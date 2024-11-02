Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке
Российская Армия планирует взять Днепропетровск, но прежде ей нужно освободить Павлоград в Днепропетровской области. ВСУ уже понимают это и строят новые оборонительные сооружения, однако "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ. Об этом 2 ноября заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке
"Между Покровском и Павлоградом появились новые оборонительные линии. Я надеюсь, они продержатся хотя бы до следующего лета. При таких темпах продвижения войск РФ бои в Днепропетровской области могут начаться уже в феврале-марте 2025 года. <...> Если армия РФ захватит Покровск - весь Донбасс будет потерян", - заявил Репке.
Он добавил, что главная проблема территориальных потерь Киева - это дефицит кадров у ВСУ. Репке уточнил, что у украинских войск еще остались несколько хорошо подготовленных и оснащенных бригад, но они сильно вымотаны.
Этот факт пару дней назад подтверждал и Владимир Зеленский, пожаловавшись европейским журналистам, что ВСУ нуждаются в новых бойцах, но просить их у НАТО Киев не будет.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
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Утром 2 ноября российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ готовятся к падению Покровска (Красноармейска), поэтому начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ.
"ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 километрах от областного центра. Судя по всему, надежд на удержание Покровска (Красноармейска) у украинского командования немного", - отметил журналист.
11:38Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
*Запрещенная в РФ террористическая организация