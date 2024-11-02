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Президент Чехии одобрил заявки 60 граждан на службу в ВСУ

Президент Чехии одобрил заявки 60 граждан на службу в ВСУ - 02.11.2024 Украина.ру

Президент Чехии одобрил заявки 60 граждан на службу в ВСУ

Президент Чехии Петр Павел одобрил участие 60 сограждан в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление президентского пресс-секретаря Филипа Платоша "Чешскому радио"

2024-11-02T16:22

2024-11-02T16:22

2024-11-02T16:22

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Заявки на вступление в ВСУ подали более 180 чехов, однако нынешний президент Чехии одобрил кандидатуры трети из них. Предыдущий президент Милош Земан выдал 132 таких разрешения."Однако неизвестно, все ли из получивших разрешение действительно отправились на Украину", - отметили журналисты издания.Для участия в боевых действиях за пределами страны гражданин Чехии обязан получить специальное разрешение президента. Такая же норма действует и в Белоруссии, где в уголовном процессе преследуют граждан, воевавших с 2014 года по разные стороны украинского конфликта.Наемники на Украине также обзаводились украинскими паспортами. Однако это не избавляло их от уголовной ответственности на родине при отсутствии оформленной утраты изначального гражданства.Ранее на эту тему: Прокуратура Чехии обжалует приговор наёмнику, мародёрствовавшему в Буче Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в публикации Чешский след в украинской провокации на Курщине

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новости, чехия, украина, милош земан, всу, иностранные наемники, сво, украина-ес