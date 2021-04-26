В Индии зафиксировали пятый подряд мировой суточный антирекорд заражения COVID-19. По числу заболевших эту страну опережают лишь США. При этом Индия - поставщик вакцины Covishield, которую активно используют на Украине

В понедельник, 26 апреля, индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что общее количество инфицированных за всё время пандемии в стране достигло 17 313 163 человек. При этом за минувшие сутки был зарегистрирован 352 991 новый случай инфицирования COVID-19.

В целом же количество заболевших за минувшие трое суток в Индии составило около 1 млн новых инфицированных. Коронавирус убил больше 42,5 тысячи украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Индийские врачи жалуются на нехватку кислорода. В одной лишь больнице Джайпура в ночь на 24 апреля из-за нехватки умерли 20 человек.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в прямом эфире заявил, что предприятия, производящие медицинский кислород, должны быть переданы властям при помощи армии.

А ведь ещё в начале 2021 года индийские власти посчитали, что им удалось взять пандемию под контроль. К середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки. Кроме того, в Индии началась вакцинация.

Однако к концу апреля ситуация существенно ухудшилась. На сегодня устойчивый рост количества заразившихся наблюдается в 11 регионах страны, а также в национальном столичном округе Дели (в который входит и Нью-Дели).

Хуже всего ситуация в штате Махараштра, где за минувшие сутки выявили 66 191 новый случай заражения.

Растёт и количество умерших. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 2812 человек.

Такие показатели связаны с рядом причин.

Вакцина, политики и праздник

В воскресенье, 25 апреля, индийская газета Times of India со ссылкой на Минздрав страны сообщила о том, что Индия вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от COVID-19.

«Это очередное значительное достижение — Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней», — заявил Минздрав.

Следует помнить, что население Индии — более миллиарда человек. Поэтому показатель, хороший для иных стран, для Индии не очень высокий. К тому же изначально вакцинация была ограничена работниками здравоохранения, экстренных служб, людьми старше 45 лет и страдающими от дополнительных хронических болезней.

И это в то время, когда страна ставила рекорд за рекордом по количеству заражённых. В тот же день главный министр Дели Арвинд Кеджривал сообщил о продлении введённого 19 апреля локдауна ещё на неделю — до 3 мая. Число заболевших коронавирусом украинцев превысило 2 миллиона © REUTERS, Gleb Garanich

«Это продление было необходимо, так как число случаев заражения не снижается. Все, включая торговцев и простых людей, говорили, что его нужно продлить», — отметил он.

По словам министра, на прошлой неделе доля положительных результатов тестов на коронавирус по отношению к общему числу сделанных анализов достигла в городе 36%.

«Мы никогда не видели таких высоких показателей в Дели раньше. Сегодня этот показатель снизился до 29%, но это не означает, что коронавирус заканчивается», — указал Кеджривал 25 апреля.

Одной из ярчайших иллюстраций всей остроты проблемы стала ситуация с телами умерших. Главный смотритель самого большого мусульманского кладбища в Нью-Дели — Мохаммад Самим — в комментарии The Guardian заявил, что сегодня на кладбище поступает гораздо больше тел, чем год тому назад.

«Я боюсь, совсем скоро у нас не останется места», — отметил он.

Мамтеш Шарма — сотрудник крематория Бхадбхада Вишрам Гхат в Бхопале — в комментарии изданию рассказал, что вирус «поглощает город, как чудовище».

Работники местного крематория уверяли: несмотря на официальные заявления о десяти умерших в субботу, они сожгли более 110 человек в тот день.

«Мы сжигаем тела, как только они прибывают. Такое впечатление, что у нас разгар войны», — рассказал Шарма.

Фотографии и видео из Индии красноречивы: тела умерших сжигают уже традиционным способом — под открытым небом.

Но как в такой стране, как Индия, славящейся своей фармацевтической отраслью, стали возможны антирекорды по заражениям и смертям?

Собственно, последняя может быть и причиной того, что происходит в стране. При лечении COVID-19 часто прописывают антибиотики — для терапии антимикробной пневмонии на фоне коронавирусной инфекции. И тут у Индии проблемы, о которых мировое учёное сообщество начало говорить ещё в прошлом, 2020-м, году.

«Я хотел поговорить про самые плохие новости этого года. Они не связаны с ковидом. Есть что-то, о чём учёные говорят, что это гораздо, гораздо хуже. Вы, конечно, про это слышали: про супербактерии, про способность микробов сопротивляться антибиотикам», — рассказывал в декабре 2020 года кандидат биологических наук, научный обозреватель и автор подкаста «Голый землекоп» Илья Колмановский в интервью журналистке Ирине Шихман.

По его словам, в первые же годы появления антибиотиков учёные уже обнаружили устойчивые к их воздействию бактерии. При этом ген устойчивости к антибиотику может быть и у полезных бактерий в организме человека. А они могут передать этот ген опасному микробу, что может привести к возникновению суперинфекции. В ожидании суперинфекции. Что придёт на смену COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«Выясняется, что в мире есть гигантская фабрика по производству резистентности (устойчивости к антибиотикам. — Ред.), глобальная фабрика. Это явление открыл выдающийся шведский учёный по имени Иоаким Ларсен.

<…> Он отправился в Индию, где находится глобальное производство всей фармы, всего, что мы потребляем, — в Индии и в Китае, и он убедился, что в сточных водах священной реки Годавари выше концентрация антибиотиков, чем в крови у человека, которого лечат этими антибиотиками.

Через грунтовые воды это распространяется в соседние колодцы, и у всех жителей окрестных деревень фантастическая флора с фантастическими генами резистентности», — рассказал Колмановский.

В этих индийских деревнях высокая смертность, в том числе и детская, потому что при заболевании есть высокий шанс того, что болезнетворная бактерия получит гены супермикробов. Виновны в этом фармацевтические производства, отходы которых и попадают в Годавари, превращая реку в своеобразный «тренировочный лагерь» для микроорганизмов.

Таким образом, часть заразившихся COVID-19 в апреле может обладать резистентностью к антибиотикам, что делает их особо уязвимыми к пандемии.

Ещё одной причиной распространения COVID-19 в Индии стал религиозный праздник Кумбха Мела, собравший миллионы паломников, устремившихся к Гангу для омовения.

«Коронавирус меня не остановил. Моя вера сильнее, чем угроза вируса», — заявлял один из них в интервью Sky News.

Осложняется всё политической ситуацией: конец марта — начало апреля проходили под знаком выборов — довыборов в нижнюю (Лок сабха) и выборов в верхнюю (Раджья сабха) палату индийского парламента. Кроме того, ожидаются выборы в законодательные собрания ряда регионов страны, а также в иные органы местного самоуправления.

Агитационные поездки политиков приводят к массовым скоплениям людей, что тоже не способствует улучшению обстановки с заболеваемостью. Главный санитарный врач Украины передал привет областям, нарушившим алгоритм вакцинации от COVID-19 © Facebook, Виктор Ляшко

И тут Индия напоминает Украину, где по вине политиков ситуация с заболеваемостью COVID-19 может серьёзно осложниться.

Свои праздники и своя политика

Майские праздники традиционно рассматриваются многими украинцами как «репетиция лета». Несмотря на то что официальных выходных на Украине будет гораздо меньше, чем в той же России, многие украинцы не упустят возможность отправиться на юг — к Чёрному морю. И тут и притаилась одна из опасностей.

«Одесская область завтра выходит из карантинной «красной зоны». По сплетням медики понимают, что это политическое решение, которое может повторно спровоцировать эпидемиологическую волну. Особенно впереди праздники, и рестораны, кафе, клубы будут битком. Вся страна будет в Одессе», — сообщил 24 апреля популярный на Украине Telegram-канал «Картель».

При этом Украина не Индия. И уровень вакцинации от COVID-19 в стране оставляет желать лучшего.

Как заявил в понедельник, 26 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в течение последних суток на Украине от COVID-19 привили 1114 человек. При этом в подконтрольной Киеву Донецкой, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Черниговской областях и в Киеве не сделали ни одной прививки.

«1114 человек привито от COVID-19 за сутки 25 апреля 2021 на Украине. 528030 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу 528 028 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы) пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом)», — рассказал Степанов.

Таким образом, полностью привиты на Украине пять человек, ещё чуть более полумиллиона привиты частично.

При этом, по данным украинского сайта «Слово и Дело» от 20 апреля, Одесская область, куда на майские праздники прогнозируемо устремится значительное количество украинцев, находится в четвёрке регионов с наихудшей ситуацией по вакцинации. Там привито 0,69% от всего населения. Хуже только в Харьковской и в подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областях.

Если украинские власти не возьмутся за ум, страну может ожидать новая волна пандемии.