22 апреля — день рождения Владимира Ильича Ленина. 8 мая — день рождения революционерки Инессы Арманд, которую связывали с Лениным долгие годы дружбы

"Красивая, авантюристичная социал-демократка"

Так описывают Инессу Арманд, друга Ленина и Крупской, знаменитую революционерку.

Необычная, яркая, страстная, "неистовая Инесса". На фоне бесцветных биографий "вождей" ее фигура неизменно привлекает внимание. Ее отношения с Лениным — предмет дотошного изучения и изумления. Так вот как выглядел "дорогой друг" Ленина.

Она была, конечно, красавица. Она была невероятная авантюристка. Она была верным и страстным другом и почитателем Ленина. Все, что она делала, она делала со страстью.

Лев Каменев встретился с ней в апреле 1917 года в Таврическом дворце:

"Мы столкнулись с Инессой в переполненном зале Таврического дворца. В этой кипящей толпе, строгая и как будто холодная, она пламенно отстаивала лозунги немедленной социалистической революции. Я попытался несколько охладить ее. Но нет — она оказалась "заряженной" на все сто процентов".

Революция ее интересовала почти так же, как Владимир Ильич Ленин. Но надо сказать, что версия возможного "романа", любви двух страстных революционеров, разбивается о другой неопровержимый аргумент.

Инесса Арманд и Надежда Крупская дружили всю жизнь.

Инесса Арманд

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Это пренебрежение материальной стороной жизни, "бытом" и пошлыми буржуазными интересами.

В остальном они были совершенно не похожи. У Инессы Арманд было пятеро детей и двое мужей, бурная личная жизнь. Жизнь в очень обеспеченной семье, более чем состоятельный супруг. У скромной Надежды Константиновны — никаких любовных "побед", нет детей, муж — революционер без надежд на карьеру и благополучие.

"Я ее полюбила почти с первого знакомства", — писала Инесса о Крупской.

"Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса", — писала Крупская.

Роман с камнем

"Роман" между Владимиром Лениным и Инессой Арманд никогда не будет доказан. Он остается более чем сомнительным предположением.

Остались косвенные свидетельства, письма (на самом деле, из того, что можно как-то приобщить к "делу о романе", — одно письмо). Все остальное в духе "люблю на тебя смотреть" (Инесса), "готов расцеловать тысячу раз" (Владимир Ленин).

Да, личные, эмоциональные выражения приязни, но они были скорее товарищескими. Или, как предполагают некоторые историки, "любовь" была только со стороны Инессы. Ее чувства встретили у товарища Ленина дружеский ответ.

А то, что Инесса (на самом деле ее звали по-русски Елизавета Федоровна, при рождении — Элизабет Пешё д'Эрбанвилль) была женщиной немного экзальтированной, нет сомнений. Но опять же с оговоркой — была! Какую-то часть своей жизни.

В этом единственном сохранившемся письме она пишет, как ей грустно, как она скучает. "Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой!"

"Зачем нужна была эта разлука?" — спрашивает она. Но что произошло — мы никогда не узнаем.

Это письмо Инесса Арманд пишет в 1913 году.

А в 1912-м она поехала по поручению партии в Петербург, была арестована, просидела несколько месяцев в тюрьме. Была выкуплена мужем под большой залог (Инесса оставалась все эти годы замужем за Александром Армандом), несколько месяцев лечилась в санатории "Лесное". И только в августе 1913-го через Финляндию бежала за границу.

Муж в итоге потерял крупный залог. Но Александр Арманд не роптал. Он и до этого много пережил от "неистовой Инессы". Даже когда она ушла от него к его брату, он писал ей почти ежедневно письма: "Как хорошо мне было с тобой, мой друг. Я так любил нашу дружбу".

Было что-то в Инессе Арманд, привлекающее к ней мужчин. Можно подумать, что это красота или темперамент. Но оба важнейших человека в ее жизни — Александр Арманд и Владимир Ленин — называли ее "другом". И ценили как друга.

Скорее всего, она была действительно искренним, благородным, очень дружелюбным человеком. И вызывала ответные чувства.

Дважды Водолей

Давайте посмотрим на ее гороскоп. Венера в соединении с Марсом. Чрезвычайно влюбчивая, эмоциональная, страстная натура. Луна в Водолее. Это очень независимая, очень необычная женщина.

Да, она привлекает своей яркостью, необычностью, умением "не погружаться в быт". А вот для обычной жизни, для "рутины" приспособлена мало. Кстати, у Ленина Луна тоже, скорее всего, в Водолее. И он тоже не ценил и не любил "быт".

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Но у Инессы Луна в оппозиции к Урану. Это дважды необычная женщина. Резкие, сумасбродные поступки, чудачества на грани возможного.

Часто под влиянием Урана складывается "брак-дружба", "гражданский брак". Отношения, основанные на общих интересах, на уважении. Но не на "страсти".

А необычных, странных и сумасбродных поступков в ее жизни было немало. Как и бывает при Луне в таком резком аспекте к Урану.

Жена Армандов

После смерти отца Инесса оказалась вместе с сестрой в Москве, у тети, которая учила музыке детей богатого промышленника Арманда.

В 19 лет Инесса стала женой Александра Арманда, а позже ее сестра Рене вышла замуж за Николая Арманда.

Все шло прекрасно. В браке родилось четверо детей. Но через десять лет Инесса бросает мужа и уходит к его 18-летнему брату Владимиру Арманду.

Инесса была старше Владимира на 11 лет. Да и поступок был, говоря мягко, неординарный. У них с Владимиром рождается еще один сын.

Потом мать пятерых детей вместе с 19-летним мужем увлекается революционными идеями. Владимир начинает партийную работу. Листовки, взрывчатка, нелегальные встречи на квартире Армандов. Безбедную жизнь обеспечивает бывший муж.

В итоге они были арестованы, попали в ссылку, бежали. В 1908 году Владимир скончался от туберкулеза в Швейцарии.

А в 1909-м Инесса встречает Ленина, книги которого в свое время привели ее к революционной деятельности. Ей 34 года, ему — 39. Надежде Константиновне Крупской — 40 лет.

Похоже, что Инесса Арманд до этого времени жила страстями. Ей нужны были необычайные, удивительные обстоятельства, эмоции. Есть люди, в основном женщины, для которых "чувства" — это и есть жизнь. Страсти, мужчины, романы, "любовь с первого взгляда" и так далее. Иначе они начинают скучать, хиреть, мечтать о несбыточном и раздражаются бытом и житейскими обязанностями.

Дочь оперного певца и актрисы, француженка Инесса, судя по всему, была именно из таких людей. Но осталась ли она похожей на героиню буржуазного романа? Скорее всего, что нет.

Революционная работа, жизнь рядом с Лениным и Крупской, идеи социализма, образование (закончила за год курс экономического факультета в Брюсселе) — все это поменяло ее очень сильно.

Ну какой мог быть у них роман с Ильичом? Ленин в письмах постоянно советует ей заниматься физкультурой, ходить на лыжах например. Читать классиков марксизма. Просит перевести свои произведения, статьи товарищей. Поговорить с кем-то в Англии.

Укоряет за то, что она медленно переводит. По-дружески просто пишет: "Если не успеваете, то и не надо".

И уж совсем нереальным представляется предположение о том, что Крупская потребовала после 1917 года "прекратить отношения" с Инессой и Ленин "подчинился". По домыслам некоторых историков, еще и партийное положение Ленина обязывало прекратить "роман с Инессой".

Ничто не может быть более далеким от истины. Достаточно почитать сохранившиеся письма от Ленина к Арманд.

"Дорогой друг"

Ленин пишет Арманд весной 1917-го:

"Дорогой друг! Пожалуйста, поспешите с листком…"

"Дорогой друг! Вы, видимо, нервничаете чересчур — этим объясняю ряд "теоретических странностей" в ваших письмах… Марксизм требует различать классы…

Привет! Ленин".

"Дорогой друг! Если едете домой, заезжайте сначала к нам. Дам поручение.

Жму руку. Ваш В.У.".

"Партийную кассу я планирую сдать вам (чтобы вы носили ее на себе, в специально сшитом мешочке…)". (Осень 1916 года, Ленин опасается, что Швейцария перестанет быть нейтральной страной).

Это все очень мало похоже на любовные письма.

Ленин писал ей перед поездкой в "опломбированном вагоне":

"Надеюсь, мы едем. Надеюсь, вместе с вами…

Тысяча приветов. Au revoir. Ваш Ленин".

И они вернулись в Россию в одном купе — Крупская, Ленин, Арманд.

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В Россию, как пишет исследователь жизни Ленина Лев Данилкин, вернулся "гениальный философ, да еще и с опытом административной работы". Одержимый идеей справедливости.

Его цель — бесклассовое общество. Его цель — отмирание государства.

После невероятной встречи в Петрограде, после того как Ленин промчался на броневике по городу с восторженной толпой, после выступления с балкона особняка Кшесинской. Какие женщины, какая "любовь"? Да и до этого тоже. Любовью и страстью Ленина была революция.

И, конечно, ничто не может быть более далеким от истины, чем предположение, что Крупская что-то "потребовала". Это были люди не просто высоких отношений, высокого уважения друг к другу, но и высочайшего самоуважения.

Надежда Константиновна максимум что могла бы сделать — уйти. Но это было не нужно. Они относились друг к другу с Лениным искренно и честно.

Крупская

Как писала подруга Крупской, у Надежды Константиновны "не было ни тщеславия, ни самолюбия. В ее жизни не нашлось места для любовной игры".

Сохранилось письмо Надежды Константиновны из ссылки в Шушенском к одной из сестер Ленина, Марии Ульяновой, где она просит передать другой сестре, Ане, чтобы Аня не укоряла ее за "цензуру" писем от Владимира Ильича.

"Только маленькое замечание по ее адресу. Она возмущается, что я даю свои письма "на редакцию" Володе, но я в большинстве случаев описываю нашу шушенскую жизнь в шутливом тоне, и в них немало достается и Володе, ну, а таких писем я не стала бы писать, не дав их ему предварительно прочитать".

Доверие, искренность, нравственная чистота — это было основой их отношений.

Рыба, минога, селедка

Именно такие прозвища и партийные псевдонимы были у Надежды Константиновны. "Рыба" и "Минога" — так она подписывалась сама. Ходили слухи, что из-за внешнего сходства. У Крупской была базедова болезнь, при которой происходит "пученье глаз".

Тогда эту болезнь лечить не умели. Сейчас, конечно, Крупскую легко избавили бы от этих симптомов.

Было и другое мнение: якобы из-за внешне холодного поведения ей давали такие прозвища.

Еще может быть, что ее мама носила до замужества фамилию Фишман.

Все эти версии возможны. Но забавно то, что Крупская и родилась под знаком Рыб. Удивительно, но часто астрология прочитывается вот так буквально.

Многие отмечали странную застенчивость Надежды Константиновны. У нее бывали "приступы", когда она могла молчать по 4–5 часов, в то время как вокруг шла оживленная беседа.

Это типичный признак рожденных под знаком Рыб. Связано это не столько с застенчивостью, сколько с постоянным "уходом в себя". Жизнь внутри важнее, чем внешняя. Рыбам, кроме того, часто не хватает энергии, нет сил на "обыденное". Слишком яркая жизнь внутри, забирает много сил.

Зато эти люди часто выполняют большое количество незаметной, но важной работы.

Она долгие годы была секретарем газеты "Правда", вела огромный объем черновой работы по изданию газеты. Максимально помогала Ленину — переводила, шифровала, переписывала.

Скрывать, шифровать, интересоваться тайнами — это свойство знака Рыб.

Кстати, у Ленина Венера в личном гороскопе в знаке Рыб. Конечно же, она ему очень нравилась.

Крупская преподавала в рабочей школе в Лонжюмо конспирологию. Она была мастером шифровки, умела скрывать, прятать, умела правильно держать себя при обыске. Когда в их квартиру в 1917 году летом в Петрограде пришла группа вооруженных людей, посланная Керенским для ареста Ленина, Крупская нисколько не растерялась. И практически выгнала их, стыдила словом: "Жандармы! Как при царской власти!"

Нет, нет, "Рыба" и "Минога" — это внешнее очень ложное впечатление, которое умело поддерживала сама Крупская. Тихая, незаметная, все время что-то шифрует. Внутри это был стойкий человек с железными убеждениями. И политическими, и личными.

Быт и еда

Быт у них был всегда налажен плохо. Мало мебели, бедная обстановка. Готовила Крупская неважно. Вместе с ними жила ее мама, которая и занималась хозяйством.

Иначе никак. Известнейший наш повар и автор знаменитых книг по кулинарии Вильям Похлебкин даже считал, что, поскольку Ленин ел у Крупской "пятьдесят видов омлетки", это стало, увы, одной из причин атеросклероза. Это, конечно, не так. Но готовила Крупская просто и без фантазии.

Но безвкусными и примитивными блюда, приготовленные Крупской, считали все остальные. А Ленину нравилось! Он с молодости страдал гастритом, пил специальную воду, лечился. Возможно, что Крупская готовила ему специально еду без специй и приправ.

Единственное, о чем они спорили, — это сладкое. Крупская сама любила конфеты и выпечку. Ленин говорил, что это "возмутительно", что не ребенок же он. Но съедал потом все, по ее воспоминаниям, с удовольствием.

В Париже рабочий посоветовал им есть в забегаловке с "кучерами и чернорабочими" — вдвое дешевле и сытнее. Ленин был очень доволен.

В Швейцарии они ходили к какой-то хозяйке, которая хорошо и дешево готовила, но основными ее клиентами были какие-то полууголовные личности и проститутки. Это очень шокировало Крупскую.

В остальном их жизнь была внешне неказистой, даже бедной материально, но не потому, что они были бедны (помогала мать Ленина, партия, да и сами они зарабатывали, например переводами). Просто им обоим было все равно.

Как было все равно, когда они поженились в ссылке, в Шушенском, с кольцами из медных пятаков (выпилил за ночь товарищ Ленина). С местными крестьянами в качестве свидетелей (с ними подружился в ссылке Ленин).

"Соперницы"

Как же сосуществовали эти две разные женщины в одной орбите, возле одной звезды — Ленина? Ну что же, все говорит о том, что Крупская и Арманд искренно любили друг друга.

В самом знаменитом письме "Расстались мы, дорогой, с тобой" Инесса пишет в конце: "Надежде Константиновне напишу отдельно".

Они много общались, появлялись часто втроем на собраниях, прогулках.

Нет сомнений, что Крупская могла все эти "походы втроем" изменить на "вдвоем". Она была не из тех людей, которые будут молчаливо тянуть свою "лямку жизни".

Самое главное — абсолютная их честность и искренность с Лениным, что исключает скрытое, молчаливое лицемерие.

Нет, ей нравилось общество Инессы.

После смерти Арманд младшие дети Инессы жили с семьей Ленина в Горках. Но самое интересное, что на тумбочке возле кровати у Крупской до самой смерти стоял портрет Инессы Арманд.

Ленин и Арманд

Что может сказать астрология об этих отношениях? Личные отношения остаются более чем сомнительными. Нет никаких значимых аспектов к "гендерным планетам" — Венера, Марс, Луна. Инесса Арманд вряд ли сильно интересовала Ленина как женщина.

Она его очень интересовала в качестве собеседницы, ученицы. То же самое можно сказать про Арманд. Все было так, как она и писала в письме: "Люблю на тебя смотреть, слушать тебя".

Солнце Ленина соединение Меркурий Арманд. Сатурн трин Меркурий Арманд. Разговоры — это да, этим они упивались.

Из совмещения двух гороскопов можно сделать банальный вывод: "соратники по партии". Отличные собеседники. Люди будут хорошо работать друг с другом и в коллективе. Как и произошло.

У Ленина было необычное качество: любую статью, мысль ему надо было проговаривать, даже не обсуждать, а рассказывать какому-то молчаливому слушателю. Обычно таким слушателем выступала Крупская. Они ходили по лесу, и он проговаривал с ней свои идеи.

Меркурий Ленина соединение Плутон (аспект практической магии, дававший Ленину необычайную, магическую силу убеждения словом) в аспекте к Венере и Урану.

Возбудимый, раздражительный, оригинальный и мощный ум. Вспышки ментального раздражения, "неусидчивость" в мыслях гасятся, стабилизируются через общение с женщинами (аспект Меркурий — Венера).

Два Тельца

День рождения Арманд — 8 мая. Она солнечный Телец, как и Ленин. Люди, рожденные в одном солнечном знаке, обычно очень хорошо понимают друг друга, но и так же хорошо замечают недостатки.

Самое главное в гороскопе Арманд — Луна в оппозиции к Урану. Аспект "экзальтированная дамочка". Конечно, это не могло нравиться прагматичному Ленину. Женщина-"вспышка". Очень здорово для моментального любовного романа. Но не для постоянных отношений.

Плюс Венера в соединении с Марсом в ее личном гороскопе. Эта женщина "жила страстями".

Ленин и Крупская

У Ленина и Крупской есть соединение Венеры и Солнца, их Марсы в трине. Это не яркий роман, а спокойные чувства, но взаимодействие лучше и сильнее, чем с Инессой. Чувства, безусловно, есть. Венера все-таки задействована. Но это спокойные отношения.

Крупская Ильичу очень нравилась. Или даже "очень-очень" нравилась. Вот так можно это описать. Но это не вспышка страсти, а ровное, постоянное пламя.

С Надеждой Константиновной у них была та жизнь, которой Ленину хотелось и которая была ему нужна.

Самое главное для них — общее дело. Взаимодействие двух Марсов — это взаимодействие двух товарищей. Они будут понимать друг друга в любой активности — в спорте, в написании статей, издании газет.

Автор книги о Ленине "Пантократор солнечных пылинок" Лев Данилкин подсчитал, что в 1904 году Крупская и Ленин вместе прошли по горам Швейцарии 400 километров за 2 месяца. Это очень сложная, большая активность.

Ленин был чрезвычайно спортивным человеком, имел фигуру "гимнаста-физкультурника". Но Крупская? Тихая, домашняя женщина, постоянно переписывает и шифрует статьи Ильича. Нет, это не совсем правильный образ, она определенно занималась вместе с ним спортом, ходила в долгие походы.

Когда появилась Арманд, стали вместе ходить на концерты, Инесса сама много и хорошо играла на пианино.

Все это очень здорово, но нужно ли это было Ленину? Он, как известно, отказывался часто слушать музыку. Вызывала у него слишком много эмоций.

Поэтому, даже если какие-то чувства, кроме дружеских, у Ленина были, он их отбросил волевым усилием. Что было не очень сложно, скорее всего. Экзальтированная Инесса — не его типаж. Но все-таки она его очень привлекала — как друг, как преданная женщина.

Неподвижные звезды

В гороскопе Арманд Венера находится в соединении со звездой Альдебаран. Это одна из самых важных звезд в астрологии. Одна из крупнейших на небе.

Мощность звезды Альдебаран в 500 раз больше Солнца, и она остается видна даже при лунном затмении. "Репутация" у Альдебарана не очень хорошая. "Страж Востока", или "Лампарус" (другие ее названия), дает человеку исключительную энергию. Но то, что слишком, всегда опасно.

Эта исключительная энергия магнетизирует окружающих. И при этом не приносит в итоге счастья самому человеку.

Как и произошло с Инессой Арманд, которая писала про себя в последние месяцы жизни, что полностью истощилась. "Радуют только дети и В.И.".

Ленин очень тяжело переживал ее уход — в 1920 году Инесса скончалась от холеры. "Боюсь, как бы смерть Инессы не доконала Володю", — писала Крупская.

Все годы до этого они продолжали общаться.

Арманд, по просьбе Ленина, получила квартиру на улице Неглинной, недалеко от Кремля. Он часто заезжал к ней после работы.

Все-таки было в этой женщине что-то невозможно притягательное. Может быть, Лампарус? Неподвижная звезда, огромный оранжевый гигант в соединении с ее Венерой. Лампарус делал ее такой необычной, такой интересной?

"Мелкобуржуазное дерьмо"

В их жизни не было того, что Карл Маркс называл "погряз по уши в мелкобуржуазном дерьме" (это он про себя и свою семейную жизнь в письме Энгельсу).

Это были очень необычные люди с очень необычными чувствами. Не было у них ни ревности, ни бытовых распрей. Они жили идеями. И "дорогой друг" — это было важнее для них, чем любой огонь так называемой страсти.

И авантюрная красавица Арманд, и мягкая, но стойкая Крупская. И Владимир Ильич. Ему тоже не были чужды человеческие чувства. Им всем были они не чужды. Только это были высокие чувства, настоящие. Не вот эта мелкобуржуазная "страсть".

Русская революция

Отношения с Арманд на сегодня — одна из наиболее обсуждаемых тем жизни Ленина.

А на самом деле, какая разница — были ли между Инессой Арманд и Владимиром Лениным отношения больше, чем дружеские или платонические?

Этот информационный "бум" — Арманд и Ленин, "любовь втроем" (уже даже и до этого договариваются идиоты) — происходит не случайно. И не только из-за желания опошлить и уменьшить фигуру Ленина и двух замечательных женщин.

Это даже не кампания по дискредитации личной жизни "вождя мирового пролетариата". Это кампания по сознательному исключению ленинской философской мысли из общественного оборота. Подмена ее какой-то шелухой, "мурой", как это называли Ленин и Крупская.

Как будто русская революция — это не событие планетарного масштаба, не построение абсолютно нового, небывалого в истории общества, а какой-то заговор типа "галантерейщик против кардинала".

Ленин описал все то, что происходит сейчас. Все закономерности развития общества и капитализма, империализма, власти финансового капитала.

Если вы хотите понять Инессу Арманд и понять, за что она обожала Ленина, надо прочитать "Развитие капитализма в России". Книгу, с которой началось ее заочное знакомство и восхищение Лениным.

Для того чтобы понять его отношения с Крупской, надо прочитать труды "Философские тетради", "Государство и революция", "Империализм как высшая стадия капитализма", надо потратить дополнительные интеллектуальные усилия.

И совершенно не нужно усилий, чтобы опошлить, притянуть их в свою систему координат. "Спальня. Кухня. Быт". Страсти, ревность, любовные авантюры.

Они были совершенно из другой системы. И даже, кажется, из другой галактики.