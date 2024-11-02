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Как быстро танки ВС России прорвутся к "зубам дракона" ВСУ возле Днепропетровска – Насонов

Как быстро танки ВС России прорвутся к "зубам дракона" ВСУ возле Днепропетровска – Насонов - 02.11.2024 Украина.ру

Как быстро танки ВС России прорвутся к "зубам дракона" ВСУ возле Днепропетровска – Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в... Украина.ру, 02.11.2024

2024-11-02T14:06

2024-11-02T14:06

2024-11-02T14:06

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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру поделился своим взглядом на ситуацию в зоне СВО и оценил продвижение сил России, разобрал тактику противоборствующих сторон и ситуацию с беспилотниками, а также прокомментировал недавнюю тренировку стратегических сил сдерживания. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:24 – О продвижении ВС РФ; 05:45 – О прорывах маневренных бронегрупп; 06:41 – О поддержании эффективности тактик; 09:01 – О действиях Украины и подготовке к обороне; 11:40 – О военных ресурсах Украины; 14:44 – Об эффективных беспилотниках ВС России; 16:12 – Украинские мосты и борьба с ними; 18:20 – О реализации задач и завершении СВО; 19:48 – О ядерных учениях и актуальных угрозах. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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