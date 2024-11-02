https://ukraina.ru/20241102/1058605385.html
Мы сняли европейские линзы в отличие от Украины — жительница Сенегала с украинскими корнями Уми Сен
Мы сняли европейские линзы в отличие от Украины — жительница Сенегала с украинскими корнями Уми Сен - 02.11.2024 Украина.ру
Мы сняли европейские линзы в отличие от Украины — жительница Сенегала с украинскими корнями Уми Сен
Сенегалка с украинскими корнями, генеральный секретарь Русского культурного центра "Калинка" мадам Уми Сен в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию... Украина.ру, 02.11.2024
2024-11-02T17:30
2024-11-02T17:30
2024-11-02T17:30
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Сенегалка с украинскими корнями, генеральный секретарь Русского культурного центра "Калинка" мадам Уми Сен в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказала о том, как Глобальный Юг проживает вместе с русским и украинским народами боль происходящего конфликта. В частности, она заявила, что украинцы, русские и казахи в Сенегале — это одна диаспора, а сами сенегальцы чтят русские культурные традиции и учат русский язык. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:32 - О Русском культурном центре "Калинка" в Сенегале; 04:42 - О русских и украинцах, живущих в Сенегале и об отношении к СВО; 09:00 - О политике, которую проводила Европа в странах Глобального Юга и об изменениях с началом СВО.В зале храма Христа Спасителя в Москве с 30 по 31 октября прошёл Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, москва, сергей лавров, ес, сенегал, украинцы, африка, сво, русская традиция, соотечественники, диаспора, европа, брикс, видео
Видео, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, ЕС, Сенегал, украинцы, Африка, СВО, русская традиция, соотечественники, диаспора, Европа, БРИКС
Сенегалка с украинскими корнями, генеральный секретарь Русского культурного центра "Калинка" мадам Уми Сен в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказала о том, как Глобальный Юг проживает вместе с русским и украинским народами боль происходящего конфликта. В частности, она заявила, что украинцы, русские и казахи в Сенегале — это одна диаспора, а сами сенегальцы чтят русские культурные традиции и учат русский язык.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:32 - О Русском культурном центре "Калинка" в Сенегале;
04:42 - О русских и украинцах, живущих в Сенегале и об отношении к СВО;
09:00 - О политике, которую проводила Европа в странах Глобального Юга и об изменениях с началом СВО.
В зале храма Христа Спасителя в Москве с 30 по 31 октября прошёл Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
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