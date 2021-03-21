21 марта день рождения отмечает человек, без которого невозможно представить мировую политику, - министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он известен не только своим дипломатическим талантом, жёстким отстаиванием позиции своей страны, но и непревзойдённым чувством юмора

Сказал, как отрезал

14 июня 2014 года Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины, приехал к зданию посольства России в Киеве, которое радикально настроенные активисты забросали яйцами и зелёнкой, кроме того, они разбили несколько машин сотрудников дипломатического представительства и сорвали флаг России. На видеозаписи, которая появилась позже в интернете, видно, как дипломат общался с погромщиками и поначалу пытался сдерживать их, а потом начал скандировать вместе с толпой и нецензурно выразился в адрес президента РФ Владимира Путина. Позже Дещица сказал, что таким способом якобы пытался успокоить активистов.

Комментируя действия своего украинского коллеги, Сергей Лавров категорично заявил: «Мне с ним больше не о чем разговаривать, и общаться я с ним не собираюсь. Андрей Дещица для нас отрезанный ломоть. Глядя на него, вспоминается хорошее выражение «не умеешь петь, не пей».

Ошибочка вышла, Пётр Алексеевич

Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, попал в конфузную ситуацию на полях 73-й Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2018 года. В кулуарах штаб-квартиры Всемирной организации журналист Евгений Попов задал политику вопрос, а тот ответил, что никаких интервью российскому телевидению, потому что оно «распространяет дезинформацию», и, не сбавляя темпа, зашёл в одну из комнат. А там в тот момент проводил переговоры Сергей Лавров. Спустя 15 секунд украинский лидер вышел и зашёл в соседнюю дверь, куда ему и нужно было, на мероприятие, посвящённое миротворческим силам в Донбассе.

Когда главе МИД РФ сказали, что Порошенко чуть не зашёл в российскую комнату, он пошутил: «Наверное, с туалетом перепутал».

МИД без Псаки не уполномочен заявить

В ноябре 2014 года перед началом встречи с Джоном Керри, возглавлявшим Госдепартамент, журналисты задали Лаврову вопрос, направляет ли Россия войска и танки на Украину.

«Даже Джен Псаки заявила, что у Госдепартамента нет информации об этом. Если её нет у Псаки, то у меня — тем более», — ответил он.

Министр имел в виду прозвучавшее ранее заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Дженнифер Псаки о том, что достоверных сообщений о пересечении восточной границы Украины колонной танков и другой боевой техникой из России пока нет.

Порядок слов имеет значение

В сентябре 2017 года Порошенко заявил, что он и его американский коллега Дональд Трамп никогда не поддержат российскую инициативу о вводе миротворческого контингента ООН в Донбасс.

«Ну хорошо, что хоть сказал: «Трамп и я». Всё-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать «и я, и Трамп», — отметил Лавров.

Впрочем, объектами шуток российского министра, которые уже стали легендарными, становились разные страны.

Пальто Бориса Джонсона в надёжных руках

На пресс-конференции в МИД РФ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона журналисты спросили, пригодились ли ему советы друзей о том, как надо вести себя в Москве: не пить водку, не брать с собой телефон.

«В качестве свидетельства меры своего доверия я могу вам сообщить, что, как только я прибыл на переговоры, незамедлительно отдал своё пальто, всё, что было в карманах, мои перчатки, Сергею Лаврову. Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдёт», — ответил глава британского правительства.

«Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было», — тут же парировал Лавров.

«То есть вы уже обыскали карманы!?» — поддержал шутливый тон партнёра Джонсон.

Грязные танцы

Весной 2017 года издание Politico написало, что на неформальном обеде глав МИД стран НАТО Рекс Тиллерсон, бывший тогда американским госсекретарём, в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и «вы даже можете что-то выиграть за счёт этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено».

Комментируя эту статью, министр иностранных дел РФ, сказал: «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать».

Переговоры без водки — пицца на ветер

Женевский раунд переговоров Лаврова и Керри по урегулированию ситуации в Сирии 9 сентября 2016 года затянулся на рекордно долгое время. Спустя 13 часов с начала встречи глава российского ведомства вышел к сотрудникам СМИ, которые ожидали дипломатов на пресс-подход, с несколькими коробками пиццы. Журналисты встретили неожиданный сюрприз бурными овациями, и тогда один из них в шутку поинтересовался: «А где же водка?»

Через 15 минут Лавров вернулся с вопросом, кто требовал водки, и отдал пакет с двумя бутылками, сказав, что это подарок от российской делегации, а пицца — от американской.

Затянули с санкциями, однако, господа американцы

В январе 2018 года Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский» доклад, в котором перечислялись все члены правительства РФ, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций, госбанков и некоторые бизнесмены.

«Поручение подготовить такой список содержалось в законе, принятом в августе 2017 года. 5 месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочниками, в которых содержатся имена членов правительства и сотрудников Администрации президента. Можно было бы это сделать гораздо быстрее», — отметил Лавров.

Некогда заниматься вашими проблемами — нам надо вмешиваться в выборы

В последние годы западные политики наперебой обвиняют Москву во вмешательстве во внутриполитические процессы разных стран, руководствуясь принципом Highly likely, а не фактами. Российское руководство эти обвинения отрицает и требует предъявить доказательства, но Лавров и к этой ситуации относится с юмором.

На полях той Генассамблеи ООН 2018 года, когда произошёл конфуз с Порошенко, во время пресс-конференции журналист из ЮАР спросил главу МИД РФ, не собирается ли Россия переманить сотни обездоленных фермеров, которые могут лишиться участков из-за перераспределения земли в Южной Африке.

На что Лавров с серьёзным выражением лица ответил: «Мы сейчас заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет. Слишком далеко».

В декабре 2017 года ведущий программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ задал министру шуточный вопрос, в какие выборы вмешивалась Россия в уходящем году, на что тот сказал: «Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Пришлось потрудиться, конечно, это не просто. Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать. Но пока императора японского снять не получается. Через 2 года только (к тому времени Акихито собирался отречься от престола. — Ред.). Мы всё делали, чтобы это было поскорее, но 2 года он выпросил».

Вездесущие киски

Последние избирательные кампании в США неизменно проходят с упоминанием России. В октябре 2016 года ведущая телекомпании CNN Кристиан Аманпур попросила Лаврова прокомментировать слова кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что он, пользуясь своим положением, может позволить себе недопустимые вольности в отношениях с женщинами, а также напомнила дипломату о процессе по делу участниц российской группы Pussy Riot и спросила: «А что вы думаете о «pussy riot» (бунте кисок. — Ред.) ситуации Трампа?»

«Английский не мой родной язык, поэтому я не уверен, что мои слова прозвучат прилично… Вокруг вашей предвыборной кампании столько «кисок», что я бы предпочёл не комментировать это», — сказал Лавров.

На этих словах журналист рассмеялась, сказала, что не ожидала услышать такой ответ, затем рассмеялся и министр.

Даже в нервной и накалённой международной обстановке Лавров всегда найдёт место шутке. В 2015 году, когда Запад вводил санкции против России за присоединение Крыма, а некоторые зарубежные политики грозили повторением 1946 года, когда, выражаясь словами премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, на Восточную Европу опустился «железный занавес», глава МИД РФ предупредил:

«Если на нас опустят железный занавес, могут себе кое-что прищемить».

Лавров как карьерный дипломат отстаивает не только честь своей страны, но и своей профессии.

«Я готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться», — сказал он на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде в июне 2017 года.