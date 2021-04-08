Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук начиная с понедельника сотрясает воздух сенсационными заявлениями

Кравчук готов отстреливаться. Война в Донбассе неизбежна? © AFP, STR

Отчетливо виден почтенный возраст Кравчука. Ему 87 лет. Наблюдатели резко разошлись во мнениях относительно политика. Кое-кто считает, что он должен занимать койко-место в палате лечебного учреждения. Другие резонно возражают, что, пока Леонид Макарович не является пациентом и не находится на излечении, к его словам следует относиться всерьез. В любом случае этот пример демонстрирует, кто именно со стороны Украины решает вопросы войны и мира в Донбассе. Но угрозы Киева отказаться от Минска как переговорной площадки комментировать можно — это осознанные слова.

Минский тупик

Если состояние Леонида Кравчука более-менее вырисовывается, то психическое здоровье вице-премьера Украины Алексея Резникова никаких сомнений не вызывает — он в свои 55 абсолютно здоров. Настолько, что год назад женился на телеведущей канала олигарха Пинчука, которая на 20 лет моложе его. Подобная справка не вторжение в частную жизнь. Важно понимать, что человек, принимающий решения от лица Украины, касающиеся войны и мира, абсолютно адекватен. Резников подтвердил слова Леонида Кравчука о том, что украинская делегация в ТКГ не станет посещать для переговоров Минск по окончании карантинов. Об этом он заявил в эфире телеканала олигарха Пинчука, где ведущей работает его 35-летняя супруга.

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встречи в реальной жизни и что все равно придется ждать другую страну и другой город», — сказал Резников, пояснив, что Белоруссия находится под влиянием России.

Россия пока что никак не отреагировала на это заявление. Но с учетом предыдущих реакций, касающихся работы ТКГ, Кремль четко дал понять, что связанного с ней нормандского формата вообще не будет в нынешней ситуации, пока Украина бряцает оружием, ведет обстрелы территорий ДНР и ЛНР и даже не собирается выполнять Минские соглашения.

На сегодняшний день работа ТКГ злонамеренно затягивается и маринуется украинской стороной. Консультации продолжаются и сегодня, несмотря на карантины. Общение ведется онлайн.

В среду прошло онлайн-заседание Трёхсторонней контактной группы, которое длилось более шести часов. Никаких документов по итогам обсуждения принято не было, никаких соглашений не достигли. Стороны лишь устно подтвердили, что они действуют в рамках договорённостей от 22 июля 2020 года и соблюдают режим прекращения огня. На деле же украинская сторона ведет интенсивные обстрелы территорий ДНР и ЛНР. В среду в то самое время, когда украинская сторона ТКГ общалась онлайн с представителями России и ДНР-ЛНР, ВСУ обстреляли Ленинское из АГС, Луганское из зенитных пушек и стрелкового оружия, территорию донецкого аэропорта из 82-мм артиллерии, Веселое из 120-мм артиллерии. По окончании онлайн-конференции ТКГ обстрелу подверглись микрорайон Октябрьский города Донецк, 71-й км, Ясиноватский блокпост из 120-мм артиллерии и стрелкового оружия.

Немного истории

Плохо вижу, но стреляю хорошо: Кравчук рассказал, как будет оборонять свой дом от «вторжения России» © скриншот видео "Нromadske"

В работе ТКГ принимают участие представители ДНР и ЛНР. Киев не признает их стороной переговоров и называет контактную группу исключительно «трёхсторонней» (ТКГ). Российские дипломаты, в свою очередь, избегают слова «трёхсторонняя», рассматривая ДНР и ЛНР как полноценных участников. Того же мнения со 2 марта 2021 года и ОБСЕ.

На 150-м заседании Пьер Морель впервые предоставил представителям ДНР и ЛНР слово как полноправной стороне переговоров и потребовал от Киева включиться в диалог с Донецком и Луганском. Киев это игнорирует, а состав украинской делегации тасует, как колоду карт, в зависимости от положения Сатурна в знаке Водолея. Кого там только не было! Второй президент Украины Леонид Кучма, советник Порошенко Руслан Демченко, экс-премьер и экс-глава СБУ Евгений Марчук, снова Леонид Кучма, наконец первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кучма не раз открытым текстом говорил, что не видит смысла работать от Украины в ТКГ. Так что вместо него Зеленский не нашел ничего лучшего, как назначить Кравчука. Луч надежды блеснул, когда его замом назначили экс-премьера Витольда Фокина. Но он сразу же разразился миротворческими заявлениями о необходимости выполнить все пункты Минских соглашений безоговорочно. Нацисты подняли скандал, и Фокина из ТКГ убрали.

А есть ли мальчик?

Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу», — заявил экс-президент.

Идею сразу же поддержал проправительственный польский портал wPolityce. Из материала можно угадать хитрые польские планы. Для Польши, которая после избрания президентом США Джо Байдена лишилась возможности разыгрывать американскую карту в своей внешней и внутренней политике, перенос в Варшаву работы ТКГ является способом расширить горизонты. Прежде всего за счет налаживания диалога с Москвой.

Ведь никто не мешает польским дипломатам днем присутствовать на переговорах по урегулированию в Донбассе, а вечером обсуждать иные вопросы с российскими коллегами. Таким же образом Польша усиливает свое влияние на Киев, с которым у нее есть свои сложности. Но если Варшаве подарят посредничество в ТКГ, ей придется серьезно пересмотреть свои теперешние внешнеполитические приоритеты. Главным образом придется начать признавать ДНР и ЛНР. Как минимум впускать представителей республик на свою территорию, которая одновременно является территорией ЕС.

Более того, Польше придется быть аккуратной и осторожной с заявлениями относительно республик и России, поскольку критические замечания создадут Варшаве имидж ангажированного посредника.

Отсюда вопрос: зачем эта головная боль нужна Польше? Тем более что Польша всегда была ретранслятором позиции США на международной арене.

Кроме того, если украинская делегация не явится в Минск, она сорвет Минские соглашения. Западу вряд ли это будет по нраву. Совершенно понятно, что Киев занимается шулерством и тянет время, как не подготовившийся к экзамену школяр перед строгим преподавателем: "Профессор, давайте вы будете принимать экзамен не здесь, а в другой аудитории?"