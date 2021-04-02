Ситуация на Украине и, в частности, в Донбассе, накаляется. На фоне сообщений о повышении уровня боеготовности Европейского командования армии США до максимального и резко возросшей на Западе антироссийской риторики это выглядит угрожающе... для Украины

Чтобы это понять, достаточно пройтись по заголовкам СМИ за март месяц:

— «Делегация сухопутных войск НАТО прибыла на Украину»;

— «Министр обороны США заверил украинского коллегу, что Вашингтон поддержит Киев в случае эскалации на Донбассе»;

— «НАТО обвинила Россию в подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на востоке Украины»;

— «Роман Машовец и Посол Канады обсудили несоблюдение Россией режима тишины и состояние реформирования оборонного сектора Украины»;

— «Посол Канады отмечает важность установления гражданского контроля над ВСУ».

Стоп! Канада. Посол Канады в Украине Лариса Галадза в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Романом Машовцом обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооружёнными силами Украины.

Гражданский контроль над вооружёнными силами это, безусловно, важный элемент в системе гражданско-военных отношений. Вопрос только, кто из украинского гражданского общества должен, по мнению канадского посла, осуществлять такой контроль, и насколько широкими подразумеваются полномочия этих «контролёров»?

Исходя из содержания грантовых программ, позиции США, той же Канады, представителей ЕС и собственно действующей украинской власти, ключевым звеном гражданского общества на Украине являются так называемые «патриотические организации» радикально-националистического толка, представители которых составляют основу добровольческих батальонов, входящих в состав ВСУ.

Часть из этих людей в данный момент времени находятся в зоне конфликта на Донбассе на линии разграничения и давно мотивированы на войну «до перемоги». Для них достаточно лишь щелчка.

Эти встречи и разговоры происходят на фоне нарастающей эскалации конфликта на Донбассе — участившиеся обстрелы, обоюдосторонние разрешения вести упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек на позициях ЛДНР и ВСУ, обострения антироссийской риторики со стороны администрации Белого Дома (чего только стоит скандальное интервью президента США Байдена) и тут же подоспевших им на подпевку Зеленского со всей украинской партией войны.

Обострение проявляется не только на линии соприкосновения. Срыв переговоров в гуманитарной подгруппе и ужесточение риторики в отношении неподконтрольных Киеву территорий, а также начало репрессий в Украине против оппозиционных сил, телеканалов, в частности, санкции против единственного договороспособного политика в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе Виктора Медведчука.

Всё это отлично сочетается с введением новых санкций против РФ и участившимися агрессивными антироссийскими заявлениями Зеленского и министра иностранных дел Кулебы наряду с наращиванием военного присутствия на Донбассе, подкрепленным милитаристского характера докладом главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, выступившего на днях в Раде.

Очевидно, что вся эта риторика и цепь перечисленных событий направлены не только на расшатывание политической ситуации в отношениях Украины и России, но и для создания почвы под развитие масштабного конфликта.

В данном случае США действуют по принципу: кого Госдеп назначит агрессором, тот им и будет. В этом конфликте безапелляционно виновной во всех бедах назначили Россию. А спровоцировать конфликт при ежедневно нарастающем напряжении вокруг Украины, внутри Украины и непосредственно в эпицентре — на линии разграничения — в сложившихся обстоятельствах — дело техники. Исполнителей более чем достаточно. Например, многочисленные радикалы и националисты, служащие в ВСУ и «добробатах», давно мотивированные «на перемогу».

Зачем это нужно США? О, тут целый ряд задач:

— по мере возможности ослабить Россию, которую США рассматривают в качестве главного геополитического конкурента;

— продемонстрировать своим избирателям и международному сообществу борьбу против «российского авторитаризма»;

— вынудить Европу отказаться от сотрудничества с Россией (прежде всего в энергетической сфере, а заодно и в сфере производства вакцин от коронавируса).

Украинская власть уверенно заявляет, что решение этих задач соответствует «национальным интересам Украины». Допустим, хотя в этом перечне трудно заметить экономическое и социальное развитие Украины, восстановление её территориальной целостности или хотя бы евроатлантическую интеграцию. Но даже и с этой точки зрения не всё гладко.

Памятуя печальный опыт прошлых лет, легко предположить, что американцы сами и посредством НАТО могут науськать украинское руководство на активные военные действия против ДНР и ЛНР (читай, покровительствующей региону России), обещая поддержку и лучшие места в раю отличившимся героям. Да, те могут кто по наивности, а кто по недомыслию своему их начать. И…?

В итоге новые котлы и смерти тысяч украинских граждан, а американцы отсидятся, как всегда, за океаном, не преминув в это самое время запустить продажу украинской земли и остатков украинских государственных предприятий. За бесценок, понятно, какие уж инвестиции во время войны…

Так кому нужны смерти простых украинцев? Ответ очевиден…