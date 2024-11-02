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Украинских перевозчиков отключили от системы "Шлях" за переправку нелегалов

Украинских перевозчиков отключили от системы "Шлях" за переправку нелегалов - 02.11.2024 Украина.ру

Украинских перевозчиков отключили от системы "Шлях" за переправку нелегалов

Более двух сотен украинских автоперевозчиков отключены от специальной системы "Шлях" ("Путь), внедрённой на Украине для минимизации коррупции при пересечении границы. Основанием стала переправка перевозчиками уклонистов, сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ)

2024-11-02T18:24

2024-11-02T18:24

2024-11-02T18:24

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"За нарушение правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность отключила от системы "Путь" 223 перевозчика, из них 202 лицензиата исключили по материалам ГПСУ", - сказано в официальном сообщении.Более двух тысяч сообщений об обнаружении переправки украинцев через границу и подделках документов направлено ГПСУ в правоохранительные органы с начала 2024 года."Начато около 1500 уголовных производств, более 1700 человек объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, из них около 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу", - отметили в пограничном ведомстве.Систему "Шлях" на Украине создали в 2021 году и с начала СВО применяли для борьбы с вывозом в ЕС уклонистов. Формально до сих пор Киев официально не объявил войну России, действуя в режиме военного положения. В этом режиме с февраля 2022 года запрет на выезд был установлен для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения делались для чиновников и депутатов, волонтёров, а также грузоперевозчиков, которые получали специальные лицензии на международные грузовые и пассажирские перевозки.С 2022 года Госпогранслужба и другие силовые ведомства Украины часто сообщали о выявлении украинцев призывного возраста в грузах дальнобойщиков, в водительских кабинах, в технических нишах автобусов и железнодорожных вагонов. Известны случаи вывоза отцами своих детей, родственников призывного возраста и мужчин, переодетых в женскую одежду.Также известно о суицидах насильственно мобилизованных украинцев в военкоматах, учебных центрах ускоренной подготовки, в воинских частях вне зоны СВО и на линии боевого соприкосновения.Ранее в новостях: Украинец пытался спасти в матрасе своего сына от мобилизации Также на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуТем временем Сын общественницы из Одессы искупался в деньгах, которые украинцы собирали на гумпомощь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, госпогранслужба, ес, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция, сво, мобилизация, уклонисты, призывники, военное положение, транзит, перевозчики, международные дорожные перевозки, автоперевозки