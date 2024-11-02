https://ukraina.ru/20241102/1058597435.html

Эдуард Лозанский: Пока Россия решает задачи СВО, соотечественники спасают мир от катастрофы

Эдуард Лозанский: Пока Россия решает задачи СВО, соотечественники спасают мир от катастрофы - 02.11.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Пока Россия решает задачи СВО, соотечественники спасают мир от катастрофы

Участник ХVI Ассамблеи Русского мира, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что мировой раскол приобрел судьбоносный характер, когда коллективный Запад объявил крестовый поход против России с целью нанести ей стратегическое поражение.

2024-11-02T19:30

2024-11-02T19:30

2024-11-02T19:30

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В преддверии Дня народного единства в Москве 1–4 ноября проходит ХVI Ассамблея Русского мира, в которой впервые участвуют представители Мадагаскара, Лаоса, Чада, Бурунди, Эритреи, Камеруна, Эквадора, Уганды.Главная тема мероприятия — "Духовно-нравственные ценности Русского мира". Ассамблею открыли глава МИД России Сергей Лавров, замминистра культуры РФ Андрей Малышев, зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев и другие.Владимир Путин направил приветствие гостям, в котором отметил искреннее стремление России к сбережению духовно-нравственных ценностей и традиций, которые объединяют большинство стран и народов, "отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии".Для участников Ассамблеи также подготовил телеграмму председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он заявил, что консолидация единомышленников в разных государствах сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление, особенно важна.Традиции, вызовы и перспективы для развития Русского мира в рамках панельной дискуссии обсудили советник президента России по культуре Елена Ямпольская и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.На мероприятие, которое проводит фонд "Русский мир", приехали дипломаты, деятели культуры и науки, преподаватели русского языка ведущих зарубежных университетов, исследователи русской литературы, журналисты и блогеры, представители организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, духовенства, молодёжных сообществ из более чем 80 стран.— Эдуард Дмитриевич, о чем говорит такая цифра и в чем, на ваш взгляд, особенность Ассамблеи Русского мира в этом году?— В настоящее время мир расколот по многим критериям. Так было и в прошлом, но именно сейчас этот раскол приобрел судьбоносный характер, когда так называемый коллективный Запад объявил крестовый поход против России с целью нанести ей стратегическое поражение.Этот поход может привести к трагическим последствиям для многих стран. Поэтому перед их гражданами, в том числе перед российскими соотечественниками, стоит выбор: принять все как неизбежное, ждать и надеяться на лучшее или пытаться сделать что-то, чтобы избежать катастрофы.Участники Ассамблеи и ранее прошедшего в Храме Христа Спасителя Всемирного Конгресса соотечественников принадлежат ко второй группе людей, которые проявляют гражданскую инициативу, отвергая давление руководства своих стран, которое пытается им помешать.— Что значат лично для вас подобные мероприятия? Ваше лицо сияет!— Для меня это возможность совестить приятное с полезным: встретить старых друзей. послушать их мнения и идеи, рассказать о своих и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия.— На Ассамблее и Всемирном конгрессе в поддержку соотечественников и развития Русского мира выступали Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Андрей Малышев, Патриарх Кирилл. Что вам показалось наиболее значимым и интересным в их заявлениях?— Все они четко озвучили ключевые моменты российской внешней политики и связали вопросы безопасности страны с военной точки зрения с сохранением ценностей российского общества.Еще мне показался важным призыв к участию в международных отношениях представителей народной дипломатии, которыми являются участники этого Конгресса.— К слову о народной дипломатии. В Румынии закрыли Русский дом, и вся ответственность за продвижение русской культуры легла на плечи соотечественников…. И так во многих странах.— Добавлю в этот список Америку. К этому могу добавить нападение вандалов на наш Русский дом в Вашингтоне, когда полиция не вмешивалась и никто из вандалов не был наказан.— Как вы считаете, может ли Россия рассматривать соотечественников как "мягкую силу" в странах Балтии, в Европе, что донести свою позицию по Украине? — Разумеется, это так. В США я и мои коллеги из Американского университета в Москве этим занимаемся, в том числе с помощью публикаций в местных СМИ, а также с помощью своего журнала "Новый Континент", где публикуются на двух языках статьи честных американских журналистов и экспертов. Они понимают, кто на самом деле виноват в нынешнем глобальном кризисе, который может перерасти в Третью мировую войну.— Что еще можно использовать, чтобы донести правду до граждан западных стран о нашей стране?— У нас также проходят регулярные онлайн-сессии, где известные международные эксперты высказывают свое мнение о наиболее важных проблемах современности. Все это происходит перед многочисленной аудиторией из 32 стран! И число желающих участвовать в таких встречах постоянно растет.Сейчас этой цели мы решили для добавить формат специально для соотечественников. В том нам поможет "Академия международного сотрудничества", а в качестве партнеров поучаствуют Международный совет российских соотечественников, Ассамблея народов Евразии и Африки и другие организации.— Такая поддержка России, которую мы видим на Ассамблее, может как-то повлиять на решение украинского кризиса?— Я думаю, в настоящее время ситуация такова, что главный фактор в окончании этого кризиса на условиях приемлемых для России — это достижение известных целей СВО. Народная дипломатия может лишь озвучивать эти цели в СМИ и в социальных сетях.О том, как Европа насаждает сатанизм в Румынии, но русские не сдаются, в интервью Анны Черкасовой с соотечественницей из Румынии Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии.

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, москва, запад, сергей лавров, владимир путин, совет федерации, соотечественники, украина, сво, русский мир, мягкая сила