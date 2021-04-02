США и дальше будут использовать Украину в качестве «ножика в подбрюшье» России, но собственных солдат на возможную войну не пошлют, считают политические эксперты

На уходящей неделе в режиме видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, в Сирии и других точках планеты.

Примечательно, что на встречу не позвали президента Украины Владимира Зеленского, и это на фоне обострения в Донбассе и разговоров о возможной эскалации конфликта, перехода его в полномасштабную войну. Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

Какова позиция России и Запада по Украине, а также что в целом ждёт Донбасс, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Военное поражение может обернуться катастрофой для Украины»

Владимир Путин делал акцент на том, что ключи к решению проблемы мира находятся не в Москве, а в Киеве, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев.

При этом, судя по всему, стороны остались при своём, говорит эксперт. Если судить по коммюнике, обнародованном после переговоров, сколь-нибудь значимого изменения status quo нет. Тем более что в Париже и в Берлине прекрасно понимают, что на политику Киева, в том числе в вопросе Донбасса, сейчас больше влияют Вашингтон и даже Лондон, нежели Париж и Берлин, добавил Золотарев.

Комментируя возможное военное обострение, он пояснил: в ВСУ прекрасно понимают, что подует «северный ветер».

«И чем это заканчивалось, мы хорошо знаем на примерах Иловайска и Дебальцево. Поэтому я не думаю, что есть большое желание (начинать военную операцию. — Ред.), даже если к более активным действиям подталкивают из Вашингтона», — сказал политолог.

Он добавил, что очередное военное поражение на Донбассе может обернуться политической катастрофой, и в окружении Зеленского прекрасно понимают возможные риски. Андрей Золотарев о видеоконференции без Зеленского: «Для Киева это тревожный сигнал» © Facebook, Золотарев Андрей

Любой ответ России — повод для санкций

Участие президента Зеленского во встрече было бы абсолютно бесполезно, заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Украина не собирается исполнять Минские соглашения, начиная с их первых пунктов — прекращения огня, считает эксперт. В то же время любое ответное действие со стороны России будет трактоваться как агрессия, и, соответственно, это будет поводом к наращиванию санкционной войны против России, в том числе в области строительства «Северного потока — 2».

Что касается Украины, она давно прислушивается не столько к голосам лидеров «нормандской группы», сколько к позиции Соединённых Штатов и в последнее время — Великобритании, отмечает директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Однако Вашингтон еще не обозначил своей позиции по Украине и Донбассу.

Кость Бондаренко: «Северный поток – 2» не отменяет транзит газа через Украину © РИА Новости, Нина Зотина

Но пока Госдеп и другие структуры ещё не сформулировали новых директив по отношению к Украине и вопросам, которые её касаются, и вообще по вопросам Восточной Европы.

Только после того, как будет сформулировано новое видение, новая стратегия в США, можно будет говорить и о директивах», — рассказал Бондаренко.

США поддержат, но солдат не пошлют

Вашингтон будет поддерживать Киев, в том числе в возможном противостоянии с Россией, уверен американо-российский политолог Николай Злобин.

По его словам, Вашингтон будет ориентироваться на позицию европейцев в этом вопросе и, конечно, будет поддерживать Украину в случае военного столкновения с Россией. Вопрос только в том, в чём конкретно будет заключаться поддержка.

«Можно сказать одно: американских солдат на Украине, воюющих с Россией, не появится. Скорее всего, Белый дом будет действовать в логике предыдущих администраций. Это военно-техническая и финансовая помощь, масштаб и летальность которой могут быть значительно увеличены.

Но посылать своих солдат в Восточную Европу Вашингтон не будет», — убеждён политолог.

Александр Асафов: Украина существует в виде «ножика в подбрюшье» России © РИА Новости, Владимир Трефилов «ножиком в подбрюшье» России, в таком виде сейчас страна и существует, говорит политолог Александр Асафов. Её задача — создание для России тяжёлых условий, на которые она вынуждена отвлекать свои политические, дипломатические и прочие ресурсы.

«Большинство политиков Госдепартамента неспособны показать Украину на карте пальцем, но они знают, что, поскольку это инструмент сдерживания России, о чём они прямо пишут в своих документах, они будут её поддерживать, как когда-то США поддерживали против Советского Союза афганских моджахедов», — прогнозирует Асафов.