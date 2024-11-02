"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и Першотравневое
12:43 02.11.2024 (обновлено: 12:45 02.11.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Российские военные освободили Першотравневое (Первомайское) в Харьковской области и Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 2 ноября подтвердили в Минобороны РФ
Кураховка - важный этап в дальнейшем освобождении региона, который потянет за собой освобождение Курахово. Об этом еще накануне сказал украинский политолог Константин Бондаренко.
"Кураховака, кроме всего прочего, это терриконы (отвалы, искусственные возвышенности из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых. - Ред.), не путать с Курахово, это очень выгодные позиции. Но я понимаю, что каждый потерянный населенный пункт у нас сразу Институт изучения войны говорит – не так он был и важен, на самом деле. <...> Потому могут написать – и Запорожская, в принципе, не так была нужна", - возмутился Бондаренко.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].
11:38Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
*признан иноагентом в РФ