился о будущем СССР и Европы лично с Рузвельтом и Черчиллем, рассчитывал на их поддержку в дальнейшей дипломатии как на братьев по оружию, будет обманут.

Он поедет в Потсдам для подтверждения ранее достигнутых договоренностей по будущему, послевоенному миру и увидит за столом переговоров уже совсем других людей. Которые никакого отношения к победе во Второй мировой войне не имели.

Увидит масона Трумэна, который станет давить на СССР атомной бомбой, открывая, таким образом, ядерную гонку и холодную войну, и практически безликого Эттли, о котором позднее даже не хотел говорить и вспоминать.

Запад обеспокоен. С января 1945 года начиная с Албании в Европе восстали коммунисты. В Албании, Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии коммунисты подняли голову после унижений 30-х годов.

Причём СССР совсем не занимался экспортом революции. Сталин уже дружил с Рузвельтом, подписал Атлантическую Хартию, распустил Коминтерн. А Красная армия уже не была революционной армией, где все были равны, где не было офицеров, а только бойцы и командиры.

На вид Красная армия 1945 года почти не отличалась от царской армии: погоны, офицеры, генералы, покрой, устав, денщики. Красная армия скоро вообще перестанет быть «красной» — в 1946 году она станет Советской.

Как создавалась «Линия Сталина» © drive2.ru

И своё слово держал.

Трумэн попытается нажать на Сталина, чтобы уступил еще что-нибудь. Попугает атомной бомбой. Захочет бомбой и планом Маршалла заставить Сталина отказаться от части законной военной добычи: от Польши, например, или Чехословакии, или части Югославии.

Но в ответ услышит жесткое и твердое — нет! Потому что костями народов СССР была унавожена земля Европы: от Москвы до Берлина.

Нет — потому что танковые армии, состоящие из невиданных армиями запада танков ИС-3, имени Сталина, стояли во всех городах Европы.

Нет — потому что Сталин никогда и ниоткуда не выходил, если он зашёл.

Так что мир после войны так и не наступит. Наступит холодная война. Но это уже другая история.