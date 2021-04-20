Во вторник, 20 февраля, стало известно о встрече депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Некоторые из бывших членов фракции уверены: Шевченко поехал в Белоруссию не самовольно

«Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь», — заявил Лукашенко на встрече с украинским нардепом.

Шевченко заявил, что Белоруссию «не просто уважают, а любят и ценят». Депутат Верховной Рады Шевченко рассказал Лукашенко о любви украинцев к белорусам © Facebook, Евгений Шевченко

«Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне», — ответил член «Слуги народа».

А белорусский президент указал, что для него встреча с Шевченко важна, ведь на ней можно обсудить двусторонние отношения между странами.

«Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине… Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси», — сказал Лукашенко.

Более того, белорусский президент заявил даже о том, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если это пойдёт на пользу процессу.

«Говорят, в другое место желание перенести. Ну по крайней мере руководство и Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдёт на пользу, мы будем только приветствовать», — заявил Лукашенко.

Тональность переговоров Лукашенко и Шевченко напоминала период до выборов президента в Белоруссии в 2020 году. Однако 23 сентября 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

А Верховная Рада Украины и вовсе выступила с поддержкой белорусской оппозиции. Активное участие в этом принимали и «Слуги народа».

Президент Украины Владимир Зеленский тоже не смолчал: он посоветовал Лукашенко провести повторные выборы. Кроме того, осенью 2020 года стало известно, что Лукашенко на Украине решили не называть президентом после истечения его предыдущих президентских полномочий 5 ноября.

И вот Шевченко прибыл на встречу с Лукашенко. На Украине в партии власти уже заявили, что рассмотрят поведение. Но многие уверены — направился в Минск Шевченко не самовольно.

Операция прикрытия?

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уже пообещал Шевченко проработку на собрании парламентской фракции.

«Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений после его возвращения», — заявил Корниенко, который также является замглавы фракции «СН». Глава партии Зеленского прокомментировал встречу Шевченко с Лукашенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, ни партия, ни фракция, ни МИД, ни Офис президента Украины не уполномочили Шевченко проводить какие-то переговоры с официальными лицами Белоруссии.

Корниенко также заявил, что Шевченко не является членом парламентской делегации в Белоруссии.

«Соответственно, все встречи, которые он проводит ли будет проводить, — это его личная инициатива. Он действует как частное лицо, а не представитель государства», — подчеркнул Корниенко.

Он заявил, что подобные действия нарушают порядок реализации внешней политики Украины и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

Сам Шевченко уже заявил, что «не держится за фракцию» и «думает о будущем Украины в интересах украинского народа».

«Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружные между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, то прежде всего страдают простые люди. И Лукашенко, и вся Беларусь настроены очень положительно к Украине, никаких обид нет», — заявил Шевченко.

Вся эта перепалка — спектакль, уверен бывший соратник Шевченко и Корниенко по фракции, народный депутат Александр Дубинский.

«Визит депутата "СН" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом президента и нужен для того, чтобы переключить внимание с очередного зашквара кума Ермака, Николая Тищенко. Бубнение Корниенко про то, что фракция потребует от Шевченко пояснений, — фейк и манипуляция», — написал он в своём Telegram-канале.

Дубинский указал на тот факт, что от Тищенко, спровоцировавшего на Украине громкий скандал, который может обернуться бунтами рестораторов, никто никаких объяснений не требовал. Лукашенко рассказал о несамостоятельности Порошенко и передал ему привет © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Но возникает вопрос: стал бы столь опытный, искушённый политик, как Александр Лукашенко, подыгрывать «слугам народа» в их мелочных играх? Особенно — с учётом охлаждения украинско-белорусских отношений?

На деле у Украины и Белоруссии есть общий интерес. И он заключается не в политической, а в экономической сфере.

Бизнес прежде всего

В понедельник, 19 апреля, сайт украинского ж/д монополиста «Укрзализныця» распространил заявление компании о катастрофической нехватке дизельного топлива.

«Из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток», — указывалось в заявлении «Укрзализныци».

В компании добавили, что на момент заявления имели два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива и проводят работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

В «Укрзализныце» также заявили, что контролируют ситуацию и имеют «четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время». Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

Но у наблюдателей нет поводов для оптимизма.

При этом сегодня в Донбассе пророчат чуть ли не возобновление полномасштабной войны. В таких условиях нехватка дизельного топлива для «Укрзализныци» — это и удар по обороноспособности Украины.

При этом в стране в разгаре посевная. И здесь дизельное топливо тоже критически важно, а потому забирать его у фермеров и отдавать военным — не лучшая из идей.

Белоруссия до обострения отношений между странами была одним из основных поставщиков дизельного топлива на Украину. Об этом, кстати, вспомнил Лукашенко на встрече с Шевченко.

«Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника — топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше — границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли и убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности», — рассказал он.

Он заявил, что сегодня его настораживают украинские антидемпинговые меры, от которых страдает и белорусская экономика.

«Кто-то там из украинских компаний шепнул в правительстве: "Там в Беларуси себя не так ведут, давайте закроем". Понимаете, мы на это не отвечали. Фактически наложили запрет на товары примерно на $300 млн. Ну, а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал — годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше? Поэтому я думаю, что вы, как человек, знакомый с бизнесом, понимаете, что нам не стоит натягивать отношения в торговле. Потому что это база, основа», — заявил Лукашенко на встрече с Шевченко.

В общем, причина, по которой белорусский президент согласился встретиться с Шевченко, — не политическая, а экономическая. Несмотря на обострение и фактический раскол Европы на два лагеря, белорусский президент решил пренебречь политикой для того, чтобы выиграть в экономике.

А Украине не осталось другого выхода, как договариваться с Лукашенко. В конце концов, европейскими обещаниями украинские «дизеля» не заправишь.