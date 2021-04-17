Мэр Львова попросил посольство США помочь с территориальной обороной города, мэр Ивано-Франковска собирает добровольцев на случай «вторжения России». При этом в Ивано-Франковске более 3000 «уклонистов» от армии.

Карантин почти не виден

В минувшее воскресенье, 11 апреля, по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) был отменён «красный» уровень эпидемической опасности в Закарпатской области. При этом, как и Прикарпатье днём ранее, Закарпатье сразу оказалось в «жёлтой» зоне. Таким образом, ныне на Западной Украине в «красной» карантинной зоне находятся три области — Львовская, Хмельницкая и Черновицкая, столько же в «оранжевой» — Волынская, Ровенская и Тернопольская, и две в «жёлтой». НАТО призывает Россию обеспечить доступ в порты Украины на Азовском море © Инфоцентр "Крымский мост" | Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что на протяжении минувшей недели в СМИ всех областей региона было значительно меньше публикаций, посвящённых борьбе с пандемией, вакцинации, протестам против локдауна и т.п. Собственно, публичные протесты состоялись только во Львове — там 16 апреля предприниматели перекрыли движение в центре города с требованием ослабить карантинные ограничения. По сведениям полиции, возле торгового центра «Магнус» около 70 митингующих в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантин во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт. Конфликтов с полицией и автомобилистами не было.

Напомню, Львов и область с 25 марта находятся в «красной» зоне эпидбезопасности по распространению COVID-19. С тех пор закрыты музеи, театры, ТРЦ, непродовольственные рынки и развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают лишь навынос или на доставку. Сейчас жесткие карантинные ограничения во Львове действуют до 19 апреля, но они, скорее всего, будут продлены. Край Черемоша и Прута: 5 мифов и стереотипов о Буковине

Вряд ли стоит рассчитывать на выход из «красной» зоны и Черновицкой области. Как сообщил на брифинге 13 апреля губернатор Буковины Сергей Осачук, в областном центре по сравнению с предыдущей неделей ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась на 24%.

«В чём кроются причины, где ещё эти ячейки, которые продолжают множиться и заражать все новых и новых людей коронавирусной болезнью, — я не открою никакой тайны. Могу лишь указать на слишком распространенную толерантность так называемого «запрета деятельности» в пределах «красной» зоны, которая касается Калиновского рынка, улицы Ольги Кобылянской (центральная улица Черновцов — Прим.), заведений питания», — сказал глава области, прямо намекая на ответственность мэра Черновцов Романа Кличука.

А в Хмельницкой области, которая в «красной» зоне оказалась не так давно, с 19 апреля возобновляются пассажирские перевозки — соответствующее решение приняла в пятницу областная комиссия по ТЭБ и ЧС. Как отметил заместитель главы Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Тюрин, «учитывая многочисленные обращения жителей области, жалобы на нелегальные пассажирские перевозки, сложности с приездом работников критической инфраструктуры на работе, комиссия предложила разрешить перевозку пассажиров с соблюдением карантинных требований». То есть чиновник фактически расписался в неспособности властей остановить нелегальные перевозки — потому их решили легализовать. Эксперт сообщила об аварийном отключении энергоблока на Хмельницкой АЭС © wikimedia/alexndm

Есть странности и с восстановлением железнодорожного сообщения в регионе. Так, 14 апреля «Укрзализныця» объявила о том, что снова запускается поезд Львов-Ужгород — хотя Львовская область остаётся в «красной» зоне. А вот популярный поезд Львов-Солотвино, большая часть маршрута которого проходит по «жёлтому» Закарпатью, не восстановлен без каких-либо объяснений. Правда, «Укрзализныця» обещает дополнительные поезда в регион на майские и пасхальные праздники, которые в этом году совпадают. При этом первый авиарейс из Киева в Ужгород ожидается только 1 июня. А вот авиационное сообщение столицы Украины с Черновцами, наконец, восстановлено: 12 апреля туда прибыл первый с марта минувшего года самолёт из Киева, который через два дня отправился обратно.

Ивано-Франковск и Львов собрались воевать с Россией

В пятницу, 16 апреля, мэр Львова Андрей Садовый провел переговоры с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и попросил её помочь организовать… оборону города. По словам Садового, украинцам важно чувствовать эту реальную поддержку в борьбе с «российской агрессией». «В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждому из нас», — заявил Садовый. Также мэр поблагодарил Квин за поддержку Украины, «особенно когда Россия стягивает свои войска к границам».

Оценивая эту просьбу, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операции ВСУ и экс-заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос написал в Facebook: «Наибольший стыд, который можно себе представить. Во Львове тысячи людей уже давно занимаются вопросами подготовки ТРО. Но ментальность Садового «заграница нам поможет» в очередной раз показывает, что руководители, выбранные народом, не верят или боятся собственного народа». Генерал также поставил Садовому ряд риторических вопросов, в частности — сколько депутатов Львовского городского совета являются членами территориальной обороны? «Вот Вам ответ на Ваши «прохання». Никто кроме нас не защитит наши семьи, дома, улицы, села и города», — резюмировал Кривонос. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив удивил украинцев необычным фото © Руслан Марцинкив/Facebook

На уходящей неделе Садовый оказался не единственным мэром, который решил эксплуатировать тему «противостояния российской агрессии». 15 апреля городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на фоне обострения на Донбассе поручил «сформировать отряд добровольцев», которые смогут отправиться на восток в случае «полномасштабного вторжения России». Мэр обратился с таким поручением к главе Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку, который сам раньше воевал на Донбассе. По словам градоначальника, «мы все понимаем, что обострение будет, и нужно быть готовыми». «Если из Ивано-Франковска будут идти на Восток добровольцы, лучше, чтобы они служили вместе. А в Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные, и в случае вторжения РФ смогут справиться на фронте», — добавил Марцинкив.

Однако пока жители Ивано-Франковска не горят желанием воевать вообще и служить в рядах Вооружённых сил Украины в частности, о чём Руслану Марцинкиву прекрасно известно. Ведь во вторник, 13 апреля, состоялось традиционное еженедельное оперативное совещание в Ивано-Франковском городском совете, в ходе которого обсуждалась кампания призыва на срочную военную службу жителей Ивано-Франковской городской территориальной общины весной 2021 года. Оказалось, что в городе более 3 тысяч «уклонистов».

«С 1 апреля началась работа призывной комиссии. 3555 человек подлежат призыву по Ивано-Франковской общине, каждый из которых вызван на комиссию. Все они оповещены. Но явилось только 520 человек. Неявка на сегодня составляет более 3027 призывников», — сообщил в ходе совещания военный комиссар Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Сорокопуд. По его словам, плановое задание для Ивано-Франковска составляет 75 юношей, уже состоялась первая отправка юношей в ВСУ (7-8 апреля — 10 человек), вторая запланирована на 15 апреля, а последняя — на 17 июня текущего года.

«Органам национальной полиции ещё 18 марта переданы списки призывников, уклоняющихся от призыва на срочную службу. Принят на контроль их розыск. Во время патрулирования в городе Ивано-Франковске попадаются нарушители», — добавил Сорокопуд. Правда, о принудительной доставке призывников в военкомат и отправке их в войска, как это бывало в 2017-2018 годах, информации пока нет.

Больше флагштоков, высоких и разных

Областные центры Западной Украины продолжают «мериться флагштоками», которые в каждом городе планируют установить к 30-летию провозглашения независимости Украины. Так, на предыдущей неделе депутаты Хмельницкого областного совета выделили 5 миллионов гривен на установку в городе «самого большого государственного флага Украины». При этом заместитель председателя облсовета Владимир Гончарук уточнил, что стоимость установки флага достигает 12 миллионов гривен, из которых только 5 будет потрачено из областного бюджета, а остальное — это средства меценатов.

А во вторник, 13 апреля, депутаты Львовского областного совета проголосовали за выделение на установку флагштока на территории Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного уже 7 миллионов гривен. Как заявил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик, выступая перед депутатами, эта цена является одной из самых низких на Украине для подобных объектов. По его словам, установление флагштока является важным событием для области. «Я думаю, что это точно правильный объект — приближается 30-летие нашей независимости. Его важность в том, что его установят на территории Национальной академии сухопутных войск, где наши будущие защитники присягают на верность народу Украины» — добавил Годик. В Киеве построят самый большой флагшток – вместо моста на Троещину © Corvax

Правда, по поводу цены со львовским чиновником явно не согласились бы в Ровенской области. Как заявила 15 апреля заместитель главы Ровенской ОГА Людмила Шатковская, «самый высокий флаг Украины» в Ровно обойдётся всего в 3 миллиона гривен, причём речь идёт о 50-метровом флагштоке и полотнище размером 12 на 8 метров. Флагшток будет установлен на площади Просвещения неподалёку от здания Ровенской ОГА, рядом с которым в будущем запланировано сооружение мемориала «Героям Небесной Сотни» и воинам АТО/ООС. По словам вице-губернатора, проект включает целый комплекс работ по благоустройству места для торжественных мероприятий, и будет реализовываться за счет областного бюджета.

Примечательно, что мэр Хмельницкого, член националистической партии «Свобода» Александр Симчишин, 16 апреля заявил, что городской бюджет не будет принимать участие в финансировании упомянутого выше флага. «Мы не выделяем на это средства. Вообще не выделяем. Потому что мы считаем, что такие объекты было бы целесообразно устанавливать за счет, так сказать, народной толоки. Я лично с большим удовольствием в случае создания благотворительного фонда перечислю на это свой 10-дневный заработок», — отметил Симчишин.