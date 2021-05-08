Три дороги под Полтаву. Странная Северная война

В 1708 году (за год до Полтавской битвы) шведский король Карл 12 начал свой поход в Россию. Целью его была Москва. Желал он победить царя Петра и поставить на его место "подконтрольного", как сказали бы сегодня, правителя

Россия должна была быть уничтожена как государство и разделена на удельные княжества.

Незадолго до того он разбил польского короля Августа и поставил на его место собственного ставленника Станислава Лещинского. С русскими землями Карл планировал поступить просто. Малороссию и западную часть со Смоленском отдать Польше. Северные земли с Новгородом и Псковом забрать себе. На трон в Москве посадить, например, Якуба Собеского, сына польского короля Яна Собеского.

Странная Северная война началась действительно на севере, потом почему-то шла под Полтавой, а закончилась и вовсе на юге, в районе Молдавии. Под Полтаву шведы как раз пришли "по приглашению" гетмана Мазепы. Не только по этой причине, но и по этой тоже. А Прутский поход (на территории современной Молдавии) был предпринят Петром уже после Полтавской битвы, когда в Северную войну, по бесконечным просьбам Карла 12, включилась Османская империя.

При чём тут Полтава?

"Король-солдат" Карл 12 был крайне воинственным и необычайно экзальтированным молодым человеком. На момент начала похода в Россию ему было всего 26 лет.

Карл мечтал о славе Александра Македонского, обожал рассказы о викингах. Был упрям до невозможности и жаждал военных побед.

Поначалу военная удача была на его стороне. Да и шведская армия была на тот момент лучшей в мире.

В победоносной кампании против Польши и Дании в начале Северной войны он одерживал победы одну за другой.

В начале похода Карл вёл армию на Москву через Смоленск. При чём тут Полтава?

Дело в том, что как раз под Смоленском произошло первое сражение с русской армией. Где сам Карл несколько раз чуть не попал в плен. Карл впервые осознал, что его ресурсов и войска недостаточно для продолжения войны. Продовольствия не хватало. Впереди лежали дороги, заваленные русскими.

Лесное

«Венчанный славой бесполезной,

Отважный Карл скользил над бездной,

Он шел на древнюю Москву».

А.С. Пушкин. «Полтава»

В битве возле деревни Лесное Карла лишили припасов и отрезали пути подвоза продовольствия и боеприпасов. Это было в сентябре 1708 года. На помощь шведской армии шло 15 000 воинов и 1500 фургонов с продовольствием. Пока дошли до деревни Лесное (под Могилёвом), фургонов стало 8000. Это было награбленное в пути офицерским составом добро. Можно представить, как были "рады" местные жители. Так же, как впоследствии крестьяне на Украине.

Шведская армия зверски уничтожала местное население и в Польше, и в Литве. Местные же старались уничтожать шведов. После боя под Лесным до Карла дошло только 7000 человек (меньше половины), а фургоны не дошли вовсе. Царь Пётр и его верный Меншиков лично руководили армией, бой был ожесточенным. В середине боя начался проливной дождь, кремниевые мушкеты стали бесполезны. Русские пошли в штыковые и рукопашные атаки. Тогда шведы приняли решение бежать, забрав с собой самые ценные грузы.

Куда ты нас завел, Мазепа Иван?

Причина этого поражения, по мнению историков, заключается в характере самого Карла 12, который почему-то не стал дожидаться обоза, "рванул" вперёд и тем обрёк свою армию на голод и холод.

Дальше, вместо того чтобы повернуть назад и собрать силы, король Швеции принимает совершенно самоубийственное решение — перезимовать у Мазепы.

Зачем Карл отправился под Полтаву? Этот же вопрос задавал себе и своему окружению осенью 1708 года с досадой и злобой гетман Иван Мазепа.

"Дьявол его сюда несёт!" — так отреагировал Мазепа на доклад о том, что Карл повернул на юг. До этого момента всё соответствовало планам Мазепы. Где-то там, на севере, будут воевать две великие армии. А Мазепа, предусмотрительно выбравший сторону более сильного (а сторона эта в 1708 году была очевидной — Швеция), получит в итоге без проблем власть и самостоятельное княжение.

Самостоятельное, но… в составе Речи Посполитой. Подчиняясь даже не шведскому, а польскому королю, который сам был в тот момент вассалом шведского. Мазепа просто хотел выбрать сторону "будущих победителей". Ничего удивительного в этом нет ни для кого, кто знает историю современной Украины. Где и сейчас бытует поговорка "предать — это вовремя предвидеть".

Сохранились слова Мазепы, сказанные им в сентябре 1707 года: "Без крайней, последней нужды я не переменю моей верности царскому величеству".

Какая же это может быть нужда?

"Пока не увижу, что царское величество не в силах будет защищать не только украины, но и все свое государство от шведской потенции". Слово "украины" в данном контексте обозначает "границы".

Россия и Карл

Перспективы России в этой войне поначалу были совершенно не радужные. Шведы имели сильнейшую армию в Европе. Только что победили Данию, завоевали Польшу. Это был период "великодержавности" Швеции.

Пётр приказал вывезти из Московского Кремля все драгоценности, опасаясь прихода шведской армии. Во многих местах приказал засыпать церкви землёй, создавая искусственные земляные холмы, из которых должна была вестись стрельба. Такие своеобразные церковные доты. Население готовилось уходить в леса, покидать села и города. Заранее тщательно готовились убежища, пункты хранения провианта, пути отхода людей и домашнего скота. Пётр продумывал все до мелочей. Подробнейшие письма шли во все концы страны.

Три дороги

"Имеем печаль, государь, что не имеем сведений о неприятеле, где обретается", — жаловался царю Петру адмирал Апраксин. Тремя путями мог пойти на Россию Карл 12. На Псков и Петербург. На Могилёв и следом на Москву. На Украйну. Все пути были тщательно продуманы. Не Карлом, а царём Петром. Стояли войска, готовые выступать и лавировать. Соединяться, отходить, менять командование. Пётр 1 показал себя при этом "шведском нашествии" как изумительный стратег и в военном смысле, и в государственном.

Предложение, от которого Мазепа не смог отказаться

Основная причина перебежки Мазепы к Карлу — чисто "бизнесовый" подход. Ведь личных разногласий с царем Петром у него не было и в помине. Более того, он был любимцем царя. Ко всем праздникам он получал от царя осетров, стерлядей, бочки вина и масла, соболей, ткани, драгоценности. Не говоря уже о деньгах и поместьях. Кстати, вся казна Малороссии была в руках Мазепы. Гетман жил в неге и богатстве. У него были дворцы, загородные дома. Десятки деревень. Крепостные "людишки" работали на него в количестве 120 000 человек.

Мазепа давал баснословные, удивительные взятки (на что впоследствии писал доносы Петру, перечислял драгоценности и деньги и просил вернуть эти взятки ему). Жадность? Не только. Ещё и желание выслужиться с помощью "набрасывания негатива" на других.

Скользкий, как три рыбы

Основную черту Ивана Мазепы выделил ещё историк Николай Костомаров. Цитата из его книги "Мазепа":

«В нравственных правилах Ивана Степановича смолоду укоренилась черта… Измена своим благодетелям. Так он изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он покинул Дорошенка, как только увидал, что власть его колеблется; так, и еще беззастенчивее, поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Так же поступал он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым ещё недавно льстил и унижался".

Марс квадрат Сатурн плюс Рыбы

Мазепа исключительно умел приспособиться к обстоятельствам и выбрать "правильную сторону". Три планеты в гороскопе в знаке Рыб. Очень ловкий, очень осторожный человек. Очень рассудительный. Даже холодный в своих решениях. Квадрат Марс — Сатурн. Сатурн всегда "замораживает". В данном случае замораживает волю действовать. Это нерешительный человек. Об этом писал и историк Грушевский, и историк Соловьев. Как Мазепа советовался со старшиной и те его упрекали в нерешительности.

Но в итоге этот хитрый, ловкий, осторожный и жестокий человек потерял всё, потому что "поставил не на того". Впоследствии посылал царю Петру гонцов, якобы хотел захватить Карла 12 и сдать его Петру. Он понял свою ошибку, пробыв несколько недель в лагере Карла. Но исправить ее было уже невозможно. Мазепа неожиданно для себя оказался в заложниках у "последнего короля-харизматика", как некоторые историки сейчас именуют Карла 12. Шведский король был психически нестабильным, неуравновешенным фанатиком с манией величия.

Карл 12

Карл был личностью незаурядной, но с очень большими странностями. "Прикольный чувак", как сказали бы сегодня. Турки же звали его за стойкость и тупое упрямство "железной башкой". Например, когда он стоял лагерем в Турции в том месте, где, как его предупредили, во время паводка разливается озеро, "железная башка" не сдвинулся с места. И стоял потом на месте своей палатки по колено в воде. Но лагерь так и не перенес.

Ещё позже, когда султан хотел отправить Карла домой, в Швецию, а Карл этого не желал, он лег в кровать и пролежал так год, не вставая! Султан ничего не мог поделать, приходилось содержать и кормить союзника и его двор. А продолжалось пребывание "будущего Александра Македонского" в Турции, после Полтавской битвы, 15 лет. Интересный был человек. Султан тоже так считал, но вернуть короля в Швецию никакими силами не получалось. Карл с детства был одержим идеей мирового господства. Готовился к этому, заставлял себя преодолевать физическую слабость и ограничения тела.

Долгие годы бытовала версия, что он был гермафродитом, и оттого избегал женщин. Это оказалось неправдой. Но Карл 12 действительно избегал общества женщин и не употреблял алкоголь. Чтобы не отвлекаться от своего великого предназначения. Он мечтал о завоевании мира. Миру пришлось бы несладко в этом случае с таким-то правителем. У себя в Швеции Карл 12 завёл такие порядки, что после его гибели (случайная пуля во время осады замка) даже ходили слухи — короля убили свои. Народ Карла ненавидел. Налоги были непомерными. Ведь надо же было содержать армию. А побед все нет. И ограбить кого-то, естественно, никак не получалось.

"Харизматичный психопат"

Так называют Карла 12 сегодняшние историки. Харизматичным его можно увидеть только на очень далёком историческом расстоянии. В реальности это был просто психопат. За какую-то провинность местных жителей перед шведской армией он требует: "Места уничтожить путем разграбления и пожаров… Пусть лучше пострадает невиновный, чем ускользнёт виновный… Жечь местечко… Надо вешать…даже дитя в колыбели не должно получить пощаду". И этих приказов — огромное количество. Можно представить, как шведы вели себя в Польше, Литве, на Украине и как их "полюбили" местные жители.

Кроме того, Карл оказался отвратительным стратегом. Он остался без возможности подвоза продовольствия и оружия в чужой враждебной стране. Но "железная башка", видимо, решил, что отступают только трусы. А самая главная ошибка Карла, которую пытались исправить все его генералы и даже Мазепа, — осада Полтавы.

Даже 11 июня, за две недели до Полтавской битвы, Мазепа с шведским начальником генштаба Пипером ездил к Карлу с предложением снять осаду. Уже все понимали, что это бесполезно. "Железная башка" отказался. Он сказал, что не сегодня, так завтра, через год, через пять лет, через десять он все равно возьмёт Полтаву. Несколько месяцев он упорно осаждал город, потратив запас пороху, сделав бесполезными свои пушки. И даже в самый день Полтавской битвы осада Полтавы продолжалась. На ней оставались 6000 шведов.

"Капризный спартанец"

В итоге к моменту Полтавской битвы у русской армии было 111 орудий. У Карла — только 4 орудия, которые могли стрелять. Царь Пётр перешёл Ворсклу и расчётливо поставил редуты (земляные укрепления). Карл же рассчитывал пройти русские редуты быстро, обойдя их. Это не получилось. В итоге только на редутах его армия потеряла несколько тысяч человек. Да, ему досталась лучшая в мире на тот момент армия. Но характер "капризного спартанца" уничтожил и армию, и все достижения Швеции за какие-то несколько лет.

Марс и Уран

В гороскопе Карла 12 Марс находится в аспекте с Ураном. Сверхимпульсивность. Беспощадность. Жажда напряжения и волнения. Странные, дурацкие поступки. Раздражительность и невозможность жить в обществе. Поэтому он и предпочитал палатку на военном поле.

Сатурн по Льве

Лев — знак царей и прирожденных руководителей. Когда в этом знаке находится Сатурн, это "железный рыцарь", который желает царить. Этакий "каменный гость" на троне. Не зря всё-таки его прозвали "железной башкой". Способен долго и тяжело трудиться. Стойко переносить лишения. Царь, который работает наравне с подданными. Личность Карла вызывала уважение спартанской стойкостью. Он ел из жестяной миски (обычная еда — хлеб с маслом), терпел боль, спал ночью и ходил днём в одной и той же одежде, участвовал в сражениях вместе с солдатами.

Сатурн в этом положении даёт стойкий, непоколебимый характер. И это, конечно, не предатель. Дипломатичный, льстивый Иван Мазепа вряд ли был приятен Карлу. Но Карл был непримиримым и стойким (из-за Сатурна) фанатиком. Его капризы (Марс — Уран) были непоколебимы. Мнения он не менял, даже когда ошибка становилась очевидной. Весь его фанатизм и твердолобое упрямство проявились в осаде Полтавы. Это, конечно, каприз, возведенный в абсолют. Марс — Уран в чистом виде.

Осада Полтавы

Полтавская битва, которая произошла 8 июля 1709 года, началась гораздо раньше — с осады Полтавы в апреле 1709. Карл ожидал лёгкой победы, так же, как и его генералы. "Неужели русские настолько безрассудны, что станут защищаться?" — насмешливо сказал шведский фельдмаршал перед началом первого боя. Гарнизон Полтавы насчитывал 7000 человек, из них почти три тысячи были вооруженные горожане. В битвах, а не только в работах, участвовали и женщины, и дети. 20 атак шведов было в итоге отражено. За это время шведы потеряли 6000 человек. Ни шведы, ни казаки Мазепы, которые тоже участвовали в осаде Полтавы (им доверили только рыть окопы, что очень возмущало самолюбивых казаков), не ожидали такого сопротивления.

Мазепа и его войско

Кстати, а что с казаками? Какую армию привел с собой Мазепа? Как известно, его войско не пригодилось в сражении. Это была проблема, которую безуспешно пытался решить ещё Петр 1. Он даже упрекал своих, что в какой-то битве они бились "по-козацки, а не по-солдатски". Регулярной армии из казаков не получалось.

Представим, что мы находимся под Полтавой в апреле — мае 1709 года. Войско Карла 12 находится здесь же. Иван Мазепа здесь же. Петра пока нет, но русская армия уже здесь. Петру 36 лет, Карлу 26 лет, Мазепе 70 лет. Мазепа и Карл размышляют о богатствах Москвы. Карл уже назначил губернатора Москвы — своего генерала Спарре. Мазепа говорит прибывшим к нему казакам — "скоро придут татары, и мы вместе разграбим Москву". Ждут помощи. Надежда на турецкого султана и крымского хана (которые в итоге предусмотрительно на войну не явились).

Мазепа обещает Карлу то ли 20 000, то ли 50 000 казаков (всего их было на тот момент около 40 000, 10 000 запорожской Сечи и 30 000 реестровых). Но пришло в войско Карла около 10 000 (7000 запорожцев и 3000 реестровых). Платили им мало, войско быстро оскудело. Казаки разбегались. Осталось к моменту битвы около 2000. Они нацепили на свои штыки жёлтые и голубые лоскуты (символы шведского флага), чтобы шведы отличали их от других казаков. Дело в том, что 16 000 казаков пришли в войско Петра 1 с новым гетманом Иваном Ильичём Скоропадским. Но когда казаки Мазепы должны были вступить в бой, на них вылетела калмыцкая конница. Мазепинцы покинули поле боя. И они были первыми, кто добежал до Днепра и переправился на другой берег.

Героическая Полтава

Невероятно, но Полтава выдержала осаду. Жители Полтавы демонстрировали чудеса героизма и стойкости. Население города даже не помышляло сдаваться. Сохранилось свидетельство, что уже в июне один из горожан предложил сдать город наконец Карлу, и его избила толпа возмущенных местных жителей. В мае к Полтаве подошла русская армия под командованием Меншикова. Но все попытки снять осаду были безуспешны. Карл решил стоять насмерть на осаде уже ненужного ему города.

Битва и характер Петра

Прибыл Петр. Решили дать генеральное сражение. Армия Петра перешла Ворсклу и продвигалась с севера, окапываясь и строя укрепления при каждой остановке. Если тактикой Карла был быстрый натиск, то тактикой Петра 1 стало строительство укреплений. На поле битвы были заготовлены несколько рядов земляных валов. Карл 22 июня последний раз ещё попытался взять Полтаву. Далась ему эта Полтава! Характер царя Петра полностью передает его речь (впоследствии приукрашенная и переписанная). Якобы царь сказал: "Петру жизнь не дорога. Жила бы только Россия!" Этот гламурный пафос был совершенно ему не свойственным. В реальности перед битвой он лично объехал полки и сказал очень просто:

— Делайте, братия, так, как я буду делать, и всё, помощию Всевышнего, будет добро. За победою, после трудов, воспоследует покой.

Пётр был прост, прямодушен и спокоен. Он лично участвовал в битве как полковник гвардии. Со своим Преображенским полком. В музее Петербурга хранится его шляпа, пробитая выстрелом из мушкета. Ещё одна пуля попала в нагрудный щиток. Ещё одна — в седло. Итог Полтавской битвы всем известен. "Непобедимая" шведская армия была уничтожена. Моральная победа была огромной. Больше, чем военная.

Царь Петр

Невозможно описать "в двух словах" царя Петра. Коснемся только нескольких аспектов, которые говорят, каков он был в бою.

Марс трин Меркурий

Честолюбивый человек. Беспокойный человек. Чрезвычайно умеет воодушевлять окружающих. Легко воодушевляется сам. Будет успех в серьезных делах, если сможет взять под контроль свое беспокойство. Он смог.

Марс трин Плутон

Мощная воля, решительность. Спокойствие на поле боя, умение организовать и повести за собой. Но кроме практических качеств этот аспект даёт "магические". Как всегда, если есть аспект с участием Плутона. Умеет преобразовать негатив в позитив с помощью решительных действий (Марс). Это касается и жизненных обстоятельств, и личных эмоций. И конечно, судьбы государства. Человек может работать активно (Марс), преобразовывая и трансформируя косную материю (Плутон). В глазах окружающих то, что он сделает, будет казаться невероятным.

Сатурн в Овне

Любая планета в Овне может давать склонность к головной боли. Как известно, Петр страдал жуткими, долгими мигренями. Импульсивный, вспыльчивый характер Овна гасится строгим Сатурном. Чрезвычайно деятельный и чрезвычайно выносливый, дисциплинированный человек. Хотя вспыльчивость, конечно, есть. Все эти аспекты дают исключительные стратегические способности. Возможность предвидеть. Возможность управлять собой. Невероятную дисциплину и работоспособность.

Окно в Европу

Шведский король в итоге потерял лучшую в Европе армию и навсегда лишил Швецию "великодержавности". Если бы он принял предложение о мире, который ему предлагал Петр 1 и до, и после Полтавской битвы, Швеция не лишилась бы такого количества своих владений. Пётр 1 укрепил, построил, обновил и трансформировал Россию. Сделав ее великим государством. Иван Мазепа скончался, потеряв всё, через три месяца после Полтавской битвы. Удивительно то, что и Мазепа, и Петр 1 в истории остались как правители, которые "шли в Европу". Только Петр хотел построить Европу в своей стране, а Мазепа — отправить Малороссию под власть европейских правителей.

Карл 12 в истории Швеции остался "последним европейским королём, погибшим на войне". Погиб он где-то в Дании при осаде замка. В Стокгольм "харизматик" со времён Полтавы так и не вернулся. Он считал, что может вернуться в свою столицу только с триумфом.