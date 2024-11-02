https://ukraina.ru/20241102/1058601608.html

Украина нашла себе покровителя. Что не так с новой затеей киевского режима

Украина нашла себе покровителя. Что не так с новой затеей киевского режима - 02.11.2024 Украина.ру

Украина нашла себе покровителя. Что не так с новой затеей киевского режима

Украинские власти дистанцировались от проблем украинцев, которые находятся на территории РФ, включая военнопленных. Теперь этим вопросом займется некая держава-покровительница

2024-11-02T16:13

2024-11-02T16:13

2024-11-02T16:25

эксклюзив

украина

россия

военнопленные

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Второго ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в Х об итогах конференции по вопросам прав человека с участием глав МИД, она прошла в Канаде 30 и 31 октября.О какой именно стране идет речь, он не уточнил.Известно, что в ходе канадской конференции Ватикан, Катар и ЮАР выразили готовность стать посредниками в переговорах о возвращении украинских детей обратно на родину. В вопросе обмена военнопленными помочь обещались Катар и Литва.Покровительство, о котором сказал Сибига, прописано в Женевских соглашениях. Речь идет о том, что одна из сторон конфликта выбирает государство, которое берет на себя обязанность по защите граждан этой страны на территории противника.Сделанное главой МИД Украины заявление на первый взгляд может показаться вполне себе невинным. Подумаешь, будет теперь украинцами в России заниматься кто-то еще, однако киевский режим ничего не делает просто так.Один из главных посылов Киева, который лежит на поверхности, – РФ притесняет украинцев, мучает пленных, не дает к ним доступа представителям Украины, и ситуация настолько швах, что нужно просить какого-то покровителя, который будет эти проблемы разгребать.Чтобы понять, что это все лишь очередная пропагандистская уловка Зеленского и его команды, еще один выверт всей ситуации наизнанку стоит пройтись по всем конкретным пунктам.ВоеннопленныеНе секрет, что в российском плену находится гораздо больше украинцев, чем россиян в плену украинском. Москва неоднократно выходила с соответствующими предложениями на Киев, однако там под разными предлогами обмены или срывали, или делали все, чтобы затянуть время.Примеры можно перечислять долго. О настоящей ценности своих военных для киевского режима свидетельствует катастрофа самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, которых готовили к обмену. Борт был сбит с территории Украины, что на какое-то время заморозило все переговоры по военнопленным.Причина – Украина хочет провести обмен по формуле "всех на всех", то есть остаться в выигрыше. Излишне говорить, что все мало-мальски способные держать оружие в руках возвращенцы будут быстренько отправлены обратно в ВСУ и далее на фронт. Понятно, что ни о каком обмене всех на всех быть не может.Сибига вряд ли расскажет странам-партнерам, как обстоят дела с российскими бойцами, которые находятся в украинском плену. Как с ними обращаются, как вымогают деньги у их родственников.Один из последних случаев, ставший достоянием общественности. Мать российского военнослужащего Николая Шепилова была вынуждена выплатить украинцам 700 тысяч рублей, которые у нее требовали лица, держащие в плену ее сына. Женщине неоднократно звонили вымогатели и угрозами заставили ее выплатить все деньги, которые у нее были. Также женщина рассказала, что ее вынудили заполнить реквизиты на некий перевод в Новосибирск, чтобы ее сына включили в список на обмен."Украденные" детиЕще одна болевая точка, в которую пытается бить украинская пропаганда, – вывоз Россией детей с украинской территории, который пытаются представить чуть ли не как похищение.Действительно, есть дети, которых вывезли с территории Украины, но делалось это исключительно в целях безопасности. Как правило, это были брошенные украинскими властями воспитанники детских домов или же дети, которые в суматохе войны тем или иным образом оказались разлученными со своими родителями.Часть этих детей со временем воссоединились со своими родителями, никто их насилу не удерживал. Более того, украинцы настолько раздули всю эту историю, что очень скоро сами попали впросак, когда часть детей из списков "похищенных" были найдены в Германии, куда они переехали с родителями после начала боевых действий.Если верить министру Сибиге, то украинцы вообще, не только пленные или же дети, нуждаются в защите в России.Кульминацией такого "притеснения", надо полагать, стали дни украинской культуры во Владивостоке, проведенные в сентябре 2023 года. Рекомендуем иностранным дипломатам при случае поинтересоваться у Сибиги, сколько подобных мероприятий про русскую культуру прошло на Украине с 2014 года.Хотя о чем тут говорить, если прямо под носом у свободолюбивой Европы целому народу, то есть русским, отказывают в какой-либо субъектности на современной Украине. Им не дают разговаривать на родном языке, учиться на нем в школах, запрещают каноническую церковь, рушат и уничтожают все культурные и исторические связи России и Украины.Как Украина будет формировать "украинскую идентичность" у своих граждан - в материале издания Украина.ру Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, военнопленные