https://ukraina.ru/20241102/1058599542.html

"Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал"

"Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал" - 02.11.2024 Украина.ру

"Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал"

Народный артист России, автор и ведущий "Бесогон ТВ" Никита Михалков подверг критике выход на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Свою позицию режиссер обосновал в новом выпуске своей программы, опубликованной на Rutube 2 ноября

2024-11-02T16:00

2024-11-02T16:00

2024-11-02T16:00

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Михалков напомнил зрителям слова покойного артиста Михаила Задорного, назвавшего когда-то Познера "гениальным предателем". Режиссер отметил, что в этой формулировке заложен глубокий смысл, ведь только такие люди, как Познер, умудряются жить на две-три страны, оскорблять Россию и другие государства, а затем "продолжить уютно жить, наслаждаться собой, пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать, как ужасно турецкое и российское общество".Режиссер отметил, что в этой ситуации рождается естественный вопрос: "не мог же один Константин Эрнст принять решение о возвращении Познера на "Первый канал". Режиссер отметил, что вероятнее всего, возвращение журналиста, имеющего одновременно паспорта Франции, США и России, говорит о том, что "Познер только пробный камень", за ним пойдет шквал тех, кто ненавидит Россию, но готов на ней заработать.Также Михалков обратил внимание на то, что изначально первую серию "Турецкой тетради" планировали показать на Первом канале 7 октября, то есть в день рождения президента РФ Владимира Путина. Однако позже было принято решение перенести показ фильма на 14 октября.Еще больше автора "Бесогон ТВ" возмутил тот факт, что недавно Познера пригласили в качестве хедлайнера на конференцию "Яндекс реклама", где журналист посоветовал молодежи "стараться говорить правду, а если не получается, то делать так, чтобы люди верили".В середине сентября стало известно, что Владимир Познер вернется на "Первый канал" с новым проектом "Турецкая тетрадь". Перед этим в интервью Forbes 90-летний Познер заявил, что за последнее время получал немало предложений о работе на западных каналах, но отказывался от них по веской для себя причине."Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "вы должны поначалу высказаться по поводу [президента России Владимира] Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: "Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое". Говорят: "Вот такие условия". Я сказал: "Нет. Спасибо большое, я - нет", - заявил Познер.В марте 2023-го на онлайн-встрече американского Ubiquity University Познер заявил, что целью Путина в действиях на Украине, по всей видимости, было намерение не дать ей вступить в НАТО."Согласен ли я с тем, что он сделал, и то, каким путем, - нечто совершенно другое. И не имеет значения, с чем я согласен или не согласен, это только моя личная точка зрения. Важны факты. То, как это развивалось, привело к тому, что огромное окно возможностей, существовавшее 30 лет, захлопнулось", - сказал тогда Познер, уточнив, что президент США Джо Байден, очевидно, "искал конфликта", "довольно долго дразнил медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку".Владимир Познер - гражданин России, Франции и США, интернациональный журналист. В середине 1980-х он был ведущим телемостов "Ленинград - Сиэтл" и "Ленинград - Бостон", а в 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу "Познер и Донахью" на телеканале CNBC.С осени 2008 года на "Первом канале" выходила его авторская программа "Познер". Ее выпуски расходились на цитаты, а больше всего зрителям запомнился последний вопрос журналиста, который он задавал своим гостям: "Оказавшись перед богом, что вы ему скажете?". Сам Познер в юбилейном выпуске ответил: "Как тебе не стыдно!".После начала СВО в 2022 году передача перестала выходить. Сам Познер объяснил это тем, что канал стал "информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации".Другие темы: В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ.

https://ukraina.ru/20190602/1023771408.html

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новости, россия, сша, франция, владимир познер, никита михалков, владимир путин, журналист, режиссер