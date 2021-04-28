Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подробно рассказал о сути реформ в государственном аппарате Украины, а также пояснил, как будут выявлять олигархов и почему украинская власть взялась за цифровизацию

Всё это, а также многое другое Стефанчук рассказал в интервью «Украинской правде», которое вышло рано утром 28 апреля. Интервью длилось час. За это время первый вице-спикер раскрыл журналистам суть проводимых на Украине реформ. Здравствуйте, господин первый вице-спикер: кто станет заместителем Разумкова в Раде © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Под конец интервью Стефанчук заявил: если бы президент Владимир Зеленский спросил бы у него совета, баллотироваться ли ему на второй срок, то Стефанчук как друг предложил бы подумать, но как соратник — дал бы утвердительный ответ.

Такая двойственность неслучайна.

«Личные отношения [с Зеленским] — дружеские. Но если говорить об официальных отношениях, я бы больше назвал себя его соратником», — делился Стефанчук под конец интервью с журналистами.

Те, кто знают Стефанчука, могут отметить, что он скромничает: этот бывший преподаватель и юрист познакомился с Зеленским ещё в конце 90-х благодаря тому, что ещё в студенческие годы играл в КВН. Тогда он был одним из первых участников и авторов хмельницкой команды «Три толстяка».

Во время президентской избирательной кампании Стефанчук стал идеологом Зеленского. А после победы на выборах Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в Верховной Раде. В «Слуге народа» рассказали, когда завершится судебная реформа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В общем, Стефанчук — довольно близкий к президенту человек и один из архитекторов нынешней системы власти на Украине. А потому его интервью чрезвычайно важно для понимания того, как устроен нынешний украинский государственный аппарат.

Власть «троек» и компьютера

Одним из новшеств команды Зеленского является внедрение «троек». И Стефанчук — их куратор.

«Это не "тройки" 1937-го года, это не религиозные "тройки". В чём их суть? У нас есть три субъекта законодательной инициативы: народные депутаты, Кабинет министров Украины и президент. Мы сводим по направлениям трёх лиц — главу комитета Верховной Рады Украины, поскольку он отвечает за законотворческую деятельность в своём комитете, профильного министра, который должен тянуть направление в исполнительной власти, и заместителя Офиса президента, который курирует это направление на уровне ОП», — пояснил Стефанчук.

По его словам, каждый субъект должен обозначить приоритетные законопроекты для развития программного документа — будь то программа президента, программа действий правительства или обращение президента к парламенту.

«Я предложил тему "золотой восьмёрки" — по каждому направлению мы должны определить: цель, задания, критерии оценивания и ответственность, если человек сделает свою работу не вовремя или не в полном объёме», — отметил Стефанчук.

Он рассказал, что первые результаты работы «троек» будут представлены президенту Зеленскому уже на следующей неделе.

Но на этом власти решили не ограничиваться.

«Мы будем представлять программу RBM (Results-Based Management) — это IT-программа управления страной. Каждый день президент заходит в определённую национальную программу и видит в процентах — кто что выполнил, кто не выполнил. Поэтому каждый день ему будет приходить — виноват Петров, Иванов или Сидоров, ему нужно перезвонить или отправить гневное SMS», — пояснил Стефанчук.

На уточняющий вопрос, будет ли этой программой пользоваться только президент, первый вице-спикер отметил, что у каждого высокопоставленного чиновника будет свой уровень доступа. У президента будет конкретно то, что его интересует: его программа и выполнена она или нет, а уровень погружения министра, народного депутата или директора департамента будет другой. Зеленский отправил украинские суды в смартфоны © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Нет лучшего контролёра, чем компьютер», — подчеркнул Стефанчук, указав, что в программе для президента будет указан и рейтинг министра, исходя из которого по последнему будут приниматься кадровые решения.

В то же время, Стефанчук коротко охарактеризовал по эффективности нынешних украинских министров.

«Мне очень понравились системность и подход Михаила Фёдорова (министр цифровой трансформации. — Ред.) — он знает, что у него должно быть и когда. Понравился подход Ткаченко — единственное, что там всё упиралось в финансирование сферы культуры. По качеству изложенного материала мне очень понравился подход Авакова — у него всё было настолько структурировано. Были и министры, которые сказали, что видят свои KPI в выполнении программ, которые у них прописаны в министерстве», — рассказал Стефанчук.

А ещё первый вице-спикер заявил, что в ближайшее время будет заменён один из членов правительства. Правда, имя министра Стефанчук не назвал.

Семь параметров олигархов, «проблемный» Разумков и контроль над фракцией

Страсть к упорядочиванию и контролю украинская власть демонстрирует и в таком непростом вопросе, как борьба с олигархами. Стефанчук — не член Совета национальной безопасности и обороны Украины и знает об антиолигархическом законопроекте лишь в общем. Так, он назвал одно из положений, которое появится в новом документе.

«Это статус олигарха — кто это такой и по каким параметрам он будет определяться. И лицу, которое будет определено как олигарх, планируют предоставить какую-то юридическую ответственность, или оно должно сделать всё, чтобы лишиться этого статуса», — отметил Стефанчук.

По его словам, олигархом будет признан тот, кто подпадёт под три параметра из указанных в законопроекте.

«Насколько я знаю, будет выписано около семи параметров. Если человек подпадает под параметры — будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он утратил один или два из тех параметров, под которые подпадает», — отметил Стефанчук.

Среди подобных параметров он назвал финансовые, влияние на политику «и так далее». Конкретнее Стефанчук ничего говорить не стал, ссылаясь на то, что документ пока в стадии разработки.

На вопрос, что же за санкции будут налагаться на олигархов, Стефанчук уточнил: «Не санкции, а некий вид юридической ответственности».

В общем, и украинских олигархов «посчитают». «Не Ахметова». Новинский сказал, кого на самом деле можно назвать украинским олигархом © Facebook, Вадим Новинский

Не менее важным был блок интервью, касающийся взаимоотношений Зеленского со своей политсилой, а также с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Последнего сегодня называют одним из вероятных конкурентов Зеленского на будущих президентских выборах. Стефанчука же называют тем, кого Офис президента хотел бы видеть на месте Разумкова — главой Верховной Рады.

Сам Стефанчук раскол в руководстве страны в разговоре с журналистами отрицал.

«Я ещё раз подтверждаю, что, когда мы говорим о Дмитрии Александровиче Разумкове, всегда заявлял и заявляю: я его считаю членом команды президента Украины. И как юрист других оснований для того, чтобы считать по-другому, не имею», — подчеркнул он.

Сам же Стефанчук доволен своей должностью, и желания становиться спикером у него нет. При этом он отрицает конфликт между Зеленским и Разумковым.

«На встречах, на которых я был, у меня нет оснований считать, что между ними есть какой-то конфликт. Есть дискуссия, есть разные точки зрения», — подчеркнул Стефанчук, позже добавив, что «верит в единство команды».

То же самое касается и фракции. Стефанчук признал существование в ней групп по интересам. И в то же время он отметил, что важным требованием к фракции является «чтобы по вопросам программы президента других точек зрения не было».

«Фракция жива до тех пор, пока она выполняет программу президента. Потому что, когда мы все шли в парламент, мы подписывали меморандум, хочу вам напомнить. Меморандум, в котором чётко указано, что мы обязываемся голосовать за все вопросы, предусмотренные программой президента Украины и программой партии», — отметил Стефанчук. Эксперт сказал, что власть Зеленского сделает с Разумковым, если сочтет его слишком опасным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На уточняющий вопрос о существовании во фракции «группы Коломойского, Павлюка и так далее» Стефанчук дал весьма интересный ответ:

«У нас ещё нет в паспорте или мандате записи, что фракция "Слуга народа", подгруппа такая-то, квартира такая. У нас все — из фракции "Слуга народа". И пока голосуются вопросы, которые проистекают из программы президента, никаких вопросов никто ни к кому предъявлять не будет».

Тем самым Стефанчук невольно обрисовал контуры негласного договора украинской власти с олигархами: пока связанные с последними депутаты из «Слуги народа» голосуют за нужные Офису президента законопроекты, вопросов к ним не возникает.

Но что будет, когда интересы олигархов вступят в противоречие с президентской программой?

Ответ на это тоже дал Стефанчук.

«Если только кто-то будет застукан на каких-то вещах, связанных с коррупционной деятельностью, с фракцией будет сразу же прощаться», — отметил первый вице-спикер.

Что же касается других вопросов, волнующих украинское общество и зарубежных партнёров Украины, то они в интервью практически не поднимались. Единственный вопрос — отношения с Россией. Но и на него Стефанчук дал вполне традиционный ответ: он за дипломатическое решение вопросов.

Большая часть интервью была посвящена именно вопросам государственного управления и отношениям во фракции. И, как видно, команда Зеленского решила выстроить свою вертикаль власти. Значительную роль в этом должны сыграть современные информационные технологии.