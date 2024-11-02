Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев - 02.11.2024 Украина.ру
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Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев
Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев - 02.11.2024 Украина.ру
Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев
Вдова воевавшего за ВСУ российского оппозиционера Ильдара Дадина обвинила в его смерти сослуживцев. Женщина уверена, что ее супруг мог получить "пулю в спину", передает "Лента.ру"
2024-11-02T16:49
2024-11-02T16:50
новости
россия
вооруженные силы украины
всу
смерть
украинцы
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По ее словам, военное командование сообщило ей несколько разных версий гибели супруг: в результате артиллерийского обстрела, атаки беспилотного летательного аппарата или от "автоматического огня".Ильдар Дадин - первый в России, кто был осужден за "Неоднократное нарушение порядка проведения митингов", из-за чего в народе статью стали называть "дадинской".В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах, а в феврале 2022 года уехал в Польшу. В 2023-м он был зачислен добровольцем в подразделение "Сибирский батальон" в составе ВСУ.В качестве позывного Дадин выбрал имя Ганди - в честь индийского дипломата Махатмы Ганди. 6 октября стало известно о его смерти.Другие темы: "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
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новости, россия, вооруженные силы украины, всу, смерть, украинцы
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, смерть, украинцы

Его именем назвали статью: вдова россиянина, воевавшего за ВСУ, обвинила в смерти мужа украинцев

16:49 02.11.2024 (обновлено: 16:50 02.11.2024)
 
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Вдова воевавшего за ВСУ российского оппозиционера Ильдара Дадина обвинила в его смерти сослуживцев. Женщина уверена, что ее супруг мог получить "пулю в спину", передает "Лента.ру"
По ее словам, военное командование сообщило ей несколько разных версий гибели супруг: в результате артиллерийского обстрела, атаки беспилотного летательного аппарата или от "автоматического огня".
"Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук [российских военнослужащих], а не получил пулю в спину. Что, война все спишет?" - возмутилась вдова Дадина Александра Свечникова.
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИльдар Дадин
Ильдар Дадин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Ильдар Дадин
Ильдар Дадин - первый в России, кто был осужден за "Неоднократное нарушение порядка проведения митингов", из-за чего в народе статью стали называть "дадинской".
В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к трем годам колонии общего режима. После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах, а в феврале 2022 года уехал в Польшу. В 2023-м он был зачислен добровольцем в подразделение "Сибирский батальон" в составе ВСУ.
В качестве позывного Дадин выбрал имя Ганди - в честь индийского дипломата Махатмы Ганди. 6 октября стало известно о его смерти.
П/к гражданина США Д. Мартиндейла - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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