Команда президента Владимира Зеленского пытается спекулировать на крымско-татарском вопросе, переманив представителей прокиевского Меджлиса Мустафу Джемилева и Ахтема Чийгоза в свою команду

Попытка Зеленского переманить к себе Джемилева и реакция «порохоботов»

Так, по сведениям журналиста канала ATR Османа Пашаева, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал Джемилеву и Чийгозу выйти из состава фракции партии экс-президента Петра Порошенко и создать в парламенте группу «Крым», в которую вошел бы также депутат от «Голоса» Рустем Умеров. В случае создания такой группы власть якобы пошла бы навстречу политическим требованиям крымских татар, например по созданию национальной автономии, но Джемилев отказался.

Теперь «порохоботы» вовсю развивают эту тему в социальных сетях, обвиняя Зе-команду в шантаже членов Меджлиса. Так, один из завсегдатаев эфиров каналов Порошенко Айдер Муждабаев, в свое время призывавший к расстрелу тех граждан, которые проголосовали за Зеленского, начал рассказывать о том, что власть лишила финансирования канал ATR. Это низкопробное СМИ в глазах «патриотической» общественности является одним из важнейших инструментов для возвращения Крыма в Украину. Байден может принять участие в саммите «Крымской платформы» - Джемилев © Facebook/Петро Порошенко

«Не надо быть комиссаром Мегрэ, чтобы выстроить логическую цепочку на тему "Кто отдал негласный приказ любыми способами не давать телеканалу ATR заложенные для него в бюджете Украины минимально необходимые для вещания на Крым деньги". Ведь фактически это не только аморальное поведение, но и деятельность в интересах врага на государственной службе. Люди, способные на такое, способны на все. Недаром председатель Меджлиса Рефат Чубаров, который был на той встрече с Ермаком, сравнил его слова со словами Левочкина, который в свое время ставил аналогичные неприемлемые условия Мустафе Джемилеву», — заявил Муждабаев.

Народный депутат Верховной Рады, сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко назвала поведение соратника Зеленского возвращением ко временам «банды Януковича».

«Шокирующая информация! От Мустафы Джемилева власть требовала выйти из "ЕС"? Времена Януковича возвращаются?» — написала она.

Депутат Киевского городского совета от «Евросолидарности» Александр Погребинский сравнил поведение чиновников ОП с гопниками.

«Они типичные гопники. Они даже не имеют представления в своем сознании, что значит диссидент, что значит пройти путь давления советской тоталитарной машины и не сдаться. Они привыкли, как решалы, предлагать на "решение вопроса по Крыму" выход Мустафы Джемилева из "Европейской солидарности". Насколько недалекими надо быть, чтобы такое предлагать пану Мустафе?» — считает Погребинский.

Сами же соратники Зеленского опровергают попытку шантажа, утверждая, что разговор был лишь о межфракционной группе для продвижения «Крымской платформы», созданной в качестве инструмента антироссийского влияния на международной арене.

«Идея создания условной межфракционной группы "Крым" в национальном парламенте накануне проведения первой сессии будущей международной "Крымской платформы" — шаг абсолютно логичный и естественный. И с кем этот шаг обсуждать, если не с крайне авторитетными представителями крымско-татарского народа? Но и близко не было ни шантажа, ни каких-то странных предложений», — сказал советник Ермака Михаил Подоляк.

Пиар Зе-команды на Крыме и крымских татарах: политический аспект

Напряженность в отношениях лидеров крымско-татарского движения Украины и властью нарастает уже давно в связи с тем, что на Банковой не стремятся выполнить пожелания Меджлиса о создании национальной автономии крымских татар. Именно на этом настаивают проукраинские спекулянты крымско-татарским вопросом (Джемилев, Чубаров, Чийгоз, Ленур Ислямов и прочие), требуя включить соответствующий пункт в Конституцию страны. Кроме того, они категорически недовольны отсутствием финансирования из бюджета канала ATR, являющегося рупором их пропаганды, хотя в Крыму его вещание отсутствует, а в самой Украине его передачи имеют крайне низкий рейтинг.

В декабре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко сообщил о готовности внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию страны по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе украинского государства. В начале своего президентства Зеленский обещал поддержать этот вопрос, инициировав его рассмотрение монобольшинством партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Крымско-татарский элемент Великого Турана, или Зачем тюркам латиница © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Знаю, что несколько лет в Верховной Раде пролежал законопроект. Мне об этом говорили многие крымские татары и тот же Джемилев и Чубаров. Я попросил изучить сейчас эти вопросы избранных от "Слуги народа" депутатов, я не вижу проблем, если это поддерживает крымских татар, поддерживает их права, — пусть изучат, покажут мне, доложат, и Верховная Рада примет», — заверял он в августе 2019 года.

Через год Зеленский выступил за закрепление за крымскими татарами статуса коренного народа в Украине, чтобы защитить их права, помочь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранении самобытности народа, поскольку в Крыму они якобы не могут нормально развиваться. Президент отметил, что с началом присоединения Крыма к России вопрос защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине «стал еще более актуальным». Впрочем, все озвученные гарантом Конституции инициативы так и не дошли до своего логического завершения. Парламент их не рассмотрел, что породило для «патриотов» поводы для очередных обвинений в «зраде».

Зе-команда в условиях отсутствия каких-либо значимых успехов внутри страны решила использовать Крым и крымско-татарский вопрос в качестве одного из своих приоритетов. Ведь понятно, что претендовать всерьез на возвращение территории полуострова Киеву не приходится. Зато делать себе пиар на противостоянии России, бесконечно долго выделяя на это бюджетные деньги и выпрашивая средства у Запада, — запросто.

Именно для того в феврале нынешнего года была создана «Крымская платформа», имеющая весьма громкую цель — «деоккупацию Крыма». К ее работе уже обещали подключиться США, Великобритания, Франция и ряд других стран Запада. Совершенно очевидно, что ее направленность — сугубо антироссийская. Свою игру ведет в этом направлении и Турция, рассматривающая Крым как одну из сфер своего влияния. Важную роль в «платформе» будут играть Джемилев, Чубаров и прочие самозванцы, пытающиеся присвоить себе право говорить от имени всех крымских татар. И, конечно, обоснованием попыток давления на Россию будут бесконечные истории меджлисовцев о повальном притеснении «оккупантами» крымских татар. При этом совершенно неважно, что большинство их представителей прекрасно себя чувствуют в российском Крыму, имея все возможности для развития, ибо национальные меньшинства надежно защищены законодательством РФ.

При Зеленском день столкновений под парламентом Крыма между меджлисовцами и сторонниками «Русской весны» (27 февраля), в результате которых погибли два человека, широко отмечается как «День сопротивления оккупации». Очистка от ненужного. В Киеве прекращено финансирование крымско-татарского канала ATR © Facebook, Телеканал ATR

Проблема финансирования канала ATR

Символических жестов в пользу «крымско-татарских активистов» Зеленский и Ко делают предостаточно, но в последнее время им урезали финансирование. На блокаде Крыма уже не заработаешь, так как массовые потоки граждан через границу прекратились из-за коронавирусной инфекции. Что касается телеканала ATR, являющегося собственностью Ленура Ислямова, имеющего русское гражданство, сейчас он еле сводит концы с концами. Во времена Порошенко он получал щедрое финансирование, но большую часть средств владелец забирал на свои нужды, даже не отчитываясь об их расходовании. По факту он их просто присваивал, говоря, что тратит на развитие канала.

В 2016-2020 гг. Ислямов получил из государственного бюджета 210 млн грн. прямой государственной помощи на свою частную компанию «Атлант-СВ» (официальное юрлицо ATR). Более 144 млн бюджетных денег Ислямов перебросил на другую свою компанию — ООО «К'артбаба Продакшн». Аудит Счетной палаты установил, что 124,3 млн грн., полученных Ислямовым в 2016-2018 гг., потрачены с нарушениями. В 2020 году на ATR также выделялись деньги украинских налогоплательщиков, но Ислямов по-прежнему перегонял деньги с одной компании на другую. Так, телекомпания объявила конкурс, который выиграло ООО «К'артбаба Продакшн», после чего с этой конторой оформили договор на 40 млн 384 тыс. грн.

«К'артбаба Продакшн» — это компания, владельцем и директором которой Ленур Ислямов являлся до конца августа 2018 г. Почти 3 года (с 2015-го) он буквально заключал и подписывал договоры о перечислении бюджетных денег сам с собой. С конца марта 2019-го и по нынешний день владельцем и директором фирмы числится секретарша Ислямова Севиля Сейтрасулова. Такой наглый «распил» средств возмутил даже Офис президента, поэтому в 2021 году финансов в бюджете для ATR он не предусмотрел. Что, конечно, сильно обидело представителей Меджлиса.

Таким образом, внутри украинской элиты вопрос крымских татар важен только как источник пиара и перераспределения бюджетных средств. Только в этом и заключается корень противоречий между командами Зеленского и Порошенко, а вся «патриотическая» фразеология служит лишь прикрытием. Такую ситуацию пытаются использовать для набивания своих карманов политические проходимцы из Меджлиса, которых в последнее время отодвинули от кормушки, поэтому они недовольны Офисом президента и правящей партией. Ничего общего их «активизм» с реальными интересами крымских татар не имеет.