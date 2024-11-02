https://ukraina.ru/20241102/1058601354.html

Санду будет драться за победу голосами диаспоры. Главный вопрос выборов - фальсификации в США

Санду будет драться за победу голосами диаспоры. Главный вопрос выборов - фальсификации в США - 02.11.2024 Украина.ру

Санду будет драться за победу голосами диаспоры. Главный вопрос выборов - фальсификации в США

В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, пройдет второй тур президентских выборов, в котором примут участие действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло

2024-11-02T18:41

2024-11-02T18:41

2024-11-02T18:45

эксклюзив

молдавия

выборы

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второй тур

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В ходе основного голосования 20 октября 2024 года победитель не определился, так как ни одному из 11 кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы. Больше всего голосов – 42,49% получила Майя Санду, которая в выборах принимала участие как кандидат правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Александр Стояногло занял второе место с 25,95% полученных голосов.Во втором туре одному из кандидатов для победы достаточно набрать большинство голосов избирателей, но при условии, что в голосовании примет участие не менее одной пятой граждан, внесенных в избирательный список.Гражданам Молдавии Майя Санду обещает, что в случае победы она продолжит курс на евроинтеграцию, а также развитие отношений с ближайшими соседями Румынией и Украиной. Также в предвыборной кампании Санду анонсировала увеличение зарплат и пенсий, организацию бесплатного питания для школьников, привлечение инвестиций в республику, поддержку национальной культуры.Александр Стояногло, наоборот, не поддерживает политику правительства, направленного на разрыв отношений с СНГ. В случае победы на выборах он обещает встретиться с руководством Российской Федерации для выстраивания прагматичных отношений в целях национальных интересов и стабильности Молдавии. Он также обещает принять ряд социальных программ, направленных на поддержку семьи, стимулирование рождаемости в стране, программу "Достойное возвращение" для трудовых мигрантов, жилищную программу.Сложно предсказать, какой кандидат имеет больше шансов на победу. Молдавской оппозиции до выборов не удалось согласовать единую президентскую кандидатуру, которую было бы противопоставить Санду. У действующего президента также большой административный ресурс, об использовании которого свидетельствуют результаты референдума об евроинтеграции Молдавии.Однако это не значит, что итог второго тура предрешен, полагает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.По его словам, уже сейчас видно, что оппозиция все-таки объединилась вокруг фигуры Алекснадра Стояногло, хотя и на негативной повестке – против Санду."Могла ли оппозиция объединиться вокруг Стояногло до первого тура? Я думаю, что не могла, потому что в этом случае Стояногло просто бы не дошел до выборов. Его бы под каким-то предлогом просто сняли", - считает эксперт.Шорников не согласен с теми политологами, которые утверждают, что у Санду больше шансов на победу во втором туре. Например, артирейтинг Санду только по данным из открытых источников достигает 60%, напомнил он. По словам эксперта, настоящих сторонников действующего президента в Молдавии около 15%, все остальное делается за счет административного ресурса и прямых фальсификаций и вбросов."Голосование в Молдавии делится на две части – голосование непосредственно внутри страны и голосование диаспоры. Что касается того, которое проходит внутри страны, Стояногло там побеждает с большим отрывом. Я даже не уверен, что посредством фальсификации властям удастся перебить этот результат, который покажет Стояногло", - допустил политолог.Однако главный ресурс, которым располагают молдавские власти для манипуляции на выборах – это голосование диаспоры. По словам эксперта, в диаспоре в целом сейчас происходит переоценка отношения к Санду. Ситуация уже не такая, как четыре года назад, когда за нее голосовало 80% диаспоры, добавил он."Я думаю, что сейчас эта цифра ближе к 60%. Проблема в другом – сможет ли оппозиция обеспечить надлежащее наблюдение на зарубежных участках. Боюсь, что такой возможности нет, особенно где-нибудь в США. Поэтому там будут абсолютно неконтролируемые результаты, которые могут перебить любой результат, который будет показан до этого по стране", - рассказал Шорников.Он напомнил, что это уже случилось при подсчете голосов на референдуме об интеграции Молдавии в ЕС. Когда стало ясно, что референдум провалится, именно последние по подсчету голосов участки, которые находились в США, переломили ситуацию в пользу сторонников евроинтеграции, уточнил политолог."Понятно, что скорее всего это была сплошная фальсификация", - заявил Шорников.По его мнению, это может быть решающим и во втором туре президентских выборов, так как Санду заявляет о том, что надеется довести явку диаспоры до 300 тыс. человек."На самом деле это невозможно, потому что максимум явки был 250 тысяч человек. Это было четыре года назад, когда все участки просто ломились от наплыва людей. Мы видели, что на этих выборах в первом туре явка была не такая, участки были почти пустыми. Даже та цифра, которая была показана – больше 230 тысяч человек скорее всего не совпадает с реальностью. Она скорее всего была завышена за счет этих вбросов, которые были сделаны", - рассказал политолог, отмечая, что количество добавленных бюллетеней почти невозможно подсчитать.Поэтому главный вопрос в том, насколько велик ресурс по фальсификации выборов, которым располагают молдавские власти, добавил Шорников. Он отметил, что фактически невозможно не заметить вопиющие случаи фальсификации. И все же у Стояногло есть шансы на победу, подытожил Игорь Шорников.Чем Молдавия похожа на Украину в материале Михаила Павлива Молдавия - цэ Украина

https://ukraina.ru/20241101/1058556541.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, выборы, ес, сша, снг, санду майя, президент, второй тур