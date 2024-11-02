https://ukraina.ru/20241102/1058583886.html

Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке

Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке - 02.11.2024 Украина.ру

Украина потеряет весь Донбасс, если Россия освободит Покровск - Рёпке

Российская Армия планирует взять Днепропетровск, но прежде ей нужно освободить Павлоград в Днепропетровской области. ВСУ уже понимают это и строят новые оборонительные сооружения, однако "зубы дракона" не сильно задержат продвижение ВС РФ. Об этом 2 ноября заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке

2024-11-02T12:33

2024-11-02T12:33

2024-11-02T12:33

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Он добавил, что главная проблема территориальных потерь Киева - это дефицит кадров у ВСУ. Репке уточнил, что у украинских войск еще остались несколько хорошо подготовленных и оснащенных бригад, но они сильно вымотаны.Этот факт пару дней назад подтверждал и Владимир Зеленский, пожаловавшись европейским журналистам, что ВСУ нуждаются в новых бойцах, но просить их у НАТО Киев не будет.Параллельно один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ. Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.Утром 2 ноября российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ готовятся к падению Покровска (Красноармейска), поэтому начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ."ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 километрах от областного центра. Судя по всему, надежд на удержание Покровска (Красноармейска) у украинского командования немного", - отметил журналист.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Другие темы: В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html

https://ukraina.ru/20241102/1058580513.html

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новости, россия, днепропетровск, днепропетровская область, владимир зеленский, покровск/красноармейск, вооруженные силы украины, bild, нато, германия