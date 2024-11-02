https://ukraina.ru/20241102/1058606204.html

Обеспечить будущее для русских на Украине. Итоги 2 ноября на Украине

Обеспечить будущее для русских на Украине. Итоги 2 ноября на Украине - 02.11.2024 Украина.ру

Обеспечить будущее для русских на Украине. Итоги 2 ноября на Украине

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии. Он рассказал, что происходит на Украине

2024-11-02T18:10

2024-11-02T18:10

2024-11-02T18:11

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058606079_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_99822223899da33926fa329170b89565.jpg

Помогавший ВС РФ Дэниэл Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где рассказал о том, что происходит на Украине.Сам Мартиндейл с 11 февраля 2022 года находился на территории Украины. По своей инициативе он установил связь с российскими силовыми структурами и в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов, что не раз помогало наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.27 октября 2024 года военнослужащие ВС РФ вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк. Как рассказали в в штабе обороны ДНР, американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября."Изначально я хотел попасть в Донецк. Понял, что нужно как-то координировать свои действия с российской стороной. Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные телеграм-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через телеграм. Я получал сообщения через этот бот", - рассказал сам МартиндейлОн отдельно поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его спасти."Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шёл, но благодаря им я был эвакуирован на российскую территорию", - отметил он.По его словам, он приехал на Украину именно потому, что ожидал войны в этой стране."Я был в Польше ещё за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война. <…> Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал", - рассказал он.При этом он отметил, что, находясь на Украине, делал всё для того, чтобы обеспечить будущее русским этой страны, а также чтобы сберечь жизни бойцов ВС РФ."Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать", - отметил он.По его словам, именно находясь на Украине, он смог получить информацию из первых рук, а не только то, что транслируют западные СМИ. Он назвал происходящее на Украине "попыткой Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США"."Но на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны", - подчеркнул Мартиндейл.При этом он отметил, что ему приходилось скрывать свои взгляды на Украине. То же приходилось делать и многих жителям страны."На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией", - отметил Мартиндейл.По его словам, рядовые граждане Украины страдают от действия властей."Их постоянно предают, они страдают, они страдают от постоянного предательства. Они это понимают. Им приходится бороться за себя, за свою безопасность, без этого они никому не нужны", - подчеркнул он.Он процитировал русских на Украине."Нам нужно скрывать нашу симпатию к России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, <…> скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом", - цитировал он жителей страны.По его словам, "можно было наблюдать, как люди с этим живут", и он сам "жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли".При этом Мартиндейл подчеркнул, что жители Украины не понимали, зачем украинских солдат бросают буквально на убой."Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - рассказал американец.Он призвал наказать власти Украины за то, что те творят."История показывает, история учит нас: если не наказать преступника, он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше — и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал. Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев", - подчеркнул гражданин США.Впрочем, на Родину возвращаться он не хочет, т. к. считает американские власти своими врагами."Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю, насколько я понимаю. С 2005 года я считаю США моим врагом", - подчеркнул Мартиндейл.В частности, он уверен, что руководство страны ответственно в т.ч. и за теракт 11 сентября 2001 года.Мартиндейл хотел бы остаться в России и заняться там фермерством."Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка", - отметил он.По словам Мартиндейла, он бы хотел получить российское гражданство."Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать", - указал он.Тем временем в американском сегменте Х (бывшийTwitter – Ред.) расходится картинка, где Россия изображена как Ноев ковчег."Смотрите, какая картинка бродит по Twitter. Об этом же говорил накануне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Подчеркнул, что именно Россия сегодня может стать местом, где спасутся христиане – в духовной крепости, убежище, где не место придуманным искусственным ценностям общества потребления", - прокомментировал изображение первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Днём 2 ноября в послании участникам пятого Всероссийского форума "Народы России" президент России Владимир Путин назвал залогом суверенного развития РФ сохранение межнационального мира, защиту традиционных ценностей и сбережение народов.О том, что происходит на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте".

https://ukraina.ru/20241102/1058587580.html

https://ukraina.ru/20241102/1058575312.html

https://ukraina.ru/20241101/1058565442.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники