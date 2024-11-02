https://ukraina.ru/20241102/1058606585.html

МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных

МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных - 02.11.2024 Украина.ру

МИД РФ: Киев лжёт о возврате украинских военнопленных

Нынешние власти Украины согласились на возвращение менее трети военнопленных из России. Об этом на брифинге 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-11-02T18:45

2024-11-02T18:45

2024-11-02T18:45

новости

россия

украина

киев

мария захарова

сво

военнопленные

всу

морпехи

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/80/1034008043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c57323b6eb93c28083f1b9b672cb5b93.jpg

Она сообщила что в 2024 году Минобороны России передало в Киев через Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 украинских военнопленных."Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", - констатировала Захарова.При этом, отметила она, Киев отбирал для обмена из российского плена не всех, а преимущественно националистов. Простых мобилизованных киевские чиновники из обменных списков вычеркнули, продолжив заграничные вояжи с обсуждением посредничества для обмена пленными.Москва знает о лживых заявлениях Киева на тему якобы отказа российской стороны обменивать украинских морпехов, отметила Захарова."Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда", - заявила Захарова.По словам Захаровой, Москва готова опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, переданных российской стороной в ходе обменов. Россия также неоднократно предлагала к обмену значительно большее количество украинских морпехов. В частности, Захарова упомянула о 36-й отдельной бригаде морской пехоты, сдавшейся в 2022 году в плен в городе Мариуполе.Также она отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига дезинформирует общественность заявлениями о том, что Москва якобы отказывает медикам и международным наблюдателям в доступе к украинским военнопленным."Это же та же самая ложь, - сказала она. - Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать".Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина нашла себе покровителя. Что не так с новой затеей киевского режима

россия

украина

киев

мариуполь

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, мария захарова, сво, военнопленные, всу, морпехи, мариуполь, днр, обмен пленными, дипломатические отношения, дипломаты, мид рф, дезинформация, информационная война