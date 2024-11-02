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Сыграл ключевую роль в штурме Богоявленки: американца, помогавшего ВС РФ, эвакуировали с Украины

Сыграл ключевую роль в штурме Богоявленки: американца, помогавшего ВС РФ, эвакуировали с Украины - 02.11.2024 Украина.ру

Сыграл ключевую роль в штурме Богоявленки: американца, помогавшего ВС РФ, эвакуировали с Украины

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС России с 11 февраля 2022 года, передавая координаты украинских военных объектов. Об этом 2 ноября рассказал сам Мартиндейл во время пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"

2024-11-02T15:10

2024-11-02T15:10

2024-11-02T15:10

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В конце октября штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что информация, которую Мартиндейл отправлял ВС РФ, не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Также отмечалось, что гражданин США сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Во время пресс-конференции сам Мартиндейл отметил, что поддерживал контакты с российской стороной через "Телеграм" и поблагодарил бойцов ВС РФ, которые его эвакуировали, за помощь и профессионализм.Американец подчеркнул, что не хочет возвращаться в США и считает Вашингтон своим врагом, а в России находится добровольно. Мартиндейл добавил также, что хочет получить российское гражданство.Мартиндейл резюмировал, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине.В апреле этого года доброволец из Сербии Александр Йокич, воевавший в Донецкой Народной Республике (ДНР) в составе подразделения "Каскад", обратился к президенту России Владимиру Путину в связи угрозой депортации.Боец несколько раз пытался получить российский паспорт, но ему отказали четыре раза подряд, потому как он является военнослужащим ДНР, но не российским солдатом.Еще раньше о предоставлении политического убежища Москву попросил французский журналист, бывший военный Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера."Я не живу. В настоящее время я выживаю. Сейчас я живу в Донецке. Я был избит агентами СБУ в Стамбуле в конце сентября, за то, что в июле рассказал о французских бомбах, которыми убивали мирных жителей (Донбасса – Ред.). Я был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам французской полицией. К сожалению, я понял, что если вернусь в свою страну, то рискую попасть в тюрьму на очень долгое время, так меня попытаются заставить замолчать. А если я поеду в другую страну, СБУ попытается меня убить там. Единственное место, где я в безопасности, это Россия", – сказал Боке в начале прошлого года, уточнив, что его семье во Франции также угрожает опасность.В конце концов Боке получил российский паспорт. И в феврале текущего года стал лучшим иностранным просветителем года по версии премии "Знание". Награду ему вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Другие новости: "Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому.

https://ukraina.ru/20240423/1054682048.html

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, американцы, российское гражданство, вс рф, эвакуация