Своё, родное: Крым готов бить туристические рекорды

Многие граждане понимают: пока в мире царит пандемия, зарубежный отдых будет затруднен. Но, планируя отдых в привычном и родном Крыму, исходят из предположения, что, мол, «всегда успеем». И отчасти ошибаются: уровень бронирования на июнь уже достигает 70%, а на «высокий сезон» — ещё выше

В том, что сезон будет многолюдным, отдают себе отчёт и на полуострове. Руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов и все подчинённые ему ведомства проводят совещания, стараясь упредить сложности грядущего лета. Главные проблемы — продолжающаяся пандемия и дефицит пресной воды.

По ковиду ограничения постепенно снимаются. В частности, театры, кинотеатры, цирки и филармонии — согласно распоряжению Аксёнова — теперь смогут заполнять залы до трёх четвертей посадочных мест (а не на треть, как было раньше). При этом пока сохраняется пятидесятипроцентная норма заполнения кафе, масочный режим в магазинах и запрет на развлекательные мероприятия в выходные дни. Водная блокада не удалась: почему Киев упустил шанс «спасти» Крым

Однако нет сомнений, что по мере приближения курортного сезона, преодоления эпидемии и продолжения прививочной кампании запреты ослабеют. Антиковидный коечный фонд нарастили сразу на 100 единиц — возобновлена работа ранее выделенного под резервный стационар санатория «Прибой». Так что ситуация остаётся под контролем, не говоря уже о том, что самыми лучшими докторами для туриста являются солнце и море, ради которых он и едет в Крым.

Что касается пресной воды — о проблемах с ней общеизвестно. Вопрос водоснабжения полуострова наиважнейший, отчёта по нему требует лично президент.

«Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», — подчеркнул Владимир Путин на недавнем специальном заседании по данной тематике, запросив информацию о том, как будут обеспечиваться водой крымчане и многочисленные гости полуострова.

То есть вопрос находится на самом высшем уровне контроля.

Сейчас проходит процесс сезонного наполнения водохранилищ. К сожалению, по прогнозам, они будут заполнены не полностью, однако графики подачи воды будут задействованы не везде — ситуация на ЮБК существенно лучше, чем в Симферополе, а в Севастополе подобные графики практически не вводились. Тем не менее в целях максимально комфортного отдыха санаториям и гостиницами предписано создать и заполнить ёмкости в расчёте на трёхдневный запас для хозяйственно-бытовых нужд, и сейчас эта работа активно ведётся.

«Все работающие средства размещения уже имеют такой запас», — утверждает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченков.

И эти запасы явно будут востребованы. Согласно прогнозу председателя Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексея Черняка, следующий сезон станет для Крыма рекордным — полуостров посетят более восьми миллионов туристов (естественно, при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится).

«Прошлый год показал, что очень много людей впервые побывали в Крыму, и мы их абсолютно не разочаровали. В этом году, я думаю, количество людей у нас тоже будет немалое», — считает Черняк.

Для сохранения позитивного тренда Крым принимает активное участие в «Программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок», которая подразумевает компенсацию государством части финансовых средств (до 20%), потраченных российскими гражданами на путёвки на отечественные курорты. В программе принимают участие 144 крымских объекта размещения, в том числе 22 санатория. Закрытый Крым: На что рассчитывать туристам в курортном сезоне 2021 года

Программа действует с 18 марта до 15 июня, с возможностью поехать в путешествие до 30 июня 2021 года включительно. В течение пяти дней после покупки путешественнику на карту «Мир» вернётся 20% от стоимости выбранной туристической услуги (компенсация составит до 20 тысяч рублей). Оплата должна быть осуществлена карточкой платёжной системы «МИР», которую нужно зарегистрировать на сайте «мирпутешествий.рф», заполнив особую форму регистрации.

Помощь нелишняя, поскольку отдых в Крыму подорожает в среднем на 10-25%. Это обусловлено ростом инфляции, цен на продукты питания, затратами гостиниц на закупку оборудования для обеспечения водоснабжения и санбезопасности.

В ожидании рекордного турпотока Крым готовится встретить гостей достойно. Одна из стратегических целей — увеличение числа автостоянок и парковочных мест. Властям Ялты, Судака, Бахчисарая и Феодосии предписано до начала мая отремонтировать дороги и обустроить стоянки для туртранспорта рядом с популярными историческими местами побережья (Судакская крепость, Ливадийский, Массандровский, Воронцовский и Ханский дворцы, «Ласточкино гнездо», пещерные города и пр.).

С целью сохранения заповедной территории, почвы и растений на плато Ай-Петри оборудуются специальные настилы из металлической перфорированной сетки. Первая в Крыму экотропа будет начинаться от верхней станции канатной дороги и через 600 метров выйдет к смотровой площадке на «короне» (или, как их ещё называют, «зубцах») Ай-Петри.

В дальнейшем, как рассказала пресс-секретарь ФГУП «Заповедный Крым» Юлия Романова, планируется благоустроить Боткинскую, Штангеевскую и Таракташскую тропы, где обустроят безопасные смотровые площадки и уборные.

Как обычно, летом в Крыму ожидаются многочисленные гастроли и фестивали. Уже объявили о датах проведения оргкомитеты Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel (с 20 по 22 августа и 24 августа соответственно), стал известен хедлайнер знаменитого байк-шоу клуба «Ночные волки» у горы Гасфорта — легендарная питерская рок-группа «Пикник».

Для тех, кому тяжело усидеть на одном пляже, с 13 июля возобновляет свои черноморские круизы лайнер «Князь Владимир». Круиз по маршруту Ялта — Севастополь — Сочи — Новороссийск рассчитан на семь дней. К услугам отдыхающих шведский стол, бассейн с морской водой, развлекательная программа на корабле и экскурсионная на суше.

«В каждом из портов стоянок туристы могут отправиться на интересные береговые экскурсии по легендарным маршрутам: Воронцовский и Ливадийский дворцы, центры виноделия: Массандра, Инкерман, Абрау-Дюрсо, памятник античной культуры Херсонес Таврический и другие исторические места Черноморского побережья», — обещают в круизной компании.

Но, разумеется, отдельно взятый Севастополь может предложить значительно больше, нежели реконструированный заповедник Херсонес. Например, веломаршрут по Большой Севастопольской тропе или исторический парк живой истории «Федюхины высоты», в котором регулярно происходят реконструкции масштабных и обыденных событий прошлого.

И здесь же, в окрестностях Севастополя, великолепные винерии и дегустации вин торговых марок «Золотая Балка», «Бельбек», «Esse» и многих других. А вино можно удачно оттенить вкусом черноморских устриц, производство которых на полуострове наращивается уже несколько лет подряд.

Такая программа наверняка будет интересна не только своим, но и заграничным туристам. Если по причине пандемии границы Украины так и останутся закрытыми, место украинцев могут занять многочисленные китайские туристы. Они и сейчас проявляют немалый интерес к экзотическому для них полуострову, а после того, как Киев по-рейдерски отжал «Мотор Сич» у китайских инвесторов, туристические и торговые перспективы Крыма на восточном направлении заметно улучшились.

Из Поднебесной сюда планируют направлять минимум 300 тысяч туристов в год, о чём сообщил руководитель побывавшей в Крыму представительной китайской делегации влиятельный бизнесмен Чжао Кай.

И всё-таки главной целью всех отдыхающих является тёплое море, и именно оно является предметом особого внимания в рамках подготовки к курортному сезону. В целом за последнее время количество пляжей значительно увеличилось — с 260 в 2014 году до 455 по состоянию на прошлый год. В 2021 году для туристов будет отрыто 460 пляжей, причём в Евпатории, Ялте и Феодосии их станет больше. Техническая подготовка пляжей (покрасочные работы, уборка территории) должна быть завершена к 1 мая, а окончательная (с получением паспорта пляжа) — к 1 июня.

Солнечный полуостров ждёт гостей, которые прилетят в новый аэропорт, прибудут современными поездами, приедут на личных авто по скоростной трассе «Таврида», просочатся из украинских пределов и причалят круизными рейсами. Всех ждут и всех примут — потому что любят. Добро пожаловать в Крым!