Соединённые Штаты Америки продолжают реализовывать схемы по получению сверхприбылей на Украине. Сейчас главная цель – приватизация государственных земель. Об этом пишет журналист, советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный, который хорошо знает ситуацию на Украине

В приватизации земель заинтересованы американские представители мирового финансового капитала: Чикагская товарная биржа, инвестиционная компания The Vanguard group, продовольственная компания Сargill inc., многоотраслевая транснациональная компания Monsanto.

Но для реализации экономических целей им нужна политическая поддержка: нужен приход к власти на Украине политика, на которого есть свои рычаги влияния.

Американское финансовое лобби, оказывающее влияние на Госдепартамент, правительство и спецслужбы США, приступило к реализации своего замысла на Украине ещё в 2011 году. Сначала вкратце о сути замысла. Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Власти Украины должны обеспечить принятие законодательной базы, снимающей мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения (ЗСН), создание рынка земли и Земельного банка с активом в 12 миллионов гектаров ЗСН.

Американские партнёры обязуются обеспечить реализацию украинских земельных активов на Чикагской товарной бирже — через ценные бумаги американских сельскохозяйственных компаний по ценам рынка сельскохозяйственных земель Восточной Европы (на тот период — от 10 до 22 тысяч долларов за гектар).

Доля украинской стороны в будущей прибыли не превышала 15%.

В 2011 году американское финансовое лобби на Украине представлял вице-президент США Джо Байден. От Украины в генеральный замысел были посвящены Виктор Янукович, его сын Александр, руководитель администрации президента Сергей Левочкин, глава Национального банка Украины Сергей Арбузов и министр сельского хозяйства Николай Присяжнюк.

Условием запуска схемы стала ассоциация Украины с Евросоюзом.

Виктор Янукович разобрался в земельной схеме к концу 2012 года, оценил реальные размеры сверхприбыли и попытался «кинуть» американских партнёров в расчёте присвоить все доходы себе.

В частности, он санкционировал своему окружению скупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и облигаций государственного займа (ОГЗ) — чтобы затем обменять на ценные бумаги Земельного банка. Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick

Одновременно по поручению Януковича были начаты сепаратные переговоры с китайской стороной — о выкупе 35% акций Земельного банка и дополнительном инвестировании в украинскую экономику и сельское хозяйство около 50 миллиардов долларов.

Но американцы, разумеется, не были с этим согласны. В ход пошло политическое влияние: ситуацию в стране начали раскачивать, чтобы убрать Януковича с поста президента.

В декабре 2013 года американская сторона устами Байдена и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд предъявила президенту Януковичу ультиматум с требованием отказаться от власти — под угрозой ареста личных заграничных счетов президента страны и его ближайшего окружения.

Дальнейшие события привели к государственному перевороту на Украине.

То, что не удалось реализовать в сговоре с Януковичем, представители американского финансового лобби продолжили с новой украинской властью: Петром Порошенко, Арсением Яценюком и Александром Турчиновым.

В сентябре 2016 года был подписал закон об ассоциации с Евросоюзом, в мае 2017 года — законодательные акты о введении либерализации визового режима.

Для успешной реализации американского замысла на Украине нужно было любыми путями блокировать политическое и экономическое влияние России. Порошенко и его команда успешно справились с этой задачей: их внешняя политика привела Украину к полному разрыву отношений с РФ.

В свою очередь, война была нужна украинской власти для оправданий: для обоснования перед мировым сообществом нищенского положения разграбленной ими страны. Попросту говоря, чтобы прикрыть аферы и коррупцию. США при первой возможности «разменяют» Украину — Вышинский © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Приход к власти в США в 2017 году Дональда Трампа не помешал планам американского финансового лобби провернуть на Украине земельную аферу — под флагом борьбы со «всемирным злом» в лице России.

Уже при президенте Владимире Зеленском в марте 2020 года Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года, а также ряд других важных изменений в законодательные акты Украины, касающиеся земельного вопроса.

На этом полезный для американцев ресурс Зеленского был исчерпан, а непредсказуемость и неспособность нынешнего украинского лидера сформировать профессиональную команду и контролировать ситуацию в стране сделали его дальнейшее пребывание у власти нежелательным.

Более того: из-за социально-экономического кризиса на Украине положение Зеленского стало достаточно шатким.

На этом фоне под лозунгами кампании по выборам в местные органы власти Украины, которые состоялись осенью 2020 года, глава партии «Европейская солидарность» Порошенко вновь объединился с лидерами майдана 2014 года и начал проводить мобилизацию подконтрольных ему сил.

С весны 2020 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Турчинов в интересах Порошенко пытается «скупать» украинских радикалов и маргиналов: бойцов карательного полка «Азов», «Национального корпуса», нацдружин и «несистемных радикалов», вроде праворадикальной группировки «С 14».

Турчинов имеет опыт трёх масштабных протестных кампаний — «Украины без Кучмы» (2000-2001), «оранжевой революции» (2004-2005) и госпереворота в феврале 2014 года. Турчинов призвал Зеленского извиниться перед Порошенко © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В июне 2020 года появился сигнал, что началась реализация очередного этапа американского замысла. Главой избирательного штаба Порошенко на местных выборах стал подконтрольный американским спецслужбам Турчинов.

В новом статусе он призвал к срочной перезагрузке власти на Украине, при которой национальная безопасность и оборона перестали быть приоритетом государства, а дилетантизм и популизм разрушают вертикаль управления.

Американскому финансовому лобби нужно, чтобы Зеленского на посту президента сменил подконтрольный и управляемый политик, способный в течение следующих 5 лет решить задачи:

— завершить построение схемы обмена госдолга Украины на госземли;

— усилить конфронтацию с Россией;

— задействовать систему международных судов и трибуналов для взыскания с Российской Федерации материального ущерба за «оккупацию части территории Украины» и т.п. путём ареста российских зарубежных активов.

В случае успешной реализации замысла американского финансового лобби в период до 2030 года предполагается введение на территорию Украины военного контингента (США или НАТО) — чтобы защитить вложенный капитал.

По замыслу американской стороны, следующим президентом Украины должен быть жёсткий управленец, способный выстроить государственно-финансовую систему под земельный рынок. Сейчас одной из приемлемых кандидатур, подходящих американцам, остаётся Порошенко.

Чтобы не допустить американского сценария на Украине, нужны срочные контрмеры.

Сергей Заворотный