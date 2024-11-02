"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое - 02.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241102/1058586072.html
"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое
"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое - 02.11.2024 Украина.ру
"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое
Российские военные освободили Першотравневое (Первомайское) в Харьковской области и Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 2 ноября подтвердили в Минобороны РФ
2024-11-02T12:43
2024-11-02T12:45
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
константин бондаренко
освобождение
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058129190_0:89:1681:1035_1920x0_80_0_0_c5e3dab9993fec1fa0d46839cf8e732a.jpg
Кураховка - важный этап в дальнейшем освобождении региона, который потянет за собой освобождение Курахово. Об этом еще накануне сказал украинский политолог Константин Бондаренко.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.*признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20241102/1058580513.html
россия
курахово
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058129190_244:0:1624:1035_1920x0_80_0_0_56138458ba722d65b77d1a6d01424fc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донецкая народная республика, константин бондаренко, освобождение, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Константин Бондаренко, освобождение, ВС РФ

"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое

12:43 02.11.2024 (обновлено: 12:45 02.11.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные освободили Першотравневое (Первомайское) в Харьковской области и Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 2 ноября подтвердили в Минобороны РФ
Кураховка - важный этап в дальнейшем освобождении региона, который потянет за собой освобождение Курахово. Об этом еще накануне сказал украинский политолог Константин Бондаренко.
"Кураховака, кроме всего прочего, это терриконы (отвалы, искусственные возвышенности из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых. - Ред.), не путать с Курахово, это очень выгодные позиции. Но я понимаю, что каждый потерянный населенный пункт у нас сразу Институт изучения войны говорит – не так он был и важен, на самом деле. <...> Потому могут написать – и Запорожская, в принципе, не так была нужна", - возмутился Бондаренко.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].
11:38
Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
*признан иноагентом в РФ
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаКонстантин БондаренкоосвобождениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала