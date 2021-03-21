В среду, 10 марта, народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко заявил, что Украина стала поставщиком детей.
«Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми», — заявил Павленко в среду в эфире телеканала «Наш».
По его словам, в 2020 году в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время вдвое выросло межгосударственное усыновление.
«В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена и которая начала возрождаться», — рассказал он.
Впрочем, ещё до слов Павленко об этой проблеме было хорошо известно. Более того, её признавали даже украинские власти. И речь идёт не только об усыновлении украинских сирот, но и о рождении детей на продажу украинками.
Супермаркет по торговле детьми
Без малого год тому назад — 25 апреля 2020 года — заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о резонансном деле.
«На днях в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течение длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику», — рассказал Геращенко.
В ходе следственных действий были установлены адреса квартир, где содержались новорождённые дети. В одной из них — квартире хостельного типа в Соломенском районе Киева — обнаружили пять новорождённых детей возрастом от двух до шести недель. Всего же провели 11 обысков, в ходе которых изъяли: медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флешносители.
По словам замминистра Геращенко, организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники — 50-летняя гражданка Украины и её 28-летний сын. Кроме того, в преступную группу входили трое граждан Китая и два гражданина Украины.
«За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рождённых украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными», — отметил он.
Услуги посредников по рождению ребенка на Украине стоили потенциальным усыновителям $50 тыс., рассказал Геращенко.
«Клиентов искали, как правило, среди граждан КНР — одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена», — описывал механизм Геращенко.
Позже гражданин КНР, имея на руках документы об отцовстве, вывозил ребёнка к себе на Родину.
Как сообщил Геращенко, а также пресс-служба Офиса генпрокурора, в рамках дела проводились мероприятия по проверке ещё 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей на Украине.
«Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить. Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось!» — подчеркнул Геращенко.
Он же указал на одну из причин, по которой подобное стало возможным: на Украине нет полноценного регулирования такой сферы, как суррогатное материнство.
«Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми!» — подытожил замминстра.
Но реальность свидетельствует: Украина уже стала такой площадкой. И через две недели на Украине прогремел другой громкий скандал, связанный с торговлей детьми.
Младенцы на экспорт
На День Победы — 9 Мая 2020 года — в Facebook появилось видео под заголовком «Живой товар плачет в столице». По сути это было видео репродуктивного центра BioTexCom, которым украинские врачи отчитывались перед заказчиками из США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Германии, Болгарии, Румынии, Израиля, Австрии, Мексики и Португалии.
«Не беспокойтесь, здоровье ваших детей в хороших руках», — заявляла одна из представительниц репродуктивного центра.
Младенцы — а их на видео насчитали 46 — находились в отеле «Венеция». Там же жили и ухаживающие за ними медсёстры и врачи. Сделано это было для того, чтобы соблюсти карантинные требования.
Как признался спустя несколько дней украинскому изданию «Страна» владелец клиники Альберт Точиловский, сюжет в соцсети запустила сама клиника.
«Мы сами запустили этот сюжет и вызвали волну возмущения, потому что для въезда в Украину родителям нужно специальное разрешение, которое выдает МИД, а он выдает разрешение, если МИД другой страны направляет запрос. А когда им пишут просто родители, то они отвечают, что не разговаривают с физлицами», — отметил он.
В том же материале издание раскрыло цену ребёнка. Она была такой же, как и та, о которой двумя неделями ранее рассказывал замминистра внутренних дел: $50 тыс., из которых суррогатная мать получала $15-20 тыс.
По словам Точиловского, некоторые западные государства поддерживают родителей суррогатных детей.
«Есть страны, которые очень ответственно к этому подошли: Англия, США, Швеция, Швейцария, Кипр, Ирландия. Их МИД отправили просьбу пустить родителей, заехало до карантина 16 пар из этих стран», — рассказывал медик.
Остальные страны, по его словам, не отреагировали. И вот клиника решила напомнить о себе заказчикам.
Громкость скандала превзошла все ожидания.
«В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, в котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан различных стран», — заявила после появления видео уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Омбудсмен обратилась к Нацполиции, Минздраву, Минсоцполитики с требованием немедленно отреагировать на ситуацию с детьми, которые, по её словам, фактически представляли собой живой товар.
Прокомментировал скандал и детский омбудсмен Николай Кулеба.
«Ситуация с младенцами в гостинице еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. То есть Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых «поставляет» Украина за рубеж, мы не знаем», — заявил он 14 мая.
А позже — 28 мая — он и вовсе заявил, что подчас неизвестно, кто выступает заказчиками подобного «товара».
«Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде, «кричит» нам о радостных отцах и счастливой семье. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле прячется за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда «семьёй» могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники», — заявил он в другой записи в Facebook.
При этом он опять повторил тезис о том, что при суррогатном материнстве ребёнок выступает в качестве товара.
Эту запись сочли гомофобной и нарушающей права женщин, а Кулебу жёстко раскритиковали. Украинские журналисты и эксперты назвали его ретроградом и недалёким человеком.
«Сравнивать метод лечения бесплодия (чем на самом деле является суррогатное материнство) с «торговлей детьми» — глубоко ошибочное и манипулятивное суждение с правовой точки зрения», — написала глава украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук в Facebook.
В итоге Кулеба вынужден был дополнять свою запись и ссылаться на украинский Семейный кодекс, предусматривающий регистрацию брака лишь между мужчиной и женщиной.
При этом сама проблема торговли детьми на Украине осталась, о чём свидетельствуют уже слова Павленко. За полемикой о том, чем является суррогатное материнство, на Украине упустили не только тот факт, что в большинстве стран к этому относятся, мягко говоря, негативно, но и то, что украинки идут на это не от хорошей жизни. А тот факт, что в украинских детских домах хватает неусыновлённых детей, также красноречиво свидетельствует об экономических, да и о моральных проблемах украинского общества.
Согласно расхожему утверждению, дети — наше будущее. Судя по происходящим на Украине процессам, она активно торгует своим будущим. А тем временем из страны бежит и её «настоящее» — взрослые люди.