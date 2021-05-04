Столица украинского Донбасса. Как жил и живёт Краматорск

Во вторник, 4 мая, исполняется семь лет со дня провала второго штурма Славянска и Краматорска украинскими вооружёнными формированиями. В конечном итоге ополчение оставило Краматорск, но уже позже - 5 июля 2014 года. А Краматорск стал административным центром подконтрольной Украине Донецкой области

Расположенный на реке Казённый Торец Краматорск — один из городов Донецкой области — начал привлекать внимание всего мира 12 апреля, наряду со Славянском, Горловкой и Красным Лиманом. Именно тогда город был взят под контроль ополчением. Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР «Призрак» Мозгового © скриншот видео Украина.ру

Краматорск был важным по ряду причин: он располагался рядом со Славянском, где находился штаб ополчения и его глава Игорь Стрелков. Кроме того, рядом с Краматорском расположен аэродром, что сделало это город стратегически важным центром.

Неудивительно, что Краматорск вписан в историю войны в Донбассе.

«Первые потери убитыми и ранеными русские понесли на следующий день, 14 апреля, в Краматорске, когда попытались занять местный аэродром», — писал в своей книге «85 дней Славянска» боец ополчения и волонтёр Александр Жучковский.

Дело в том, что с начала объявления Украиной «антитеррористической операции» базировались бойцы украинской «Альфы». Сам аэродром был неплохо укреплён, а позже — уже к началу мая — на аэродроме появились спецназовцы Главного управления разведки и бойцы 25-й аэромобильной бригады.

Впрочем, спустя девять дней ополчение отыгралось за ту неудачную попытку.

«Первый украинский вертолёт был уничтожен ополченцами на краматорском аэродроме 25 апреля. Здесь базировалось несколько боевых вертолётов, которые осуществляли налёты на Славянск, а также первое время снабжали отдалённые блокпосты ВСУ. Вертолёт Ми‑8 был подбит с помощью ПТРК1 «Фагот» во время взлёта с аэродрома ополченцем с позывным Борода, который находился на крыше стоящего рядом дома. В результате обстрела вертолёт загорелся и взорвался. Двое членов экипажа успели выпрыгнуть и получили ранения. Сгорел и стоявший неподалёку неисправный самолёт Ан‑2», — писал Жучковский.

Во время второго штурма Славянска украинские военные решили ударить и по Краматорску. И украинская атака началась с трагедии.

Краматорск и Тернополь отказались от карантина выходного дня © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Юлия Изотова из Краматорска. В девушку попали две пули калибром 14,7 мм через заднее сиденье машины. Юля незадолго до войны закончила медицинское училище и оказывала первую помощь раненым ополченцам, подвозила к блокпостам воду и еду. Пятого мая в Краматорске прошли похороны, тысячи людей со всего города пришли проститься с девушкой и тремя молодыми людьми, погибшими в расстрелянной украинцами машине», — описывал происходившее Жучковский.

Тогда — во вторую атаку, начавшуюся 2 мая и закончившуюся 4 мая, — ополчение город отстояло. Но спустя два месяца Краматорск вынуждены были оставить. Город перешёл под контроль украинских военных.

ВСУ наступали, и, казалось, скоро под контролем украинских военных окажется и Донецк. Но череда сокрушительных поражений ВСУ, Нацгвардии и добробатов положила конец украинскому наступлению. Парадоксальным образом это предопределило судьбу Краматорска.

Столица, и не только гражданская

Спустя три месяца после взятия Краматорска под контроль украинских военных — 13 октября 2014 года — город был провозглашён областным центром Донецкой области. О переезде в Краматорск Донецкой областной государственной администрации сообщил её глава Александр Кихтенко.

Он отметил, что в Мариуполе останутся областные управления всех областных силовых структур — УВД, СБУ, прокуратуры и иных ведомств.

Но жизнь внесла свои коррективы. 5 марта 2015 года Донецкая областная государственная администрация превратилась в Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. В Краматорске на премьеру фильма про победу Украины в войне пришли три человека © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Менее чем за месяц до этого в городе произошла трагедия. 10 февраля произошёл ракетный обстрел аэродрома и жилых кварталов Краматорска. В результате обстрела погибли 17 человек, 60 — получили ранения. Украина обвинила в произошедшем ДНР. Донецк, в свою очередь, заявил об украинской провокации.

«Сегодня вы могли видеть видеокадры из Краматорска с комментариями украинских телеканалов следующего содержания: народное ополчение ДНР обстреляло Краматорск РСЗО "Торнадо", "Смерч", "Град" и так далее вплоть до применения боевой авиации. Мы уже неоднократно заявляли, что по мирным городам и их жителям мы не применяем артиллерию, а ВВС у нас нет. В настоящее время эта ситуация расценивается как провокация со стороны украинских властей, которые хотят дискредитировать ополчение и власть ДНР», — отметил тогда замкомандующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин.

Спустя три года в Краматорске поставили Мемориал памяти погибших в виде стеклянного куба с вонзённым в него снарядом. На кубе надпись: «Сколько ещё людей должно погибнуть?» и перечислены имена погибших в тот трагический день.

К тому времени Краматорск уже прочно стал и «военной столицей» украинского Донбасса. Это отразилось и на инцидентах в городе. Так, в 2019 году в городе произошло ДТП: авто с украинскими военными врезалось в маршрутку. Один из военных погиб.

Сегодня в Краматорске среди прочего «квартирует» и Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Что же касается Национальной полиции, то её управление в Донецкой области по-прежнему находится в Мариуполе.

Но город является не только прифронтовым. Краматорск — это ещё и столица «шахтёрского края». Точнее той его части, которая находится под контролем Украины. Поэтому неудивительно, что перед зданием Донецкой ОВГА подчас митинговали шахтёры, требуя погасить задолженность по зарплате.

С приходом к власти Владимира Зеленского в городе мало что изменилось.

«Обицянки-цяцанки»

В первой новогодней речи Зеленского в качестве президента Украины среди прочих городов был упомянут и Краматорск.

«Кто я? Житель Франковска, защищающий свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который бережет свой родной язык? Житель Берегово, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на своем родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что это нормально знать государственный язык», — говорил Зеленский.

Фразу о жителе Краматорска Зеленский произнёс на русском языке.

Он пришёл к власти на обещаниях покончить с разделяющими украинское общество вопросами. В том числе и с вопросами языка. Однако этого так и не случилось. Более того, при Зеленском права русскоязычных граждан всё так же продолжали нарушаться. Митинг за возвращение выборов в Донбасс прошел в Краматорске, люди требуют вернуть им право голоса © Официальный сайт "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вышло, как в украинской поговорке «Обіцянки — цяцанки, а дурневі — радість» — «Обещания — игрушки, а дураку — радость».

Однако жители подконтрольного Украине Донбасса не дураки. И при первой возможности они отплатили власти «чеканной монетой». На местных выборах 2020 года мэром Краматорска стал самовыдвиженец Александр Гончаренко, обойдя действующего мэра города почти на 18%.

За Гончаренко — бывшего члена Партии регионов и человека, поддержанного «Оппозиционной платформой — За жизнь», — проголосовало 57,85%.

Примечательно, что Краматорску ещё повезло: в ряде территориальных общин подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей выборы были отменены. Это вызвало негодование как местных жителей, так и некоторых политиков в Киеве.

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — заявил нардеп от «ОПЗЖ» Вадим Рабинович.

Жителям Краматорска проголосовать всё же удалось. И они показали Зеленскому, как оценивают его политику и то, что он так и не выполнил данные в 2019 году обещания.

Сегодня Краматорск продолжает оставаться административным центром подконтрольной Украине Донецкой области.