https://ukraina.ru/20241102/1058603826.html

Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев

Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев - 02.11.2024 Украина.ру

Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев

Вдова воевавшего за ВСУ российского оппозиционера Ильдара Дадина обвинила в его смерти сослуживцев. Женщина уверена, что ее супруг мог получить "пулю в спину", передает "Лента.ру"

2024-11-02T16:49

2024-11-02T16:49

2024-11-02T16:50

новости

россия

вооруженные силы украины

всу

смерть

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058603681_0:0:974:548_1920x0_80_0_0_8f6ef931f4bcbd7e69355db5204cd03d.png

По ее словам, военное командование сообщило ей несколько разных версий гибели супруг: в результате артиллерийского обстрела, атаки беспилотного летательного аппарата или от "автоматического огня".Ильдар Дадин - первый в России, кто был осужден за "Неоднократное нарушение порядка проведения митингов", из-за чего в народе статью стали называть "дадинской".В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах, а в феврале 2022 года уехал в Польшу. В 2023-м он был зачислен добровольцем в подразделение "Сибирский батальон" в составе ВСУ.В качестве позывного Дадин выбрал имя Ганди - в честь индийского дипломата Махатмы Ганди. 6 октября стало известно о его смерти.Другие темы: "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".

https://ukraina.ru/20241102/1058596853.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, всу, смерть, украинцы