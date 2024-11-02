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МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных
МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных - 02.11.2024 Украина.ру
МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных
Нынешние власти Украины согласились на возвращение менее трети военнопленных из России. Об этом на брифинге 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-11-02T18:45
2024-11-02T18:45
2024-11-02T18:45
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Она сообщила что в 2024 году Минобороны России передало в Киев через Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных."Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", - констатировала Захарова.При этом, отметила она, Киев отбирал для обмена из российского плена не всех, а преимущественно националистов. Простых мобилизованных киевские чиновники из обменных списков вычеркнули, продолжив заграничные вояжи с обсуждением посредничества для обмена пленными.Москва знает о лживых заявлениях Киева на тему якобы отказа российской стороны обменивать украинских морпехов, отметила Захарова."Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда", - заявила Захарова.По словам Захаровой, Москва готова опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, переданных российской стороной в ходе обменов. Россия также неоднократно предлагала к обмену значительно большее количество украинских морпехов. В частности, Захарова упомянула о 36-й отдельной бригаде морской пехоты, сдавшейся в 2022 году в плен в городе Мариуполе.Также она отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига дезинформирует общественность заявлениями о том, что Москва якобы отказывает медикам и международным наблюдателям в доступе к украинским военнопленным."Это же та же самая ложь, - сказала она. - Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать".Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина нашла себе покровителя. Что не так с новой затеей киевского режима
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новости, россия, украина, киев, мария захарова, сво, военнопленные, всу, морпехи, мариуполь, днр, обмен пленными, дипломатические отношения, дипломаты, мид рф, дезинформация, информационная война
Новости, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, СВО, военнопленные, ВСУ, морпехи, Мариуполь, ДНР, обмен пленными, дипломатические отношения, дипломаты, МИД РФ, дезинформация, информационная война
МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных
Нынешние власти Украины согласились на возвращение менее трети военнопленных из России. Об этом на брифинге 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она сообщила что в 2024 году Минобороны России передало в Киев через Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных.
"Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", - констатировала Захарова.
При этом, отметила она, Киев отбирал для обмена из российского плена не всех, а преимущественно националистов. Простых мобилизованных киевские чиновники из обменных списков вычеркнули, продолжив заграничные вояжи с обсуждением посредничества для обмена пленными.
"Дело в том, что это всё политический перфоманс, - отметила Захарова. - Всё это нужно потому, что на Украине уже начинаются общественные волнения. Люди задают вопросы: где, собственно говоря, те военнопленные, которые должны были быть обменяны? Киевский режим, не отвечая своим гражданам на этот вопрос, просто замалчивая реальное положение дел, создает видимость неких "международных усилий", которые должны, с точки зрения Банковой, быть направлены на то, чтобы оказывать на Россию некое давление".
Москва
знает о лживых заявлениях Киева на тему якобы отказа российской стороны обменивать украинских морпехов, отметила Захарова.
"Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда", - заявила Захарова.
По словам Захаровой, Москва готова опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, переданных российской стороной в ходе обменов. Россия также неоднократно предлагала к обмену значительно большее количество украинских морпехов. В частности, Захарова упомянула о 36-й отдельной бригаде морской пехоты, сдавшейся в 2022 году в плен в городе Мариуполе
.
"Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой
об этом не рассказывают и врут. Интереса к обмену и возвращению этих категорий и этих граждан, своих собственных военнослужащих, у киевского режима нет", - подчеркнула Захарова.
Также она отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига дезинформирует общественность заявлениями о том, что Москва якобы отказывает медикам и международным наблюдателям в доступе к украинским военнопленным.
"Это же та же самая ложь, - сказала она. - Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать".