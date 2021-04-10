Хотя довыборы депутата Верховной Рады в одном из округов Прикарпатья прошли ещё 28 марта, официальных результатов голосования до сих пор нет. Ныне противостояние перешло в судебную плоскость

«Красная» карантинная зона: Хмельнитчина вошла, Прикарпатье вышло

По состоянию на утро пятницы на Западной Украине «красными» стали пять областей из восьми: Хмельницкая, добавленная в список 9 апреля, а также ранее находившиеся там Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая. Примечательно, что в СМИ Хмельницкой области информации о введении более жёстких карантинных ограничений практически отсутствует — ведь реально всплеск заболеваемости COVID-19 и госпитализаций произошёл там на предыдущей неделе. Именно тогда было принято решение о разворачивании мобильного госпиталя Госслужбы чрезвычайных ситуаций в городе Славута. Чиновники отчитались в готовности госпиталя к работе ещё 7 апреля, однако информации о приёме больных COVID-19 в нём до сих пор нет.

Ранее в Минздраве допускали введение общенационального локдауна, если «покраснеет» большинство областей Украины — а именно это произошло 9 апреля. Но такого решения в Киеве явно пытаются избежать, о чём свидетельствует перепалка мэра Киева Виталия Кличко и премьера Дениса Шмыгаля. Потому неудивительно, что около 16 часов пятницы министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что с полуночи 10 апреля «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Ивано-Франковской области отменяется. Согласно решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), с субботы Ивано-Франковская область будет в «жёлтой» зоне карантина. Кличко просит правительство Украины ввести жесткий локдаун по всей стране © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

В Минздраве заявляли об улучшении ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях с минувшего вторника. Тогда министр здравоохранения Украины Максим Степанов напомнил, что ещё месяц назад была критическая ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, а сегодня 37%, сообщил Степанов. «У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из «красной» зоны», — заявил министр 6 апреля.

Однако вечером 8 апреля в эфире телеканала «Украина 24» замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко упомянул только Прикарпатье, заявив: «Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести её в «жёлтый» уровень. Закарпатская область также выйдет из красного уровня через день-два». Правда, никаких решений по Закарпатью в Киеве пока не приняли.

Ляшко добавил, что стабилизация ситуации на Западе страны свидетельствует о том, что в среднем выход на показатели «желтого» уровня занимает три-четыре недели. Замминистра также заявил, что вводить тотальный локдаун по всей стране власти не планируют, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с COVID-19. Локдаун и провал вакцинации. Украина бьет рекорды по смертям от коронавируса © pravda.com

Выведением Прикарпатья из «красной зоны» Кабмин лишил возможности пиариться на борьбе с локдауном мэра Ивано-Франковска. Так 8 апреля Руслан Марцинкив заявил, что в понедельник состоится внеочередная сессия горсовета с требованием отменить в области «красную зону». По словам Марцинкива, из-за жёсткого карантина в Ивано-Франковске страдают мелкие предприниматели, а также опустошается местный бюджет. Мэр напомнил, что городские власти ещё в минувшем году обжаловали решения Киева о введении карантинных ограничений, судебная тяжба длится уже более семи месяцев, но решений Киевского окружного административного суда нет и по сей день.

«Теоретически у нас есть суды, но нет сроков рассмотрения дел. Могут и до новых выборов рассматривать этот вопрос. Это всё правильно, но в юридически-демократической стране, — а мы видим, что происходило на 87-м избирательном округе, где был массовый подкуп избирателей, фальсификации и другие вещи. То, что происходило на этом избирательном округе показывает, что у нас сейчас даже худшие времена, чем при «Партии регионов», которая хотя бы прикрывалась каким-то законными методами. Сегодня у власти пионеры «Партии регионов», и методы становятся прямее и грубее. Мы можем говорить о законе, но сегодня доверие к судебной ветви власти, согласно последним исследованиям, только 4%», — заявил Руслан Марцинкив в эфире радиостанции «Северный полюс».

Важно не как голосуют или считают, а как судят

Французский король Наполеон III после очередного плебисцита во Франции сказал: «Не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают». Работа окружной избирательной комиссии в округе №87 в Ивано-Франковской области является лучшей иллюстрацией этой крылатой фразы.

Хотя довыборы депутата Верховной Рады в этом округе прошли ещё 28 марта, официальных результатов голосования до сих пор нет. 5 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах выборов на 87 округе, в котором победителем был объявлен выдвиженец президентской партии «Слуга народа», спортсмен Василий Вирастюк. Однако ЦИК официально объявит результаты лишь после того, как все суды, в которые поступили заявления о нарушениях, вынесут свои решения, заявил глава комиссии Олег Диденко. Быль о Большой Круглой Печати: как делают выборы на Украине © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

По словам Диденко, хотя глава ОИК 87 округа отчитался в её работе, но доклад вызвал много вопросов, и есть много сигналов о нарушениях, среди них и факты исчезновения избирательных бюллетеней. «Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, которые совершили эти нарушения. В свою очередь, ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК, и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу», — отметил Диденко. При этом полиция открыла 17 уголовных дел за нарушения на этих выборах.

Вирастюк, по данным ОИК, получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), а его основной конкурент, кандидат о партии «За будущее» Александр Шевченко, — 29,69%, или 14 327 голосов. Однако результаты стали такими лишь после того, как окружная комиссия отменила результаты голосования на нескольких участках, где с большим отрывом победил Шевченко. Кроме этого, с 1 апреля помещение ОИК находится под контролем спецподразделения СБУ «Альфа».

Проиграв бой в комиссии, Александр Шевченко надеется выиграть войну в судах. Так, 8 апреля представитель партии «За будущее», экс-губернатор Прикарпатья Николай Палийчук сообщил, что в Ивано-Франковском окружном административном суде ныне рассматривается более 20 исков Александра Шевченко к ОИК №87. Пока суд признал незаконным ряд решений окружной комиссии, в частности, о пересчёте голосов на пяти участках, а также о перерыве в работе комиссии. «Решение ЦИК дождаться окончания судов — оно для нас обнадеживающее. Есть суды, которые мы выиграли. Они будут оспариваться апелляцией во Львове. Есть те суды, которые нас не полностью удовлетворяют — мы будем обжаловать. Поэтому ситуация затянется, наверное, до 12 —го апреля, может и дальше, пока не рассмотрят все решения», — сказал Палийчук на мероприятии сети ОПОРА, наблюдающей за выборами.

При этом 6 апреля Ивано-Франковский областной совет потребовал признать недействительными довыборы в парламент на 87-м округе, и назначить перевыборы. Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук в ответ заявил, что это обращение — не позиция всех депутатов, а «навязанный взгляд отдельного кандидата на события». Таким образом, губернатор напомнил, что и председатель облсовета Александр Сыч, и занявший на довыборах третье место Руслан Кошулинский являются членами националистической партии «Свобода».

50 оттенков сине-жёлтого

Примечательно, что однопартиец Сыча и Кошулинского, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, на минувшей неделе дал повод заподозрить себя в недостаточном патриотизме. 8 апреля он сообщил, что горисполком проголосовал за вынесение на сессию горсовета вопроса о закупке новой партии автобусов для коммунального предприятия «Электроавтотранс». При этом Руслан Марцинкив написал, что скоро на дороги Ивано-Франковска выйдут «новые турецкие красавцы», и сопроводил свой пост в Facebook фото турецких автобусов Guleryur Cobra GD 272 LF.

А вот мэр Львова Андрей Садовый, наоборот, использовал тему закупки автобусов для города для выпячивания своего патриотизма. 6 апреля он заявил, что Львов отказывается от покупки 100 автобусов марки «МАЗ», хотя белорусское предприятие победило на тендере, организованном Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). «Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и развитие демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке», — сказал мэр Львова. «Это только начало»: мэр Львова Садовой предупредил о тяжелых временах из-за пандемии © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Также мэр Львова обратился в Кабмин с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом, поскольку его можно приобрести на Украине. А своих коллег, мэров украинских городов, Садовый призвал «покупать национальное». При этом большинство украинских СМИ отметило, что заявление Садового — это попытка пролоббировать закупки автобусов у львовского завода «Электрон», продукция которого значительно дороже МАЗа.

Но «чемпионами по патриотизму» на минувшей неделе стали депутаты Хмельницкого областного совета. На сессии 8 апреля они выделили 5 миллионов гривен на установку в городе «самого большого государственного флага Украины». Как заявил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий, «флаг должен быть таким, чтобы его было видно из Москвы». При этом заместитель председателя облсовета Владимир Гончарук, комментируя в соцсетях решение сессии, уточнил, что стоимость установки флага достигает 12 миллионов гривен, из которых только 5 будет потрачено из областного бюджета, а остальное — это средства меценатов. Примечательно, что на той же сессии на возрождение Хмельницкого аэропорта было выделено всего 6,5 миллиона гривен.