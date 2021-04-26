Киев настаивает на изменении Минских соглашений и на привлечении новых участников к переговорам в «нормандском формате». Тем временем обстрелы в Донбассе продолжаются

«Готов встретиться»

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 26 апреля интервью газете Financial Times заявил о необходимости привлечения к «нормандскому формату» США, Великобритании и Канады.

Зеленский также отметил, что участвует в переговорном процессе, который был разработан ещё до его прихода к власти. По его мнению, Минский процесс должен быть более гибким.

«Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат», — отметил президент Украины (с июня 2014 года переговоры в «нормандском формате» ведутся с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. — Ред.).

Зеленский также заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом, по его словам, «место не имеет значения, речь идёт о содержании». Впрочем, относительно места уже высказался глава Офиса президента Андрей Ермак, заявивший в интервью порталу LIGA, что он считает «некорректным» приглашать Путина на переговоры в Киев. Зеленский хочет расширить «нормандский формат» тремя странами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

А экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил против возможной поездки Зеленского — «в период войны с Россией» — в Москву. По его мнению, это будет поездка «на поклон» к Путину. Что до маршрутов поездок, то тот же Кравчук заявлял, что сам он больше не поедет в Минск на переговоры, поскольку, по его словам, Белоруссия фактически подчинена РФ.

Ранее Зеленский в своём видеообращении предлагал Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Президент РФ на это ответил, что он готов встретиться с Зеленским в Москве «в любое удобное время», если тот хочет обсудить двусторонние отношения. Что касается решения проблемы Донбасса, то Путин посоветовал Зеленскому сначала встретиться с руководством ЛДНР, а потом уже с российским.

После этого главы самопровозглашённых республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращения, в которых подтвердили готовность к разговору с Зеленским на линии столкновения.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что он не собирается «разговаривать с террористами» и на его месте «это просто невозможно». Зеленский сказал о подготовке к встрече с Путиным © AP, Efrem Lukatsky

Что касается встречи с Путиным, то Зеленский сообщил во время выступления в Чернобыле, что, по его мнению, «всё идёт к тому, что эта встреча состоится», и он дал поручение руководителю своего Офиса связываться с Администрацией Президента РФ с тем, чтобы определить сроки и место встречи.

Донбасс: обстрелы продолжаются

Тем временем ситуация в зоне конфликта в Донбассе по-прежнему остаётся напряжённой, продолжаются обстрелы, стороны традиционно обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Так, представительство непризнанной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает 26 апреля, что за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию республики.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство, «попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушения режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК». Донбасс на линии огня © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк

В свою очередь, штаб операции Объединённых сил (ООС) сообщает о двенадцати нарушениях режима прекращения огня за истекшие сутки со стороны ополченцев (которых в штабе определяют как «оккупационные войска»). Сообщается, что боевых потерь среди личного состава Объединённых сил в результате обстрелов нет.

Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полёты БПЛА. Однако эти запреты регулярно нарушаются.

Летальная помощь Америки

Ранее комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности» (Ukraine Security Partnership Act), предусматривающий увеличение ежегодной помощи Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов. Киев получит от США в виде помощи также и летальное оружие.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в своём аккаунте Facebook, законопроект поддержали все члены комитета. Теперь его должны одобрить в Сенате и в палате представителей.

В Москве в связи с этим отмечали, что такое решение Вашингтона не способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе и, напротив, может привести к обострению ситуации.

Понятно, что политика нынешних властей в Киеве всецело определяется пожеланиями США. Не случайно глава президентского Офиса Андрей Ермак заявил в интервью порталу LIGA, что сейчас активно обсуждается назначение специального представителя Госдепа по урегулированию и прекращению конфликта в Донбассе. По его словам, также обсуждается «более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере» и поддержка Вашингтоном получения Украиной ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. — Ред.). Киев дестабилизирует Донбасс, а США и НАТО устраивают провокации на Черном море — Шойгу © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Напомним, Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО — это «единственный путь к окончанию войны в Донбассе», а получение плана членства «станет настоящим сигналом для РФ».

Само собой, все эти заявления никак не способствуют потеплению отношений с Москвой. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «нынешнее сотрудничество Киева с НАТО, включая семь учений со странами Альянса, которые запланированы на украинской земле в этом году, имеют чёткую антироссийскую направленность».

Остаётся надеяться, что президенты Украины и России в ходе встречи, если она состоится, найдут пути к взаимоприемлемому решению накопившихся проблем.