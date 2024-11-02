"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США - 02.11.2024 Украина.ру
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"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США
"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США - 02.11.2024 Украина.ру
"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США
США ошибаются в расчёте на боязнь России применить ядерное оружие и допускают другие фатальные ошибки. Об этом 1 ноября в интервью RT заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
2024-11-02T14:38
2024-11-02T14:38
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генри киссинджер
совбез
ес
дмитрий медведев
ядерное оружие
ядерная война
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По мнению Медведева, политики государств Запада продемонстрировали дефицит гибкости и ума в существовавшей возможности заключить с Россией договор о безопасности. При наличии такого договора, отметил зампред российского Совбеза, не было бы необходимости в проведении специальной военной операции на Украине (СВО)."Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу: это их когда-нибудь погубит просто", - констатировал Медведев.Он также обратил внимание на убеждённость политиков США в том, что Москва не решится на применение ядерного оружия."Они ошибаются, - отметил Медведев. - Если речь пойдёт о существовании нашего государства, о чём неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора".Он напомнил, что каждый вступающий в должность президента ядерного государства, коим является и Россия, принимает на себя это обязательство использовать все средства для защиты страны."Это касается и Российской Федерации", - подчеркнул Медведев.По его словам, в вопросе применения ядерного оружия нынешнему политическому истеблишменту в США и в ЕС не хватает той прозорливости и тонкости ума. В качестве примера государственных деятелей с наличием таких качеств он припомнил главу вашингтонской дипломатии Генри Киссинджера.Ранее, 18 октября президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что Москва не допустит ни при каких обстоятельствах получения или создания Киевом ядерного оружия. При этом российский лидер отметил, что создать "грязную бомбу" у украинских властей возможность есть.Тем временем В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном
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новости, россия, сша, москва, генри киссинджер, совбез, ес, дмитрий медведев, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, сво, дипломатия, международные отношения
Новости, Россия, США, Москва, Генри Киссинджер, Совбез, ЕС, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, СВО, дипломатия, международные отношения

"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США

14:38 02.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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США ошибаются в расчёте на боязнь России применить ядерное оружие и допускают другие фатальные ошибки. Об этом 1 ноября в интервью RT заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По мнению Медведева, политики государств Запада продемонстрировали дефицит гибкости и ума в существовавшей возможности заключить с Россией договор о безопасности. При наличии такого договора, отметил зампред российского Совбеза, не было бы необходимости в проведении специальной военной операции на Украине (СВО).
"Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу: это их когда-нибудь погубит просто", - констатировал Медведев.
Он также обратил внимание на убеждённость политиков США в том, что Москва не решится на применение ядерного оружия.
"Они ошибаются, - отметил Медведев. - Если речь пойдёт о существовании нашего государства, о чём неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора".
Он напомнил, что каждый вступающий в должность президента ядерного государства, коим является и Россия, принимает на себя это обязательство использовать все средства для защиты страны.
"Это касается и Российской Федерации", - подчеркнул Медведев.
По его словам, в вопросе применения ядерного оружия нынешнему политическому истеблишменту в США и в ЕС не хватает той прозорливости и тонкости ума. В качестве примера государственных деятелей с наличием таких качеств он припомнил главу вашингтонской дипломатии Генри Киссинджера.
Ранее, 18 октября президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что Москва не допустит ни при каких обстоятельствах получения или создания Киевом ядерного оружия. При этом российский лидер отметил, что создать "грязную бомбу" у украинских властей возможность есть.
Тем временем В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном
 
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