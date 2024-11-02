Сыграл ключевую роль в штурме Богоявленки: американца, помогавшего ВС РФ, эвакуировали с Украины
Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС России с 11 февраля 2022 года, передавая координаты украинских военных объектов. Об этом 2 ноября рассказал сам Мартиндейл во время пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
В конце октября штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что информация, которую Мартиндейл отправлял ВС РФ, не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Также отмечалось, что гражданин США сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
П/к гражданина США Д. Мартиндейла
Во время пресс-конференции сам Мартиндейл отметил, что поддерживал контакты с российской стороной через "Телеграм" и поблагодарил бойцов ВС РФ, которые его эвакуировали, за помощь и профессионализм.
Американец подчеркнул, что не хочет возвращаться в США и считает Вашингтон своим врагом, а в России находится добровольно. Мартиндейл добавил также, что хочет получить российское гражданство.
"Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить, как и немецких военных преступников. По его словам, украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою безопасность. Он отметил, что киевские власти не заботятся о населении Украины. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать. По его мнению, украинских солдат отправляют на верную смерть, потери огромны", - говорится в комментарии агентства РИА Новости.
Мартиндейл резюмировал, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине.
П/к гражданина США Д. Мартиндейла
В апреле этого года доброволец из Сербии Александр Йокич, воевавший в Донецкой Народной Республике (ДНР) в составе подразделения "Каскад", обратился к президенту России Владимиру Путину в связи угрозой депортации.
Боец несколько раз пытался получить российский паспорт, но ему отказали четыре раза подряд, потому как он является военнослужащим ДНР, но не российским солдатом.
23 апреля, 23:01Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмыДоброволец из Сербии Александр Йокич, воевавший в Донецкой Народной Республике в составе подразделения "Каскад", обратился к президенту России Владимиру Путину в связи угрозой депортации. Подразделение бойца расформировали, в другие не взяли, в гражданстве РФ отказали, сообщает Mash
"Я не живу. В настоящее время я выживаю. Сейчас я живу в Донецке. Я был избит агентами СБУ в Стамбуле в конце сентября, за то, что в июле рассказал о французских бомбах, которыми убивали мирных жителей (Донбасса – Ред.). Я был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам французской полицией. К сожалению, я понял, что если вернусь в свою страну, то рискую попасть в тюрьму на очень долгое время, так меня попытаются заставить замолчать. А если я поеду в другую страну, СБУ попытается меня убить там. Единственное место, где я в безопасности, это Россия", – сказал Боке в начале прошлого года, уточнив, что его семье во Франции также угрожает опасность.
В конце концов Боке получил российский паспорт. И в феврале текущего года стал лучшим иностранным просветителем года по версии премии "Знание". Награду ему вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
12 января 2023, 14:27Ранения и пытки: французский журналист, обнародовавший правду о Буче, рассказал Украина.ру свою историюФранцузский военкор Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Нападкам за "неправильные" взгляды на происходящее на Украине он подвергался уже давно, а помощи у Москвы попросил только сейчас. Почему так получилось, Боке рассказал изданию Украина.ру