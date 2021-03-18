В среду, 17 марта, украинский Кабмин отправил в отставку главу «Укрзализныци» Владимира Жмака, назначенного в августе прошлого года. Его обязанности временно будет исполнять предыдущий руководитель госпредприятия, Иван Юрик. Наблюдательный совет «Укрзализныци» единогласно поддержал отставку Жмака

За последние два года руководство УЗ меняется уже в четвертый раз. Причина тому — отчаянная борьба между группами «соросят» и лобби олигархов. В этих кадровых перестановках в очередной раз проявляется борьба за стремительно сокращающиеся государственные активы между разными кланами «варягов» в украинской власти, связанными с разными иностранными группами.

Саакашвили против Яресько

Владимира Жмака украинские СМИ называли ставленником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее он работал под началом Саакашвили в должности первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации.

При нем, в сентябре прошлого года, достаточно прибыльное направление грузовых перевозок «Укрзализныци» возглавил бывший глава Грузинской железной дороги Ираклий Эзугбая, против которого на родине в 2013 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате и хищении госсредств на сумму в $40 млн. На днях Эзугбая сам подал в отставку с должности в «Укрзализныце», мотивируя решение «атакой на реформаторов». За счет бюджета. «Укрзализныца» просит 111 млрд гривен на компенсацию убытков © Ukraina.ru

Сам Саакашвили, ныне являющийся главой Исполнительного комитета реформ, говорил, что уволить Жмака Набсовет захотел сразу, как только тот спутал им карты, то бишь отлаженные коррупционные схемы. На Украине до сих пор активно действует «сеть реформаторов», раскинутая Михаилом Саакашвили после Евромайдана. Она включается в себя первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, Зураба Адеишвили, экс-имнистра юстиции Грузии, а ныне — советника генпрокурора Украины, которые, собственно, покрывают, схемы других ставленников Саакашвили, в том числе и в УЗ.

Telegram-канал «Резидент» считает, что идет внутривидовая борьба в группе «соросят» за контроль над «Укрзализныцей». «Одна группа соросят отодвинула другую от потоков на УЗ, а всему виной стало желание Жмака разделить компанию на 4 фирмы и отдать самую прибыльную часть в управление людям Саакашвили. Началась зачистка грузинского клана, у которого слишком большие аппетиты», — сообщает «Резидент».

По данным Telegram-канала «Легитимный», решение об увольнении Жмака президент принял из-за компромата о коррупционных схемах, который ему якобы передал Евгений Кравцов, бывший глава УЗ.

Кто же такой Иван Юрик, который вновь возглавит УЗ? Выпускник Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. В 2007 году научный ассистент американского института международной экономики имени Питерсона. В 2009 году входил в редколлегию изданной институтом Петерсона книги Андерса Ослунда под названием «Демократия и рыночная экономика для Украины», в которой уже тогда делался акцент на необходимости приватизации украинских земель и ограничения трудовых прав («реформа Трудового законодательства»). Лично Джордж Сорос называл ее «книгой, которая представляет собой проницательный, всеобъемлющий и удобный для чтения отчет о сложном переходе Украины к рыночной экономике».

После публикации книги Юрик получает должность главы представительства в Украине фонда Blackstone. После Евромайдана возвращается на Украину работать руководителем службы министра финансов при руководстве Наталии Яресько. Когда же Соединенные Штаты перевели Наталию Яресько в другую свою колонию (реформировать систему финансов Пуэрто-Рико), Иван Юрик переходит работать в Офис привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины UkraineInvest. В 2018 году он вошел в наблюдательный совет УЗ, а оттуда — в правление компании.

Пинчук против Ахметова

Влияние клана Саакашвили в «Укразилныце» связывают и с лоббированием интересов Рината Ахметова, богатейшего украинского олигарха, что считают одним из оснований для отставки Владимира Жмака. На днях «Укрзализныця» договорилась с компанией «Метинвест» Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по весьма выгодным для олигарха ценам.

Конкурентом Ахметова на этом поприще является другой олигарх — Виктор Пинчук. Что-то пошло не так. «Укрзализница» сократила число рейсов экспресса в аэропорт «Борисполь» © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

«Конфликт Набсовета «УЗ» и Жмака сейчас стоит трактовать как конфликт Пинчука (интересы которого Набсовет бдит, закрывая глаза на сверхдорогие закупки) и Ахметова», — сообщает Telegram-канал Klymenko-Time. У Пинчука интерес к компании заключается в том, чтобы продать ей цельнокатные колёса своего предприятия «Интерпайп» по ценам в два-три раза выше рыночных.

«Укрзализныця» на грани банкротства

На фоне борьбы разных лоббистов и «варягов» в руководстве «Укразилзныци» само предприятие буквально дышит на ладан, а его работники регулярно бастуют и протестуют против сокращений и переработок. 17 февраля, сотрудники АО «Укрзализныци» провели митинг в Киеве — выступали против сокращения штата, за повышение зарплат и достойные условия труда. Протестующие выражали особое возмущение баснословными зарплатами руководства и Наблюдательного совета УЗ на фоне разрушающейся железнодорожной инфраструктуры и зарплат рядовых работников, которых, по словам участников, не хватает даже на оплату отопления и электричества.

По словам одной из протестующих, составитель поездов, который работает в жару и в стужу, находясь на подножке вагона, получает «чистыми» на руки около 4 тысяч гривен (12 тысяч рублей) в месяц, пока топ-менеджмент и наблюдательный совет открыто хвастаются зарплатами по 300-600 тысяч. Экономический эксперт Борис Кушнирук также отмечал недавно, что в декларациях членов Наблюдательного совета указаны заработные платы в 30-40 раз превышающие законодательные нормы.

Протестующие железнодорожники заявляли о планах по увольнению 30 000 работников УЗ. Массовые сокращения уже начались. «Людям не продлевают трудовые договоры. Только по проводникам таких "зависших" договоров порядка 20 тысяч», — говорил представитель Свободного профсоюза "Укрзализницы" Александр Скиба.

Тем не менее, в начале марта «Укрзализныця» сначала анонсировала повышение цен на билеты, а затем решила сократить почти треть штата центрального офиса в Киеве.

Затем 9 марта работники станции Клавдиево "Киевской дирекции железнодорожных перевозок", регионального филиала «Юго-Западной железной дороги» потребовали от Владимира Жмака в течение трех дней выполнить требования трудового коллектива. Требования включают в себя отмену 4-дневной рабочей недели и выплату задолженности по зарплате. В случае невыполнения железнодорожники обещают забастовку. Дорогое удовольствие: «Укрзализница» покупает туалеты по цене квартир © Ukraina.ru

Однако их угрозы, похоже, не особо волнуют руководство УЗ и Набсовет. Предприятие активно банкротят для продажи. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №4020, предполагающий приватизацию 49% акций «Укрзализныци», «Нафтогаза» и «Укрпочты», а это значит, что почти половина прибылей от этих предприятий будет идти в частные руки.

Тем временем, из-за нехватки кадров, подвижного состава и убитой инфраструктуры «Укрлазиныця» отменяет или сокращает маршруты. Владимир Жмак сам на днях признал, что 37% магистральных железнодорожных путей на Украине эксплуатируются с просроченными сроками ремонтных путевых работ. Согласно прошлогодним данным транспортного комитета Верховной Рады, износ подвижного состава «Укрзализныци» превысил показатель в 95%. Львиная доля локомотивов подлежит утилизации и списанию, поскольку эксплуатационный срок поездов уже давно истек (им от 30 до 53 лет). Однако даже тот небольшой ремонт инфраструктуры и подвижного состава, который якобы происходит, производится зачастую фиктивно. В воскресенье, 17 марта, СБУ отрапортовала о раскрытии хищений в «Укрзализныце» на сумму 2 миллиона гривен, списанных на ремонт дизельных генераторов, который по факту никто не проводил.

Чередование кормления «соросят»

Однако изменится ли ситуация с возвращением на пост главы «Укрзализныци» Ивана Юрика? На это нет особой надежды. Достаточно лишь напомнить, что против политики его руководства железнодорожники протестовали столь же активно и в прошлом году. Затем в январе нынешнего года, Иван Юрик, уже в качестве члена Набсовета УЗ разработал проект распоряжения по отсрочке выплат сотрудникам предприятия. «Если так начать «экономить» на сотрудниках, то весь штат работников УЗ просто перейдет работать на «Дойче Банн», и я не шучу. И вы сами работу тоже потеряете», — комментировал его проект Telegram-канал «Трансмиссия».

По мере ухудшения состояния «Укрзализныци» и роста задолженностей по зарплатам, мы видим, как всё внимание руководстве и Наблюдательном совете сосредоточено на внутривидовой борьбе разных подгрупп «соросят», взаимно обвиняющих друг друга в коррупции. Сейчас на место Жмака поставили Ивана Юрика, руководившего предприятием в прошлом году. Через полгода (и на фоне вероятных новых обвинений в коррупции) может возникнуть идея о возвращении кресла Владимиру Жмаку, который вместе с группой «реформаторов» Саакашвили тоже далеко от «Укрзализныци» не отойдет. Тасовать карты из небольшой колоды можно до бесконечности, так как с одной стороны это создает видимость активной деятельности, а с другой — позволяет поочередно подпускать к «корыту» ту или иную группу проголодавшихся «соросят», у которых по мере набора веса увеличиваются и аппетиты.