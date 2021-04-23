Второй сенсацией этой недели после послания Владимира Путина Федеральному собранию обещал быть саммит президентов России и Белоруссии. От него ждали чего-то особенного. Дело в том, что Александр Лукашенко ранее анонсировал некий важный декрет, о содержании которого, правда, даже не намекнул

Наблюдатели и эксперты решили, что документ будет оглашен во время встречи с российским коллегой. Но ничего такого не случилось.

И все же, это была очень даже рабочая встреча, как писали в советское время в газетах — "судьбоносная". Фактически это было продолжение двух саммитов в Сочи, где речь шла об углублении интеграции и «дорожных картах». Была «протокольная» часть, которая транслировалась в прямом эфире. Затем, три часа пятьдесят пять минут президенты общались за закрытыми дверями. Подхода к прессе по окончании переговоров не было, бумаги не подписывались. Из сказанного же на камеры ясно, что процесс согласования «дорожных карт» близится к завершению, и если не будет форс-мажора, их собираются подписать до конца 2021 года.

Пропагандистский чирлидинг

Стоит понимать, что речь идет об эпохальном событии, равнозначном подписанию договора о Союзном государстве. Оно должно было произойти два года назад, к 20-летию провозглашения российско-белорусского альянса, в 2019-м. Но тогда звезды встали не так. С мертвой точки вопрос сдвинула объективная реальность — попытка свержения Лукашенко в августе 2020 года, сопровождавшаяся массовыми протестами. Анатолий Вассерман о непредсказуемом Путине, раскаявшемся Лукашенко и не подозревающем Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин

Цена дружбы с Россией в тот момент была вновь переосмыслена белорусским лидером и, как говорил классик: «процесс пошел». Единственно, в чем ошибались наблюдатели, так это в месте настоящей встречи в Москве. Ей не придавалось ключевой роли — она была очередной, рабочей. И не самой длительной, в сравнении с предыдущими — меньше четырех часов. Последняя встреча в Сочи, 22 февраля продолжалась более шести часов!

Не стоит и напоминать о том, что враги Лукашенко с оппозиционных информационных площадок приложили много сил для раздувания пропагандистского пузыря. В ход шло все, что только может употребить дешевый пропагандист. Сообщалось, что «диктатор» едет ни много, ни мало — сдавать Белоруссию Кремлю. Было замечено, что президента РБ в аэропорту не встречал хозяин переговорной площадки. Что глава государства спустился по трапу одетым почти по-домашнему — в бомбер и спортивные туфли. Что о результатах переговоров не говорили, бумаги не подписывали, а значит — «все пропало».

Но усилия пропагандистов ушли в свисток. Путин не встретил Лукашенко в аэропорту по той простой причине, что в момент прилета белорусского коллеги принимал участие в мировом онлайн-саммите по климату. Как раз выступал. Так что протоколом встреча и не предусматривалась, что позволило Лукашенко быть вольным в выборе одежды, тем более, что время переодеться у него было: встреча была запланирована через несколько часов. И когда она началась, то одет был президент РБ точно согласно строгому дресс-коду. Ну а все, что было необходимо знать прессе о текущей рабочей встрече было сказано перед тем, как двери за участниками переговоров закрылись. И кто в теме, прекрасно понял, о чем речь.

Кстати, о вражеских «чирлидерах», танцевавших вприсядку.

Улетев в Москву, Лукашенко оставил за своей спиной мощный, укрепленный «тыл» на случай возможных провокаций, вызванных отсутствием президента. В Минске невооруженным глазом наблюдался усиленный вариант службы силовиков. Заодно стало известно о том, что впервые с 1996 года власти запретили проведение 26 апреля марша «Чернобыльский шлях», в годовщину аварии на ЧАЭС. Причины для отказа: отсутствие договоров с милицией, скорой и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, т.к. организаторы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом. И, конечно же, опасная для здоровья населения пандемия.

Коротко суть

Если уж совсем коротко, то ситуация с «дорожными картами» выглядит следующим образом. Обе стороны продолжают работать над улучшением правовой базы Союзного государства. Речь о синхронизации законов, которые требуются соответствующей интеграционной картой. Особенно это касается социальной сферы.

Что касается текущих событий, было сказано, что товарооборот между РФ и Беларусью должен восстановиться в прежнем объеме после снятия карантинных ограничений.

Страны эффективно сотрудничают по линии спецслужб. Это намек на задержание сотрудниками ФСБ в Москве и экстрадицию в Минск к коллегам из КГБ двух незадачливых заговорщиков-путчистов, Александра Федуты и Юрия Зенковича. По словам Александра Лукашенко правительства РФ и РБ согласовали 26 или 27 дорожных интеграционных карт. Осталось 2 и/или 3 по экономике. Главным образом речь о синхронизации налоговых систем. Близкий лидер. Как менялось отношение украинцев к Лукашенко © president.gov.by

Россия здесь идет впереди Белоруссии, так как перешла на электронную систему работы с налогоплательщиками. Владимир Путин был скуп на слова, касающиеся согласования «дорожных карт». Было видно, что мяч на стороне белорусского коллеги, и хозяин площадки смотрел на гостя явно ожидая, что скажет он. И Лукашенко сказал. Несмотря на все вот эти сохранившиеся в его прямой речи «и/или» моменты некоторой неопределенности и приблизительности, по словам президента РБ, московская встреча является логическим продолжением двух совещаний в Сочи. К июню, когда состоится российско-белорусский Форум регионов в Московской области, все нерешенные до сих пор вопросы будут наконец согласованы, а осенью можно будет созывать Высший государственный совет Союзного государства, на котором «дорожные карты» будут, по словам Александра Лукашенко, «формализованы». То есть — подписаны.

Если все так и будет, то лучшего развития событий в 2021 году и ждать не приходится. Хотя до осени еще надо дожить.

Минутка юмора

Темы переговоров серьезны, процесс исторический. Но даже в самых драматических пьесах по законам жанра должен быть «контрапункт». То есть небольшая пауза, в которой зрителю дают отдохнуть и немного расслабиться. Таким контрапунктом стала украинская тема. Впервые в истории российско-белорусских саммитов, посреди протокольных речей, в конце которых пресс-конференция не предусматривалась, был допущен вопрос журналиста из зала. Так не бывает, это совершенно против правил этикета. И раз такое случилось, то значит это только то, что в пьесах не бывает ничего случайного.

Несмотря на то, что темой была российско-белорусская интеграция, вклинившийся корреспондент спросил Владимира Путина о том, что он думает по поводу предложения президента Украины встретиться с ним на «украинском» Донбассе. Все заметили, что в день, когда Путин огласил послание к Федеральному собранию, утром был опубликован видеоролик Зеленского, в котором было озвучено помянутое журналистом предложение. И Владимир Путин ответил, что решать дела Донбасса Зеленскому нужно с руководителями ЛНР и ДНР — Пасечником и Пушилиным. А с президентом России его украинский коллега может обсуждать только двусторонние отношения, которые Киев не первый год азартно уничтожает. И пригласил Зеленского в Москву.

Несмотря на то, что Владимир Владимирович произнес несколько этих фраз вполне серьезно, всем было понятно, что президент РФ откровенно подтрунивает над незадачливым главой украинского государства. Соль шутки-юмора уходят корнями в закат президентства Порошенко, когда Петр Алексеевич заигрался в пиар настолько, что перестал видеть «края». Последней точкой была провокация в Азовском море с участием украинских «москитных» плавсредств. Путин публично объявил о том, что участвовать в пиаре Порошенко не намерен… И перестал брать трубку. А Порошенко перестал быть президентом Украины.

Владимир Зеленский поначалу подавал Кремлю большие надежды. Настолько, что ему даже предоставили крупный кредит доверия, согласившись на его участие в полноценном «Нормандском формате» и посидеть за одним столом с Путиным. Но, увы, Зеленский кредит растратил и, как миротворец обанкротился. Как в сказке, юноша поразил чудовище, но узрев сокровища, которые оно охраняло, превратился в Петра Алексеевича Порошенко. Настолько, что не постеснялся в день обращения президента России к своему парламенту, использовать это для дешевого пиара. Круг замкнулся, но Зеленского, ради его молодости и неопытности все еще жалеют и дают шанс. Но он последний. На следующем этапе Кремль перестает брать трубку. Дзермант рассказал, какой декрет готовит для страны Лукашенко © president.gov.by

Караван идет

Пошутил и Лукашенко, на тему «инициатив» украинской стороны (Кравчук разбушевался) сменить место встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

«Глупость несусветная», — сказал-отрезал Александр Григорьевич в свойственной ему манере и посоветовал Зеленскому быть дипломатичнее. Но этим в Киеве никто не страдает. И пока в Москве вышучивали украинского лидера, стало известно, что вчера Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и специальных автомобилей из РБ в размере 35% от их таможенной пошлины. Это новая торговая война и ответ Лукашенко будет жестким.

Украина — страна-банкрот. Ей трудно конкурировать с иностранными товарами, а политикам — сопротивляться давлению со стороны ЕС и США, которые закапывают украинцев живьем. Разрыва с Белоруссией требуют хозяева. Но изгнание белорусских товаров не спасает больного, лишь продлит его агонию. Зато в условиях бойкота запада и украинской агрессии — у Минска всё больше мотивов для интеграции с Россией.

Как сказал экс-посол РФ в РБ, а ныне Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев: «Решение о глубине экономической интеграции Беларуси и России полностью зависит от Минска».