Президент США Джо Байден принуждает украинского лидера Владимира Зеленского бороться с коррупцией, расцвет которой с подачи американцев произошёл на постмайданный период. Тем самым Байден ставит Зеленского перед неразрешимой дилеммой

20 марта исполнится 2 месяца с прихода американского лидера к власти, но за это время он ни разу не общался со своим украинским коллегой. Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией © пресс-служба НАБУ

Почему? Объяснила газета The Washington Post — таким образом Белый дом пытается побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации экономики страны и «сохранения её хрупкой независимости от России». К тому же, как напоминает автор статьи, глава государства не выполнил своё предвыборное обещание бороться с олигархами и организованной преступностью, а также решить проблемы в судебной системе, более того, он уволил реформаторов из правительства и руководителя Национального банка Украины Якова Смолия, затормозил судебные реформы и борьбу с олигархами, в частности против Игоря Коломойского, из-за чего Международный валютный фонд приостановил выплаты по кредитной сделке на $5 млрд.

«Украина для США — очень удобный форпост для давления на Россию. Кроме того, это территория, которую можно «осваивать», выкачивать оставшиеся ресурсы. Тем более, что у Байдена и его родственников уже есть опыт, скажем так, плодотворного общения с украинской элитой. Поэтому вряд ли речь идёт о том, что Байден «сливает» Украину. Речь, скорее, идёт об определённых попытках администрации Байдена заручиться однозначной поддержкой со стороны Зеленского. Чтобы тот осознал всю вредность своего существования и не пытался проводить самостоятельного курса. Требуется подавить Зеленского и его окружение, чтобы они соответствовали линии заокеанского центра. Администрация Байдена хочет «построить» украинскую элиту и олигархат, заставив их чётко реализовывать свои цели», — сказал в эфире радио Sputnik декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ кандидат политических наук Александр Шатилов.

То, что борьба с коррупцией — дело нужное, никто не спорит. Да и требование Вашингтона вполне логично: американские политики хотят быть уверены, что деньги, которые они выделяют из федерального бюджета США, доходят до адресатов и тратятся по назначению, а не идут в карманы украинским чиновникам. Но есть одно большое НО — а кто взрастил украинскую коррупцию до таких масштабов? Сами же американцы, причём во многом лично нынешний президент Соединённых Штатов Джо Байден. Как США учат Украину коррупции © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В апреле 2014 года, вскоре после госпереворота в Киеве, во время которого Байден, будучи вице-президентом, курировавшим украинское направление в администрации Барака Обамы, неоднократно наведывался, его сын Хантер Байден вошёл в состав совета директоров одной из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине, которой руководил бывший министр экологии страны Николай Злочевский. Не имея никакого опыта работы в этой отрасли, Байден-младший получал многомиллиардное вознаграждение за некие консультационные услуги. Компанию, зарегистрированную на Кипре, заподозрили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. В сентябре 2020 года депутат Верховной Рады Андрей Деркач и бывший прокурор Константин Кулик рассказали, о каких коррупционных схемах шла речь: одна из них — наличные деньги на сумму в десятки миллионов долларов выводились из Украины с помощью фиктивных контрактов, а затем поступали в Прибалтику, на счета дочерней фирмы украинского банка, а с них осуществлялись переводы на счета другой западной фирмы, которую связывают с Хантером. Как только генеральный прокурор Украины Виктор Шокин собрался вызвать сына американского политика на допрос, Джо Байден вмешался и прямым текстом приказал Петру Порошенко, на тот момент президенту Украины, уволить главу ГПУ, в противном случае Киев не получит обещанный Вашингтоном кредит на сумму $1 млрд. Приказ был незамедлительно выполнен. По словам бывшего депутат Верховной Рады Александра Онищенко, этот момент был очень важен для Порошенко, потому что американский займ он мог потратить на вооружение и поддержание конфликта в Донбассе, а большинство покупок он делал через свои заводы и Укроборонпром, и тогда разыграли комбинацию: Верховная Рада уволила Шокина и назначила бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко — внеся для этого законодательную поправку, которая позволяет лицу без юридического образования занимать пост генерального прокурора, — отведя ему порядка 3-4 месяцев, чтобы закрыть дела против Burisma, что он впоследствии и сделал. К слову, о коррупции Луценко знает не понаслышке — он отсидел в тюрьме за хищение государственного имущества в особо крупных размерах; превышение власти и должностных полномочий (незаконное оформление личного водителя Леонида Приступлюка на должность оперуполномоченного департамента разведывательно-поисковой деятельности МВД, начисление ему пенсии и предоставление квартиры вне очереди).

Коррупционной дорожкой на Украине, протоптанной Обамой и Байденом, воспользовалась администрация 45-го президента США Дональда Трампа. Сразу после назначения спецпредставителем Госдепартамента по Украине Курт Волкер начал активно продвигать идею поставок Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. Демократы хоть и поддерживала пришедших к власти лидеров майдана, но летальное оружие им не предоставило, это сделали республиканцы. Однако, как стало известно из публикации газеты Politico, сделали они это не из заботы о боеспособности ВСУ, а исходя из собственной материальной выгоды — Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, занимающейся производством Javelin. Работая во внешнеполитическом ведомстве, он числился сотрудником американской лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательского института McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги. Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах © AP, Visar Kryeziu

Это не единственный эпизод. В 2019 году правительство Украины выдало разрешение на разработку крупного нефтяного месторождения — Варвинского — не «Нафтогазу», а американской компании Ukranian Energy — совместному предприятию Aspect Energy, основанной американцем Алексом Крэнбергом, и SigmaBlazer гражданина США украинского происхождения Майкла Блейзера, которых называли спонсорами Рика Перри, возглавлявшего Министерство энергетики США. По информации СМИ, в мае того же года министр передал занявшему президентский пост Зеленскому список американцев (среди них был Блейзер), которых ему следует назначить своими советниками по энергетическим вопросам, а также добивался увольнения руководства «Нафтогаза» ради назначения на их места своих друзей.

Говоря о разгуле коррупции на Украине в 2021 году, Джо Байден тем самым признаёт неэффективность деятельности многочисленных антикоррупционных структур: Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по предупреждению коррупции, Высшего антикоррупционного суда, Государственного бюро расследований, Службы финансовых расследований — а созданы они все были с подачи и при содействии Вашингтона времён правления Обамы. А собирались ли вообще американцы бороться с коррупцией на Украине?, Очевидно, нет.

«Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не можете найти ни одной такой страны», — заявлял Байден с трибуны Верховной Рады в 2015 году. И эти слова не теряют своей актуальности сегодня. Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua

О том, почему американский президент до сих пор не позвонил украинскому, написала и газета Politico: «Хотя Байден ещё не позвонил Зеленскому и не связался напрямую с украинцами формальным образом, он дал понять Киеву, что его инициативы по реформированию должны быть продолжены. В этом месяце Госдепартамент предпринял один важный шаг — наложил санкции на могущественного украинского олигарха Игоря Коломойского, что и украинцы, и американские эксперты по внешней политике восприняли как не очень тонкий намёк на то, что Зеленскому следует сделать больше, чтобы обуздать олигархов».

Офис президента незамедлительно опубликовал заявление, что Зеленский благодарит западных партнёров за помощь в борьбе с коррупцией, иными словами, одобрит санкции против Коломойского, а ведь это человек, которому он обязан и актёрской карьерой (шоу «Вечерний квартал» и сериал «Слуга народа» выходили на канале олигарха «1+1»), и политической. Теперь Вашингтон хочет, чтобы Зеленский, пользуясь президентскими полномочиями, собственноручно «похоронил» своего «покровителя». Решится ли он на такой шаг? Большой вопрос. А от этого может зависеть политика США на украинском направлении в будущем. Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи предупреждает, если реформы на Украине в 2021 году пойдут такими же темпами, как в 2020-м, будет сложно убедить Конгресс продолжить поддержку Киева.