"Яндекс Музыка" удалила почти 5 тысяч песен по требованию властей - 02.11.2024 Украина.ру
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"Яндекс Музыка" удалила почти 5 тысяч песен по требованию властей
"Яндекс Музыка" удалила почти 5 тысяч песен по требованию властей - 02.11.2024 Украина.ру
"Яндекс Музыка" удалила почти 5 тысяч песен по требованию властей
Сервис "Яндекс Музыка" за полгода (с апреля по сентябрь 2024 года) получил 68 запросов от государственных органов с требованиями удалить контент по 69 ссылкам, следует из отчета сервиса о прозрачности
2024-11-02T14:37
2024-11-02T14:37
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"По данным ссылкам были размещены музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Всего за этот период с сервиса было удалено 4941 единиц контента. Это менее 0,0066 процента от общего каталога "Яндекс Музыки", - говорится в отчете.Основными причинами для удаления стал контент, который содержал информацию иностранной неправительственной организации, деятельность которой была признана в 2024 году нежелательной на территории России, а также информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.Среди других причин также были материалы, признанные экстремистскими, контент, содержащий порнографические описания несовершеннолетних, материалы, содержащие недостоверную информацию об СВО или дискредитацию действий органов государственной власти и Вооруженных сил РФ.Кроме того, был контент, описывающий способы изготовления, употребления или приобретения наркотиков, материалы, содержащие, по мнению государственных органов, описание или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также информация о способах совершения самоубийства.Минувшим летом стриминговый сервис заблокировал доступ к страницам двух украинских исполнителей, финансово поддерживающих Вооруженные силы Украины: речь идет об исполнителях "Антитела" и "Молот Гитлера". Во время боев за Артемовск в 2023 году "Антитела" прославились на Украине песней "Фортеция Бахмут" ("Крепость Бахмут"). После скандала и обращений в РКН исполнителей заблокировали на "Яндекс-музыке".Подробнее об украинской музыке - в материале Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, музыка, песня, блокировка
Новости, Украина, Россия, музыка, песня, блокировка

"Яндекс Музыка" удалила почти 5 тысяч песен по требованию властей

14:37 02.11.2024
 
© CC0, PixabayНаушники
Наушники
© CC0, Pixabay
Читать в
Сервис "Яндекс Музыка" за полгода (с апреля по сентябрь 2024 года) получил 68 запросов от государственных органов с требованиями удалить контент по 69 ссылкам, следует из отчета сервиса о прозрачности
"По данным ссылкам были размещены музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Всего за этот период с сервиса было удалено 4941 единиц контента. Это менее 0,0066 процента от общего каталога "Яндекс Музыки", - говорится в отчете.
Основными причинами для удаления стал контент, который содержал информацию иностранной неправительственной организации, деятельность которой была признана в 2024 году нежелательной на территории России, а также информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.
Среди других причин также были материалы, признанные экстремистскими, контент, содержащий порнографические описания несовершеннолетних, материалы, содержащие недостоверную информацию об СВО или дискредитацию действий органов государственной власти и Вооруженных сил РФ.
Кроме того, был контент, описывающий способы изготовления, употребления или приобретения наркотиков, материалы, содержащие, по мнению государственных органов, описание или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также информация о способах совершения самоубийства.
Минувшим летом стриминговый сервис заблокировал доступ к страницам двух украинских исполнителей, финансово поддерживающих Вооруженные силы Украины: речь идет об исполнителях "Антитела" и "Молот Гитлера". Во время боев за Артемовск в 2023 году "Антитела" прославились на Украине песней "Фортеция Бахмут" ("Крепость Бахмут"). После скандала и обращений в РКН исполнителей заблокировали на "Яндекс-музыке".
Подробнее об украинской музыке - в материале Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине на сайте Украина.ру.
 
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