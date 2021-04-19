В 2021 году без привлечения прямых иностранных инвестиций и развития национального рынка совместных инвестиций производственная украинская экономика не выйдет из рецессии, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, который регулярно анализирует экономическую ситуацию на Украине

О гиперинфляции

По мнению Александра Гончарова, риски нарастающего вооруженного конфликта на востоке Украины мощно давят не только на курс гривны, но и на рост цен.

Национальный банк уже повысил учетную ставку, чтобы сдержать темпы роста инфляции на Украине, поэтому глава НБУ Кирилл Шевченко заявил: «Наша задача — вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована, — это 5% +/-1 п. п. Если НБУ, для того чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать. Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента — это примерно 8-9-й месяц 2021 года».

И далее Шевченко подчеркнул: «Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент — учетную ставку — и не колеблемся в случае необходимости её применить».

«Что ж, если к этому еще и «американец» улетит за уровень в 29 гривен, то инфляционный фон может измениться довольно сильно. Тогда точно гиперинфляция нас всех накроет», — прогнозирует Александр Гончаров. Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика

О тарифах как двигателе инфляции

Как отмечает Гончаров, рост цен идет вслед за ростом тарифов на услуги естественных монополий, и об этом знают все, кроме Кабмина Украины.

За январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2020-го, года потребительская инфляция составила 7,4%. При этом потребительские настроения украинцев ухудшились: их индекс в марте 2021 года составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале.

«Да, в эти дни мы в полной мере пожинаем плоды слабости и некомпетентности Кабмина как макроэкономического и финансового координатора. И можно лишь констатировать, что наш национальный долг продолжает расти, экономика из рецессии не вышла, прямых иностранных инвестиций нет. Даже по результатам официальной статистики, приведенной выше, можно утверждать, проблема с тарифами всё еще не решена, и экономический кризис на Украине углубляется», — считает Алексей Гончаров.

По мнению экономиста, премьер-министр Денис Шмыгаль сам провоцирует быстрый рост инфляции.

«Посмотрите на размеры повышения тарифов на газ, электроэнергию, тепло и т.д., они ведь превышают прогнозные темпы инфляции. А, как известно, рост цен идет вслед за ростом тарифов на услуги естественных монополий, потому что они всепроникающие», — отмечает Гончаров.

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«Поэтому завышенные темпы роста тарифов на услуги естественных монополий сразу же поднимают общий инфляционный фон во всех регионах Украины. В неэффективной экономике со слабым правительством всегда инфляция будет выше. И нервы украинцев теперь власти испытывают на прочность чуть ли не каждый день», — подчёркивает экономист.

О доходах украинцев

Александр Гончаров обращает внимание, что и при власти «Слуги народа» украинцы сталкиваются с тем, что их расходы превышают доходы. А свежеиспеченные мультимиллионеры во власти, как и их предшественники, по-прежнему приучают украинцев, а точнее уже приучили к ощущению, что надо искренне радоваться даже нескольким сотням финансовой помощи от международных кредиторов.

«Сколько бюджетных денег подрезали эти крупные чиновники на различных проектах, трудно подсчитать. Да и нельзя понять, что будет дальше сделано «Слугой народа», но ясно одно — они с неподражаемым самовосхвалением быстро и легко перевели рецессию от корпоративного сектора к населению», — считает экономист.

В подтверждение своих выводов Гончаров иллюстрирует действиями правительства Украины в условиях коронакризиса.

«Первый этап — обвальное падение прямых иностранных инвестиций (впервые с 2015 года НБУ зафиксировал чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 2020 год в объеме 868,2 млн долл США); второй этап — резкое сокращение реальных доходов людей (по данным вице-спикера ВРУ Елены Кондратюк, уровень бедности на Украине вырос на 50%, за чертой бедности живут около 19 млн граждан); третий этап — экономия на занятости (по подсчетам ТПП Украины, количество безработных у нас выросло на 1,3 млн человек, а обещанных Шмыгалем новых 500 тыс. рабочих мест так до сих пор и не создано)», — пишет Гончаров.

По его мнению, худшее впереди. Экономист предполагает, к осени этого года эпицентр кризиса на Украине станет активно перемещаться к таким показателям качества жизни, как доступность медицинских услуг и лекарств, уровень тревожности в обществе, смертность, степень алкоголизации населения, структура потребительской корзины. Министр экономики Украины оценил глубину падения ВВП страны © latifundist.com | latifundist.com | Перейти в фотобанк

О пустых заявлениях власти

По мнению Александра Гончарова, пустые заявления топ-чиновников о восстановлении экономики Украины в 2021 году — это «хватание за соломинку».

«Прежде всего локдауны вызывают у нас сокращение производственной активности большинства предприятий и компаний, усиливая пессимистические настроения бизнеса. А недостаточная эффективность противовирусных мер, низкая скорость вакцинации и быстрое появление на Украине новых опасных штаммов ковида и далее отрицательно влияют на нашу разбалансированную экономику», — считает Александр Гончаров.

Поэтому, отмечает экономист, и в текущем 2021 году без привлечения прямых иностранных инвестиций и развития национального рынка совместных инвестиций украинская производственная экономика не выйдет из рецессии.

«Тем более что за более чем 20 лет современной экономической модели в нашей стране разрушены сотни и сотни промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов. На месте производственных цехов и научных центров поднялись торгово-развлекательные комплексы и вещевые рынки. И что теперь там будут продавать сильно обнищавшему населению?» — недоумевает Александр Гончаров.

Он подчеркивает, что эксперты и предприниматели готовы вносить конструктивные предложения на рассмотрение правительства и Верховной Рады, но пока, к сожалению, всё это без толку. Соответственно, украинские предприятия еще больше будут страдать от отставания технологического процесса, что отразится на качестве нашей обороноспособности и конкурентоспособности на глобальных рынках. И всё это будет усугубляться в условиях, когда, согласно результатам исследования KPMG, в котором приняли участие 500 CEO влиятельных компаний мира, отмечается, что среди руководителей крупнейших компаний мира 45% не ожидают возвращения к «нормальному» порядку ведения бизнеса ранее 2022 года.

«Исходя из предыдущих решений украинских топ-чиновников, известно, что ими может быть задействовано только три варианта: 1) увеличение налогового давления, 2) сокращение социальных расходов или 3) дальнейшее наращивание госдолга. Снова замкнутый круг», — констатирует Александр Гончаров. Золотарев: Украина рвет связи с важнейшими экономическими партнерами © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

О саморазрушении производящей экономики

По прогнозу Александра Гончарова, до поддержания экономики руки у украинской власти так и не дойдут. В подтверждение этого утверждения экономист приводит несколько фактов. Во-первых, уже сейчас ведущие эксперты отмечают, что по итогам I квартала 2021 года ВВП Украины упадет на 1,2%, что станет пятым кварталом подряд экономического спада.

«Во-вторых, годовая инфляция на Украине достигла в марте этого года полуторалетнего максимума в 8%, что превысило прогноз Нацбанка на уровне 7,6%. Ну и такой показательный маркер: на Украине до конца 2021-го гречка подорожает на 10-15%, по сравнению с сентябрём 2020 года ее стоимость уже выросла на 40-45%», — отмечает Гончаров.

В-третьих, обращает внимание экономист, несмотря на растущую безработицу и сокращение заработных плат в условиях локдауна уже в этом 2021 году, в Министерстве юстиции разъяснили: если долги за услуги ЖКХ превысят 20 размеров минимальной заработной платы, т.е. 120 тыс. грн, то выселить могут даже из единственного жилья. Он напомнил, что, по данным Госстата Украины, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд грн. По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд грн.

«Что ж, если мы и далее будем сидеть на кредитной игле МВФ, одновременно допуская отток капитала в огромных объемах из Украины, плюс финансовые власти будут регулировать наши рынки не в пользу производителей, а валютных спекулянтов, то турборежим саморазрушения производящей экономики и далее будет ускоряться», — прогнозирует Александр Гончаров.