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Кадыров по просьбам украинцев отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

Кадыров по просьбам украинцев отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ - 02.11.2024 Украина.ру

Кадыров по просьбам украинцев отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил ранее данный бойцам "Ахмата" приказ не брать в плен украинских военных. Об этом он написал 2 ноября в своем телеграм-канале

2024-11-02T15:07

2024-11-02T15:07

2024-11-02T15:07

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"ахмат"

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По его словам, за последние несколько дней на его имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят отменить этот приказ."Пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания... Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моём канале: ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", - написал Кадыров.По его мнению, солдаты ВСУ давно знают, что в спецназе "Ахмат" к пленным человеческое отношение. На этой неделе после беспилотной атаки ВСУ на здание Российского университета спецназа в Гудермесе Кадыров заявил, что дал поручение "всем командирам, которые находятся на передовой, не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов".Подробнее об атаке - в материале Атакой дрона в Гудермесе Киев погубил собственных солдат — Кадыров на сайте Украина.ру.

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новости, чечня, украина, рамзан кадыров, европа, вооруженные силы украины, "ахмат"