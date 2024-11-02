https://ukraina.ru/20241102/1058587580.html

Территории в обмен на деньги и помощь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 ноября

Территории в обмен на деньги и помощь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 ноября - 02.11.2024 Украина.ру

Территории в обмен на деньги и помощь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 ноября

Срывая договорённости, Украина продолжит лишаться территорий. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-02T13:00

2024-11-02T13:00

2024-11-02T13:00

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Продолжение срыва договоренностей грозит Украине дальнейшей потерей территорий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее Русского мира."Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - отметил Лавров.По его словам, если бы в феврале 2014 года Украина выполнила все договоренности, то в её составе остался бы Крым, а при выполнении договоренностей от февраля 2015-го — и Донбасс.При этом, как утверждают украинские источники, руководство страны может сознательно сдавать территории."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак хочет разыграть с Россией днепровский гамбит, вот почему сейчас легко сдают территории на Донбассе, а ВСУ оставляют позиции без боя. На Банковой уверены, что продвижение России к Днепру вынудит Запад выделить финансирование и новое вооружение, а так же отправить военный контингент. Для Зеленского сейчас главное втянуть НАТО в прямой конфликт, вот почему ВСУ начали операцию в Курской области", - писал вечером 1 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".На следующий день, 2 ноября, другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о подавленном настроении в руководстве Украины."Наш источник сообщает, что Зеленский последнюю неделю находится в раздраженном состоянии. Очень вспыльчив и нервный. На Банковой царит уныние, хотя публично все пытаются рассказывать про позитив. В такой ситуации Зеленский может наломать много дров", - писал канал.Позднее "Легитимный" сообщил о том, что среди украинских силовиков и чиновников растёт разочарование в руководстве страны."Наши источники сообщают, что в украинских силовых и государственных органах, стало больше людей, которые сливают информацию русским. Мы об этом инсайдили первые ещё вначале года. Российские удары стали всё чаще поражать цели в тот момент, когда происходит сбор/совещание высших военных чинов и личного состава, когда на объекты/склады завозят интересные игрушки, сливают места производства и хранения БПЛА и техники, и тд. В самом Украинском обществе растёт количество тех, кто хочет чтобы пришла уже к ним Россия и закончился этот бред и хаос. Это всё произошло не из-за того, что у русских хорошо работает медиа машина, а из-за того, что Зеленский его окружение и его политика, настроила людей против Украины", - указывали авторы канала.Ранее о царящем среди руководства Украины унынии сообщали и западные СМИ.Обстрелы и налётыУтром 2 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. 8 БпЛА сбиты над территорией Курской области, 8 - над территорией Брянской области, 2 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Орловской области, один – над территорией Ростовской области, один – над территорией Нижегородской области и один – над территорией Республики Крым", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 9 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 30 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому, Центрально-Городскому и Калининскому районам Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 53 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 14; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 7; Днепряны — 9; Горностаевка — 4; Каиры — 5; Заводовка — 4; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.Утром 2 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Повреждены четыре частных домовладения и линия электропередачи. В Белгородском районе по посёлкам Майский, Октябрьский, сёлам Бочковка, Красная Нива, Красное, Стрелецкое и Ясные Зори выпущены 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 9 беспилотников, из которых 5 сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский ранены два мирных жителя. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 4 частных дома, надворная постройка, микроавтобус, ГАЗель, легковой автомобиль и линия газо- и электроснабжения", - писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачевка подверглись атакам с помощью 4 БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. Обошлось без повреждений.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 12 боеприпасов. Повреждены частный дом, социальный объект и линии газо- и электроснабжения.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка и Мокрая Орловка выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и осуществлён сброс 4 боеприпасов с БПЛА. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущены 21 боеприпас в ходе двух обстрелов и 2 беспилотника. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Середа и Терезовка выпущены 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников, три из которых сбиты. Повреждены частный дом, автобус, а также здание цеха, оборудование и складское помещение на двух предприятиях", - отмечалось в сводке.В 10:41 он сообщил о новых атаках ВСУ."Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Ранен мирный житель. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью уничтожено. В городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе осколками посечены 7 легковых автомобилей на парковке предприятия. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - рассказал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов днём 2 ноября рассказал о последствиях ударов ВСУ по этому региону России."Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь", - отметил Смирнов.В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходит на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте".

https://ukraina.ru/20241102/1058575312.html

https://ukraina.ru/20241101/1058565442.html

https://ukraina.ru/20241101/1058550564.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, херсонская область, владимир зеленский, сергей лавров, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато