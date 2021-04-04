Два народа. Чем в Запорожье заняты чиновники с «активистами» и как живут люди

В нашей истории не раз бывало, что в стране оказывалось как бы два народа - не в плане национальности, а в плане волнующих их проблем

Например, при Петре I (не тот, который Порошенко, а настоящий) дворянство в плане образа жизни вестернизировалось и перешло в Новое время, когда крестьяне во всех смыслах еще очень долго оставались в Средневековье. Такой абсолютный разрыв, когда одни полностью перестали понимать других, принес много горя, но история оправдала его рывком, который совершила страна в плане общего развития и, самое главное, выжила.

Никаких дворян и крестьян на Украине XXI века нет, но, глядя на то, чем, какими проблемами живут люди в моем родном Запорожье, создается впечатление, что у нас снова два народа — один всегда жил здесь, а другой прилетел уже не из Европы, а с Марса. Чем история оправдает «марсиан», не видно даже в первом приближении.

Ключевые проблемы региона

События, которые в последнее время волнуют запорожскую общественность, вызывают некоторое недоумение.

В Запорожье состоялся крестный ход, несмотря на карантин © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Возможно, СБУ пока не реагирует на бурление незадачливой «патриотической» общественности касательно пропагандирующего дружбу народов рэпера по очень простой причине. Запорожская контрразведка в последнее время была занята изъятием на таможенном посту каких-то четырех железок, которые якобы предназначались для «нужд ВМФ России». Мало того, нам сообщили, что железяки поставлялись «стране-агрессору» под видом продукции российского же производства в рамках госпрограммы по импортозамещению. Схема слишком сложная, чтобы в ней разбираться. Но вот ФСБ могла бы напрячься — почему это российский ВМФ в рамках программы импортозамещения покупает детали у контрабандистов из Запорожья?

А вот местный горсовет оказался менее бдительным, даже преступно менее бдительным. Ибо только в текущем году вспомнил, что до сих пор состоит в зарегистрированной в Москве в рамках СНГ «Международной ассамблее столиц и крупных городов». Если точнее, то вспомнили об этой нетерпимой ситуации на заседании депутатской комиссии по вопросам торговли и предпринимательства. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Видимо, с торговлей и предпринимательством в Запорожье все настолько прекрасно, что больше обсуждать на заседании было нечего. Дабы избежать скандала с известного рода общественностью, в мэрии тут же сообщили, что взносы в организацию, которой руководит мэр Москвы, не платят с 2014 года. В общем, после непродолжительного удивления тем, что от СБУ до сих пор не поступило по этому поводу никаких рекомендаций, из «Международной ассамблеи» члены комиссии Запорожье быстренько исключили. Наверное, жителям города теперь станет жить легче, а мэр Москвы, аки Филипп II из «Легенды об Уленшпигеле», будет до крови сжимать кулаки в приступе бессильной злобы. Лишь одно все еще спасает московского градоначальника от полного краха — по словам запорожских чиновников, в «Ассамблее» до сих пор состоят горсоветы Харькова, Николаева, Днепра, Херсона и ряда других городов Украины. Интересно, платят ли они взносы?

Пока горсовет решает жизненно важные вопросы международного масштаба, Запорожский облсовет, как и положено, занимается проблемами региона. Как сообщает реестр публичных закупок «Prozorro», облсоветом объявлен тендер на закупку почетных грамот и благодарностей. За 150 «Почетных грамот Запорожского областного совета», 100 «Грамот Запорожского областного совета» и 100 листов бумаги с надписью «Благодарность председателя Запорожского областного совета» чиновники собираются заплатить 130 500 грн, или примерно по 373 грн за напечатанный на листике в рамочке текст.

Также большие перспективы у запорожской промышленности. 18 марта город посетил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, который, несмотря на заявленную президентом масштабную приватизацию, носится с проектом создания госкорпораций. Пресс-служба ОГА сообщила, что цель министра — посетить Запорожский титаномагниевый комбинат, завод «Кремнийполимер» и ознакомиться с мощностями алюминиевого комбината. И все вроде бы хорошо, на худо-бедно пыхтящий «титан» можно бы и взглянуть, но вот что делать на закрытом уже несколько лет разграбленном «Кремнийполимере», откуда никак не могут вывезти опасные для экологии баллоны с хлором, и что за мощности могут быть у порезанного на металл алюминиевого комбината, понять непросто. Поскольку СМИ на встречу с министром не пригласили, сие так и останется тайной.

Второстепенные вопросы

Пока чиновники и «активисты» развлекаются, народ живет совсем иными проблемами.

По свежим данным Запорожского областного центра занятости, к концу марта в области имеется более 20,5 тыс. безработных, а вакансий в базе данных наличествует всего чуть более 1, 6 тыс. Это значит, что на одно место претендуют 13 человек. Госстат дает еще менее радостные данные: 22,5 тыс. безработных, или 11% от числа людей трудоспособного возраста, то есть 15 человек на одно место. Хуже всего, как обычно, приходится молодежи без опыта и гражданам предпенсионного возраста.

Катастрофически выглядят цифры по занятности женщин возрастом 25-29 лет — 32% из этой категории населения не может найти работу. У молодых мужчин ситуация лучше, но 9,7% безработных в этой категории — тоже крайне нездорово.

Как жить — вопрос непраздный, учитывая, что запорожцы смогли оплатить лишь 78% от начисленных им сумм по коммунальным платежам вместе с накопившимися долгами. Больше всего люди должны за отопление и горячую воду — 1,7 млрд грн и электричество — 525 млн грн. Меньшие, но все-равно космические суммы у них требуют за содержание домов (393 млн), холодную воду (348 млн) и вывоз бытовых отходов (63 млн). Итого больше 3 млрд грн. Если ситуация с работой, уровнем зарплат и пенсий, а также тарифами не изменится, эти деньги не будут заплачены никогда.

Кстати, общественности неизвестна сумма долга за газ. Ее просто нет в официальной статистике из-за какой-то необъяснимой «конфиденциальности». К «Запорожгазу» накопилось столько вопросов, что в марте граждане 2 раза собирались под зданием организации, чтобы получить ответы. Первый раз митингующие даже сняли с петель ворота, ведущие на территорию «Запорожгаза». Во второй раз контора подготовилась и выставила против протестующих несколько десятков человек в униформе, представившихся сотрудниками «Запорожгаза». Они попытались оттеснить недовольных от входа в здание, что привело к драке. Ответов на вопросы как не было, так и нет.

Чуть позже, 26 марта, уже в 7-й раз под ОГА собрался митинг с требованием снижения неподъемных тарифов на коммунальные услуги. Наивные люди до сих пор предполагают, что такие вопросы можно решить с помощью митингов. Это протесты 2014 года привели к неким изменениям (правда, в худшую сторону), и то потому, что их поддержало посольство одной всем известной страны. Поскольку повышение тарифов — это требование той самой известной страны, антитарифный майдан может протестовать сколько угодно. В общем, представитель ОГА к ним таки вышел и вполне логично объяснил, что обладминистрация тоже против завышенных тарифов, но решение этого вопроса не в ее компетенции. Действительно, еще бы митинговали против глобального потепления у входа в собес Заводского района.

Усугубляет нелегкую жизнь запорожцев и ситуация с эпидемией коронавируса. К концу марта выявлено около 7000 больных, из которых 690 госпитализировано, а остальные лечатся дома. С начала пандемии в Запорожской области ковидом заразилось более 77 000 человек. 1395 жителей заболевание не пережили. МОЗ утверждает, что большая часть умерших входила в группу риска, то есть в число пожилых людей, а также страдала сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, онкологией. Впрочем, главный фактор риска — это бедность. По результатам опроса, проведенного в 381 домохозяйстве, многие нуждающиеся в медпомощи не могут ее получить, точнее, вынужденно отказываются, что еще страшнее. Не в состоянии купить лекарства 18,7% опрошенных, 15,4% не имеют средств для проведения медобследований, 13,6% не могут себе позволить лечебные процедуры, 12,8% — сходить к стоматологу, 10,7% — сделать протезирование и т.д.

Удивительно ли, что там, где значительная часть населения лишена возможности честно заработать, но при этом с нее требуют непомерные коммунальные выплаты, люди не могут себе позволить лечиться? Нет, все честно, ведь Конституция дает лишь право на здравоохранение, а не деньги для оплаты медуслуг. Вот и получается, что забросившие свое здоровье люди гораздо легче подхватывают ковид, а их ослабленный хроническими болезнями организм не в состоянии справиться с инфекцией.

Начинаются сложности и с теми медуслугами, которые еще предоставляют всем. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Запорожской области сообщили, что в Запорожье занято 69,2% коечного фонда, в Вольнянске — 85,7%, в Пологах — 94%. Это связано с новым взрывом коронавируса, и, скорее всего, недалек тот день, когда и Запорожская область будет объявлена красной зоной. Хотя что толку. Ведь это не помешает работать знаменитым «Эпицентрам», но помешает работать обычным гражданам, у которых с трудоустройством (не говоря уже об уровне зарплат) и так, мягко говоря, не все хорошо.

Ухудшилось положение с трудоустройством и у директора областной инфекционной больницы, которого не первый год пытаются снять, подозревая его в реализации различных коррупционных схем, но никак не могут. Каждый раз на сессии облсовета оказывается достаточное количество депутатов, чтобы проголосовать за сохранение его на должности. Но не в этот раз. Просто 3 февраля в больничной реанимации взорвались почему-то оказавшиеся прямо в помещении с больными и врачами кислородные баллоны. В результате погибли трое пациентов и один врач. Реанимации в главной коронавирусной больнице Запорожской области больше нет. Зато директор продолжал работать вплоть до 18 марта, пока его не отстранили от должности на время проведения служебного расследования. Впрочем, не страшно, отстранение — это не увольнение, а виноват снова будет условный слесарь.

Кому на сечи жить хорошо…

Тем временем проблема с обеспечением людей необходимыми для жизни благами постепенно решается сама собой. По данным областного управления статистики, в январе текущего года население Запорожской области уменьшилось на 2134 человека: умерло 2916, родилось 810. Это значит, что на 100 умерших приходится всего лишь 28 родившихся. Умирают люди от болезней сердца (1765 человек), онкологии (367 человек) и да, от ковида (313 человек). Осталось запорожцев (в областном центре и области) чуть больше 1 млн 600 тыс. человек. Для сравнения: в 2001 г. численность населения Запорожской области составляла 1 млн 929 тыс человек, а к концу беспросветного ГУЛАГа «тоталитарного» режима, т.е. в 1989 году, — 2 млн 82 тыс. человек.

Гурман угрожал взорвать супермаркет в Запорожье, чтобы не платить © Патрульна поліція Запорізької області/Facebook

Зато военный налог должен быть собран во что бы то ни стало. 118,4 миллиона гривен ушло за январь-февраль на поддержку смертоубийства, хотя более 86% запорожцев на президентских выборах 2019 года проголосовали против войны. Их голос был важен тогда, сейчас никто ничего не спрашивает.