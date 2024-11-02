https://ukraina.ru/20241102/1058605385.html

Мы сняли европейские линзы в отличие от Украины — жительница Сенегала с украинскими корнями Уми Сен

Мы сняли европейские линзы в отличие от Украины — жительница Сенегала с украинскими корнями Уми Сен - 02.11.2024 Украина.ру

Мы сняли европейские линзы в отличие от Украины — жительница Сенегала с украинскими корнями Уми Сен

Сенегалка с украинскими корнями, генеральный секретарь Русского культурного центра "Калинка" мадам Уми Сен в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию... Украина.ру, 02.11.2024

2024-11-02T17:30

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2024-11-02T17:30

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Сенегалка с украинскими корнями, генеральный секретарь Русского культурного центра "Калинка" мадам Уми Сен в эксклюзивном интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказала о том, как Глобальный Юг проживает вместе с русским и украинским народами боль происходящего конфликта. В частности, она заявила, что украинцы, русские и казахи в Сенегале — это одна диаспора, а сами сенегальцы чтят русские культурные традиции и учат русский язык. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:32 - О Русском культурном центре "Калинка" в Сенегале; 04:42 - О русских и украинцах, живущих в Сенегале и об отношении к СВО; 09:00 - О политике, которую проводила Европа в странах Глобального Юга и об изменениях с началом СВО.В зале храма Христа Спасителя в Москве с 30 по 31 октября прошёл Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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