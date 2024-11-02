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МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов

МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов - 02.11.2024 Украина.ру

МИД РФ напомнил о безнаказанности за преступления против журналистов

Про отмечаемый 2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-11-02T17:52

2024-11-02T17:52

2024-11-02T17:52

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Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается в 11-раз. Он был учреждён решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме.Захарова отметила, что с появлением в календаре этой памятной даты ситуация с обеспечением безопасности профессионалов медиасферы и неотвратимости ответственности за совершённые против них преступлений деградировала.Она также отметила, что на российских военкоров объявлена охота. Надпись "пресса" на одежде теперь не защищает от угрозы расправы, но как будто является меткой, как будто это мишень, которую журналисты прикрепляют к своей одежде. Они первыми попадают на мушку объявивших войну свободе, и в том числе свободе слова."Исполнителей этих терактов режим Зеленского не только не преследует по закону, но и фактически поощряет их на продолжение кровавых злодеяний, - заметила Захарова. - Ещё в начале года стало известно о гибели в украинских застенках американо-чилийского журналиста Гонсало Лиры. Его пытали и его убили".Однако с тех пор, отметила она, не замечено ни одного признака того, что виновных в жестоком убийстве журналиста за его убеждения и профессиональную деятельность пытаются призвать к ответу. Власти США и Чили, чьим гражданином был замученный Лира, сделали вид, что ничего не было.Также официальный представитель МИД России обратила внимание на беспрецедентное число погибших сотрудников СМИ в новом витке эскалации конфликта на Ближнем Востоке.По её словам, западные государства лицемерно отбросили все международные обязательства в сфере защиты свободы доступа к информации. Они создают благодатную среду для безнаказанности, прощают себе и своим подопечным любые акты агрессии, терроризма и формы притеснений неугодных СМИ и журналистов."Пользуясь кадровыми позициями и финансовыми возможностями в профильных правозащитных структурах, Вашингтон и его ближний круг парализовали всю международную систему обеспечения медиасвобод. По их команде международные чиновники, обязанные реагировать на нарушения законных прав СМИ, либо упорно молчат, когда нужно бить во все колокола, либо набрасываются сворой с лживыми упреками на тех, кого Запад записал якобы во враги", - сказала Захарова.Она подчеркнула: Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов лишь тогда вернёт себе своё первоначальное предназначение, когда сформированные в этой сфере международные обязательства во всей их полноте и взаимосвязанности будут исполнятся всеми без исключения государствами, а также профессиональными объединениями.Актуальное интервью на эту тему: Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы

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