Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев
16:49 02.11.2024 (обновлено: 16:50 02.11.2024)
Вдова воевавшего за ВСУ российского оппозиционера Ильдара Дадина обвинила в его смерти сослуживцев. Женщина уверена, что ее супруг мог получить "пулю в спину", передает "Лента.ру"
По ее словам, военное командование сообщило ей несколько разных версий гибели супруг: в результате артиллерийского обстрела, атаки беспилотного летательного аппарата или от "автоматического огня".
"Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук [российских военнослужащих], а не получил пулю в спину. Что, война все спишет?" - возмутилась вдова Дадина Александра Свечникова.
Ильдар Дадин
Ильдар Дадин - первый в России, кто был осужден за "Неоднократное нарушение порядка проведения митингов", из-за чего в народе статью стали называть "дадинской".
В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах, а в феврале 2022 года уехал в Польшу. В 2023-м он был зачислен добровольцем в подразделение "Сибирский батальон" в составе ВСУ.
В качестве позывного Дадин выбрал имя Ганди - в честь индийского дипломата Махатмы Ганди. 6 октября стало известно о его смерти.
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