В понедельник он назвал Белоруссию «холуем России». Во вторник сказал, что больше не будет ездить на переговоры в Минск. В среду сообщил, что пристрелял в своем доме все сектора обстрела, смазал оружие и намерен убивать врагов.
Отчетливо виден почтенный возраст Кравчука. Ему 87 лет. Наблюдатели резко разошлись во мнениях относительно политика. Кое-кто считает, что он должен занимать койко-место в палате лечебного учреждения. Другие резонно возражают, что, пока Леонид Макарович не является пациентом и не находится на излечении, к его словам следует относиться всерьез. В любом случае этот пример демонстрирует, кто именно со стороны Украины решает вопросы войны и мира в Донбассе. Но угрозы Киева отказаться от Минска как переговорной площадки комментировать можно — это осознанные слова.
Минский тупик
Если состояние Леонида Кравчука более-менее вырисовывается, то психическое здоровье вице-премьера Украины Алексея Резникова никаких сомнений не вызывает — он в свои 55 абсолютно здоров. Настолько, что год назад женился на телеведущей канала олигарха Пинчука, которая на 20 лет моложе его. Подобная справка не вторжение в частную жизнь. Важно понимать, что человек, принимающий решения от лица Украины, касающиеся войны и мира, абсолютно адекватен. Резников подтвердил слова Леонида Кравчука о том, что украинская делегация в ТКГ не станет посещать для переговоров Минск по окончании карантинов. Об этом он заявил в эфире телеканала олигарха Пинчука, где ведущей работает его 35-летняя супруга.
«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встречи в реальной жизни и что все равно придется ждать другую страну и другой город», — сказал Резников, пояснив, что Белоруссия находится под влиянием России.
Россия пока что никак не отреагировала на это заявление. Но с учетом предыдущих реакций, касающихся работы ТКГ, Кремль четко дал понять, что связанного с ней нормандского формата вообще не будет в нынешней ситуации, пока Украина бряцает оружием, ведет обстрелы территорий ДНР и ЛНР и даже не собирается выполнять Минские соглашения.
На сегодняшний день работа ТКГ злонамеренно затягивается и маринуется украинской стороной. Консультации продолжаются и сегодня, несмотря на карантины. Общение ведется онлайн.
В среду прошло онлайн-заседание Трёхсторонней контактной группы, которое длилось более шести часов. Никаких документов по итогам обсуждения принято не было, никаких соглашений не достигли. Стороны лишь устно подтвердили, что они действуют в рамках договорённостей от 22 июля 2020 года и соблюдают режим прекращения огня. На деле же украинская сторона ведет интенсивные обстрелы территорий ДНР и ЛНР. В среду в то самое время, когда украинская сторона ТКГ общалась онлайн с представителями России и ДНР-ЛНР, ВСУ обстреляли Ленинское из АГС, Луганское из зенитных пушек и стрелкового оружия, территорию донецкого аэропорта из 82-мм артиллерии, Веселое из 120-мм артиллерии. По окончании онлайн-конференции ТКГ обстрелу подверглись микрорайон Октябрьский города Донецк, 71-й км, Ясиноватский блокпост из 120-мм артиллерии и стрелкового оружия.
Немного истории
Перспектива «минского формата» (другое название ТКГ) с украинской стороны совершенно понятна. Есть ли смысл продолжать участвовать в нем — вопрос риторический. Москва стоит на том, что Минские соглашения безальтернативны. Любопытно то, что западные партнеры Украины того же мнения. При этом именно они подстрекают Киев вести себя именно так, как он себя ведет. Поэтому работа ТКГ будет продолжаться. Но многие непричастные уже давно забыли, что такое ТКГ. Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трёхсторонняя контактная группа, ТКГ) — это уполномоченные представители Украины, ОБСЕ и России, сформированные летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооружённого конфликта на востоке Украины. В том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в так называемом «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина).
В работе ТКГ принимают участие представители ДНР и ЛНР. Киев не признает их стороной переговоров и называет контактную группу исключительно «трёхсторонней» (ТКГ). Российские дипломаты, в свою очередь, избегают слова «трёхсторонняя», рассматривая ДНР и ЛНР как полноценных участников. Того же мнения со 2 марта 2021 года и ОБСЕ.
На 150-м заседании Пьер Морель впервые предоставил представителям ДНР и ЛНР слово как полноправной стороне переговоров и потребовал от Киева включиться в диалог с Донецком и Луганском. Киев это игнорирует, а состав украинской делегации тасует, как колоду карт, в зависимости от положения Сатурна в знаке Водолея. Кого там только не было! Второй президент Украины Леонид Кучма, советник Порошенко Руслан Демченко, экс-премьер и экс-глава СБУ Евгений Марчук, снова Леонид Кучма, наконец первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кучма не раз открытым текстом говорил, что не видит смысла работать от Украины в ТКГ. Так что вместо него Зеленский не нашел ничего лучшего, как назначить Кравчука. Луч надежды блеснул, когда его замом назначили экс-премьера Витольда Фокина. Но он сразу же разразился миротворческими заявлениями о необходимости выполнить все пункты Минских соглашений безоговорочно. Нацисты подняли скандал, и Фокина из ТКГ убрали.
А есть ли мальчик?
Попытаемся же хладнокровно и без эмоций порассуждать, какие варианты возможны при смене переговорной площадки с Минска на какой-нибудь другой город. Какой? Кравчук указывает на Варшаву.
«Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу», — заявил экс-президент.
Идею сразу же поддержал проправительственный польский портал wPolityce. Из материала можно угадать хитрые польские планы. Для Польши, которая после избрания президентом США Джо Байдена лишилась возможности разыгрывать американскую карту в своей внешней и внутренней политике, перенос в Варшаву работы ТКГ является способом расширить горизонты. Прежде всего за счет налаживания диалога с Москвой.
Ведь никто не мешает польским дипломатам днем присутствовать на переговорах по урегулированию в Донбассе, а вечером обсуждать иные вопросы с российскими коллегами. Таким же образом Польша усиливает свое влияние на Киев, с которым у нее есть свои сложности. Но если Варшаве подарят посредничество в ТКГ, ей придется серьезно пересмотреть свои теперешние внешнеполитические приоритеты. Главным образом придется начать признавать ДНР и ЛНР. Как минимум впускать представителей республик на свою территорию, которая одновременно является территорией ЕС.
Более того, Польше придется быть аккуратной и осторожной с заявлениями относительно республик и России, поскольку критические замечания создадут Варшаве имидж ангажированного посредника.
Отсюда вопрос: зачем эта головная боль нужна Польше? Тем более что Польша всегда была ретранслятором позиции США на международной арене.
Кроме того, если украинская делегация не явится в Минск, она сорвет Минские соглашения. Западу вряд ли это будет по нраву. Совершенно понятно, что Киев занимается шулерством и тянет время, как не подготовившийся к экзамену школяр перед строгим преподавателем: "Профессор, давайте вы будете принимать экзамен не здесь, а в другой аудитории?"