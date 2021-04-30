Депутаты от партии «Слуга народа» планируют улучшить ситуацию с пивоварением на Украине. Парламентский комитет Верховной Рады уже одобрил соответствующие изменения в украинское законодательство

Радостную весть всем любителям пива сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Наталуха.

«Сегодня комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроекты о поддержке крафтового пива, который мы с Андреем Николаенко инициировали вместе в BRDO (Офис эффективного регулирования. — Ред.)», — написал он 28 апреля в Facebook.

По словам Наталухи, «крафтовое пивоварение — это всё равно, что варить пиво дома, но делиться с другими». При этом, несмотря на малые объёмы изготовления крафтового пива, его рынок весьма перспективен. Brexit здорового человека и другие приятности © Facebook, Bullevie Cider

«Для понимания: рынок крафтового пива в 2025 году вырастет до $500 млрд. $500 млрд за несерийное пиво», — подчеркнул Наталуха.

Большинство из этого объёма будет касаться Европы. При этом рост рынка, по словам Наталухи, выглядит ошеломляюще — около 15% в год.

Однако есть страна, где рынок крафтового пива за последние десять лет сократился вдвое. При этом часть крафта на локальном рынке мала — около 3%.

Речь об Украине.

Малый и еще меньше

Понятие «крафтовое пивоварение» появилось в XXI веке, хотя история крафтового пива достигает 70-х годов ХХ века. С подачи Ассоциации пивоваров США, крафтовыми называют те пивоварни, которые выпускают не более 70 млн дал в год, являются независимыми (внешние инвесторы и акционеры имеют не более 25% в капитале) и выпускают продукцию с большой долей солода.

Впрочем, сегодня под термином «крафтовое пиво» понимают не только пиво, выпущенное крафтовыми пивоварнями, но и экспериментальные авторские сорта пива, которые производятся небольшими партиями. Подчас в них используются довольно оригинальные ингредиенты.

Некоторые локальные производители и вовсе используют слово «крафт» для обозначения нефильтрованного пива, что, конечно, не совсем верно.

Пандемия коронавируса нанесла по крафтовым пивоварам удар.

«Коронакризис первой половины 2020 года не обошел и рынок пива. Из-за трехмесячного запрета работы заведений ресторанной сферы больше всего пострадали крафтовые пивоварни — маленькие независимые предприятия, которые готовят пиво по традиционным рецептам. Такие производители привязаны к офлайн-площадкам и ограничены каналами сбыта: как правило, они не имеют доступа к сети продуктовых магазинов и супермаркетов», — писала в сентябре 2020 года в своей статье для украинского издания «Новое время» руководитель сектора «Контроль и надзор» Офиса эффективного регулирования Анна Башняк.

Она указывала, что налоговая нагрузка вместе с кредитными обязательствами и оплатой аренды оказалась для малых пивоварен тяжелым бременем.

«В результате за период карантина большинство из них остановили производство и потеряли 90% каналов сбыта», — отмечала Башняк.

Пивоварение — та отрасль, которая ранее славила Украину, в том числе и в России (старые любители пива помнят, как в 90-х ту же «Оболонь» любили в РФ). Но сегодня российский рынок прекрасно справляется без украинского пива, в том числе и крафтового. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

В том числе и потому, что украинские крафтовики сокращают объёмы и на своём, украинском, рынке.

Чтобы исправить ситуацию и сделать отрасль динамично развивающейся, украинские депутаты решили инициировать ряд изменений.

Что придумали нардепы и эксперты?

Одним из предложений «слуг народа» является увеличение граничного объёма производства пива для малых производителей. Сегодня он составляет 3 тыс. гл. Инициаторы законопроекта хотят привести этот показатель в гармонию с европейским и довести его до 200 тыс. гл.

Кроме того, предлагается уменьшить ставку акциза для крафтовиков на 50% (с 2,78 (около 7,5 руб. — Ред.) грн/л до 1,34 грн/л (около 3,6 руб. — Ред.).

Также предлагается отменить получение отдельной лицензии на торговлю пивом для малых производителей пива. Украинского Штирлица возмутило «Московское» пиво © Анатолий Штирлиц/Telegram

«Сейчас наши пивовары, которые бы считались в Европе «малыми», платят по полмиллиона за лицензию. В перерасчёте на литры они переплачивают даже больше больших пивзаводов. Отсутствие лицензии поставит их в равные условия», — уверял депутат Наталуха.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают сделать лицензию для пивоваров неограниченной по сроку действия. Сейчас же украинские пивовары каждые пять лет должны проходить процедуру аттестации. Это же изменение планируют ввести для вин и медовых напитков.

Помимо этого планируется сделать штрафы дифференцированными в том, что касается отчётности об обороте продукции.

В целом инициаторы законопроекта обещают существенные поступления в госбюджет после принятия этого документа.

«Сейчас 204 малые пивоварни могут платить за лицензию на оптовую торговлю 30 тыс. грн (около 82 тыс. руб. — Ред.) в год, еще 28 малых пивоварен — 500 тыс. грн (около 1,4 млрд руб.), а все вместе — стандартную ставку акциза. Отмена оптовых лицензии крафтовых пивоварен и снижение акциза позволит предприятиям сэкономить около 346,4 млн грн (около (9,4 млн руб. — Ред.) и направить эти средства на увеличение объемов производства. При работе на полную мощность частные пивоварни смогут создать до 3 тысяч дополнительных рабочих мест, а украинский бюджет получит около 215 млн (около 582 млн руб. — Ред.) акцизного сбора, ЕСВ, НДФЛ и военного сбора. В будущем благодаря развитию крафтового производства и при отсутствии нагрузки на малый бизнес поступления в бюджет существенно возрастут», — ещё в сентябре 2020 года писала Башняк. «Сепарское пиво». В Украине декоммунизировали шампанское, колбасу и блины © otzovik.com

Ну а пока «украинское» пиво варят другие. В комментарии к записи в Facebook о законопроекте Наталуха показал бутылку бельгийского крафтового пива «Тарас Бульба», которое варится пивоварней Brasserie de la Senne.

«Вместо противостояния украинцев с поляками, как в оригинале, бельгийцам исторически ближе противостояние фламандцев и валлонцев. Поэтому на этикетке изображён злой мужчина с бочкой пива над головой, который замахнулся на своего сына, а подпись на брюссельском диалекте такая: «Вот, Тарас Бульба неимоверно зол на своего сына, который женился на валлонке!», — описал Наталуха этикетку пива.

Пока украинское законодательство мешает крафтовым пивоварам развиваться, пиво с «украинским» (а точнее — всё же русским) названием выпускается в Бельгии.

И за украинских любителей пива можно было бы порадоваться, если бы Верховную Раду не критиковали не раз в том числе и народные депутаты за то, что она работает в интересах больших корпораций.

А большим корпорациям конкуренты на рынке пива не нужны.