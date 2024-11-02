https://ukraina.ru/20241102/1058586072.html

"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое

"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое - 02.11.2024 Украина.ру

"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое

Российские военные освободили Першотравневое (Первомайское) в Харьковской области и Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 2 ноября подтвердили в Минобороны РФ

2024-11-02T12:43

2024-11-02T12:43

2024-11-02T12:45

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Кураховка - важный этап в дальнейшем освобождении региона, который потянет за собой освобождение Курахово. Об этом еще накануне сказал украинский политолог Константин Бондаренко.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.*признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20241102/1058580513.html

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курахово

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, константин бондаренко, освобождение, вс рф