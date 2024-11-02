Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке - 02.11.2024 Украина.ру
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Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке
Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке - 02.11.2024 Украина.ру
Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке
Российская Армия планирует взять Днепропетровск, но прежде ей нужно освободить Павлоград в Днепропетровской области. ВСУ уже понимают это и строят новые оборонительные сооружения, однако "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ. Об этом 2 ноября заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
2024-11-02T12:33
2024-11-02T12:33
новости
россия
днепропетровск
днепропетровская область
владимир зеленский
покровск/красноармейск
вооруженные силы украины
bild
нато
германия
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Он добавил, что главная проблема территориальных потерь Киева - это дефицит кадров у ВСУ. Репке уточнил, что у украинских войск еще остались несколько хорошо подготовленных и оснащенных бригад, но они сильно вымотаны.Этот факт пару дней назад подтверждал и Владимир Зеленский, пожаловавшись европейским журналистам, что ВСУ нуждаются в новых бойцах, но просить их у НАТО Киев не будет.Параллельно один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ. Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.Утром 2 ноября российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ готовятся к падению Покровска (Красноармейска), поэтому начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ."ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 километрах от областного центра. Судя по всему, надежд на удержание Покровска (Красноармейска) у украинского командования немного", - отметил журналист.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Другие темы: В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ.*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html
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днепропетровск
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покровск/красноармейск
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новости, россия, днепропетровск, днепропетровская область, владимир зеленский, покровск/красноармейск, вооруженные силы украины, bild, нато, германия
Новости, Россия, Днепропетровск, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Покровск/Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Германия

Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке

12:33 02.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Украина.ру
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Российская Армия планирует взять Днепропетровск, но прежде ей нужно освободить Павлоград в Днепропетровской области. ВСУ уже понимают это и строят новые оборонительные сооружения, однако "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ. Об этом 2 ноября заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке

"Между Покровском и Павлоградом появились новые оборонительные линии. Я надеюсь, они продержатся хотя бы до следующего лета. При таких темпах продвижения войск РФ бои в Днепропетровской области могут начаться уже в феврале-марте 2025 года. <...> Если армия РФ захватит Покровск - весь Донбасс будет потерян", - заявил Репке.

Он добавил, что главная проблема территориальных потерь Киева - это дефицит кадров у ВСУ. Репке уточнил, что у украинских войск еще остались несколько хорошо подготовленных и оснащенных бригад, но они сильно вымотаны.
Этот факт пару дней назад подтверждал и Владимир Зеленский, пожаловавшись европейским журналистам, что ВСУ нуждаются в новых бойцах, но просить их у НАТО Киев не будет.
Параллельно один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
Фото: Максим Жорин
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Утром 2 ноября российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ готовятся к падению Покровска (Красноармейска), поэтому начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ.
"ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 километрах от областного центра. Судя по всему, надежд на удержание Покровска (Красноармейска) у украинского командования немного", - отметил журналист.
11:38
Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 15:34
При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у ДнепропетровскаДонецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз действиям российской армии на покровском направлении в ближайшие месяцы
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Другие темы: В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
 
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