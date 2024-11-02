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"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США

"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США - 02.11.2024 Украина.ру

"Они привыкли всех ломать через колено": Медведев рассказал, что погубит США

США ошибаются в расчёте на боязнь России применить ядерное оружие и допускают другие фатальные ошибки. Об этом 1 ноября в интервью RT заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

2024-11-02T14:38

2024-11-02T14:38

2024-11-02T14:38

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По мнению Медведева, политики государств Запада продемонстрировали дефицит гибкости и ума в существовавшей возможности заключить с Россией договор о безопасности. При наличии такого договора, отметил зампред российского Совбеза, не было бы необходимости в проведении специальной военной операции на Украине (СВО)."Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу: это их когда-нибудь погубит просто", - констатировал Медведев.Он также обратил внимание на убеждённость политиков США в том, что Москва не решится на применение ядерного оружия."Они ошибаются, - отметил Медведев. - Если речь пойдёт о существовании нашего государства, о чём неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора".Он напомнил, что каждый вступающий в должность президента ядерного государства, коим является и Россия, принимает на себя это обязательство использовать все средства для защиты страны."Это касается и Российской Федерации", - подчеркнул Медведев.По его словам, в вопросе применения ядерного оружия нынешнему политическому истеблишменту в США и в ЕС не хватает той прозорливости и тонкости ума. В качестве примера государственных деятелей с наличием таких качеств он припомнил главу вашингтонской дипломатии Генри Киссинджера.Ранее, 18 октября президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что Москва не допустит ни при каких обстоятельствах получения или создания Киевом ядерного оружия. При этом российский лидер отметил, что создать "грязную бомбу" у украинских властей возможность есть.Тем временем В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном

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