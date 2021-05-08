Солдатское меню никогда не отличалось разнообразием, ведь кашевары возили с собой ограниченный набор продуктов: крупы, овощи, тушенку, сало, сушеную рыбу. В общем, то, что долго не портится. Тем не менее, повара умудрялись готовить для бойцов не только питательные, но и вкусные блюда

«22 июня, а не 9 мая». На Украине отметили День памяти и скорби © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Однако журналисты издания Украина.ру предлагают буквально почувствовать запах и вкус тех лет, приготовив 9 Мая нехитрые блюда военно-полевой кухни.

Кулеш

Этот «суп» является одновременно и первым, и вторым блюдом — может стать полноценным обедом.

1. Тщательно промойте стакан пшенки, засыпьте в кипящую воду (2 литра) и варите до полуготовности.

2. В крупу добавьте нарезанный на крупные кубики картофель (5 средних).

3. Из сала (200 г) сделайте шкварки, за 5 минут до готовности положите в них нарезанный средними квадратиками лук (3 штуки), обжаривайте, постоянно помешивая.

4. Когда пшено и картошка полностью сварятся, заправьте кулеш зажаркой, посолите по вкусу и потомите под крышкой 3-4 минуты или заверните во что-нибудь теплое и дайте настояться.

Вместо сала (или вместе с ним) в кулеш можно добавить банку тушенки.

Гороховый суп с салом

1. Полкило гороха промойте и замочите на ночь. Затем залейте водой и поставьте варить. Когда закипит, снимите пену, убавьте огонь и готовьте около часа.

2. Четыре картофелины, две луковицы, три морковки и 300 г сала нарежьте кубиками, добавьте к гороху и варите, пока овощи не станут почти мягкими.

3. Туда же положите банку тушенки, перемешайте и посолите. Держите на огне еще 10 минут, периодически помешивая. При желании в суп при подаче можно добавить зеленый лук и другую свежую зелень.

Из сала, лука и моркови можно сделать зажарку. В этом случае они добавляются в суп вместе с тушенкой.

Гречка с тушенкой

Гречневая каша с тушенкой — классический образец военно-полевой кухни. Вкуснее всего она получается, если после смешивания гречки и мяса добавить в нее чуть-чуть бульона, выложить в чугунок или в керамический горшок и потомить в духовке.

1. Промойте стакан гречки и сварите до готовности.

2. Выложите в нее банку тушенки, добавьте соль и лавровый лист, тщательно перемешайте и 10 минут томите под крышкой на самом маленьком огне.

Вобла на пару

Жившие в тылу ели сушеную воблу. Ее выдавали по карточкам, она была жесткой и очень соленой. Чаще всего такую рыбу не очищая клали в кастрюльку, заливали кипятком, закрывали крышкой. Рыбка должна была стоять до полного остывания. Затем варили картошку, доставали из кастрюли распаренную мягкую рыбу, чистили и ели с картошкой.

«Макаловка»

1. Мелко нарежьте предварительно замороженную тушенку.

2. Поджарьте на сале или растительном масле измельченный репчатый лук и морковь, добавьте туда тушенку и немного воды. Потушите 5-7 минут на слабом огне.

3. Есть макая хлеб в получившееся блюдо.

Пирог с гречкой

Это необычное блюдо во время войны часто готовили жители сельской местности на Урале.

1. Приготовить обычное дрожжевое тесто.

2. Отварить почти до готовности гречневую кашу (воду выпарить).

3. Грибы обжарить с луком или тушить до готовности, затем остудить и смешать с кашей.

4. Сделать пирог с тонкой верхней корочкой и выпекать в духовке до готовности.

Хлеб «Ржевский»

1. Отварить картофель «в мундире», очистить, пропустить через мясорубку. Полученную массу охладить.

2. Добавить отруби, посолить, быстро замешать тесто и, поместив в смазанную маслом форму, выпекать до готовности.

Фронтовой хлеб выпекался там, где было возможно, в созданных печах из глины и кирпича. Либо, в условиях города, на хлебопекарнях. Привозили его в санях, запряженных собаками.

Чай «Морковный»

Чая на фронте не было. Собирали травы, например, мяту или ягоды — бруснику, дикий шиповник, малину, её листья. Получался отвар. А еще пили чай из морковной заварки и березового гриба чаги.

Килограмм очищенной моркови натереть, подсушить или прожарить на противне в духовке с чагой (1 гриб), после чего залить кипятком. От моркови чай будет сладковатым, а чага даст особый вкус и приятный темный цвет.

Не забудем и про «ворошиловские граммы». Историю фронтового алкоголя принято отсчитывать со сталинского указа от 22 августа 1941 года: «Установить, начиная с 1 сентября 1941 г., выдачу водки 40 градусов в количестве 100 г в день на человека (красноармейца) и начальствующему составу войск передовой линии действующей армии».

Мы не действующий состав, а благодарные потомки, и можем выпить 100 граммов фронтовых в 76-ю годовщину действительно народного праздника, в память обо всех героях.