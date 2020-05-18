В интервью телеканалу НТВ из немецкой тюрьмы экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко обнародовал компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также на пятого президента Украины Петра Порошенко. Предназначался компромат личному адвокату американского президента Рудольфу Джулиани

Ход конём

Для начала бизнесмен рассказал, как пять месяцев назад оказался в тюрьме немецкого города Ольденбург, откуда и давал интервью телеканалу НТВ по видеосвязи.

По словам Онищенко, некие люди предложили ему, ранее возглавлявшему Федерацию конного спорта Украины и выступавшему на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, купить лошадь. Деньги он перевёл, но скакуна не получил и обратился в немецкую полицию с заявлением об обмане. Спустя некоторое время Онищенко пришла повестка, и он прилетел в Германию из Испании, где несколько лет назад получил политическое убежище. Однако из потерпевшего в миг превратился в обвиняемого — его задержали по запросу Украины от 2016 года.

Ни о какой лошади, естественно, никто и не вспомнил.

Первые два месяца после ареста Онищенко находился в больнице, где к нему "применяли методы карательной медицины": по словам экс-нардепа, мужчину пытались подсадить на психотропные вещества, чтобы он ничего не понимал и не соображал. Ткачев: Антикоррупционеры красноречиво проигнорировали «пленки Онищенко» © Facebook/Михаил Подоляк

«Была сделана попытка моего физического устранения. Но не чтобы убивать меня, а через болезнь по медицинской части», — сказал Онищенко.

Эти препараты спровоцировали проблемы с сердцем и давлением, ему потребовалась кардиологическая операция. В операционную Онищенко везли в сопровождении вооружённых военных. Более того, они находились внутри операционной на протяжении всей операции.

Компромата Онищенко Украина и США боятся, как чёрт ладана

Экс-политик уверен, что дата ареста Онищенко была тщательно спланирована — 29 ноября 2019 года, за 3 дня до поездки в США по приглашению личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

«Это ситуация была связана с Байденом. У меня должна была быть пресс-конференция в Вашингтоне. Американская сторона была очень заинтересована получить показания по коррупции Байдена на Украине, но немецкая сторона не была в этом заинтересована. Это был однозначно сговор демократов с немецким правительством», — заявил Онищенко.

В тот момент показания украинского бизнесмена были крайне важны американскому лидеру Дональду Трампу, поскольку тогда в самом разгаре была процедура импичмента, развязанная демократами в отношении него якобы из-за давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Джулиани же искал компромат на самих демократов, прежде всего об их делах и делишках на Украине во времена администрации Барака Обамы и его вице-президента Джо Байдена. Сын последнего Хантер до апреля 2019 года входил в состав совета директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

Онищенко — не единственный украинский чиновник, которого хотели "устранить" накануне дачи показаний в США по приглашению Джулиани. В декабре адвокат сообщил в Twitter, что бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, у которого есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами и Burisma, дважды пытались отравить. Отравление Шокина и лжесвидетельство Йованович: Джулиани заявил о доказательствах против сына Байдена © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В 2016 году Шокин хотел довести до конца уголовные дела, связанные с деятельностью компании, но тогда Джо Байден, будучи вице-президентом США, прилетели в Киев и прямым текстом потребовал от Петра Порошенко, бывшего тогда президентом Украины, в течение суток уволить главу ГПУ, иначе Киев не получит от Вашингтоне обещанный кредит в размере $1 млрд.

По словам Онищенко, этот момент был очень важен для Порошенко, потому что американский кредит он мог потратить на вооружение и поддержание конфликта в Донбассе, а большинство покупок он делал через свои заводы и Укроборонпром, и тогда разыграли комбинацию: Верховная Рада уволила Шокина и назначила Юрия Луценко (внеся для этого законодательную поправку, которая позволяет лицу без юридического образования занимать пост генерального прокурора), отведя ему порядка 3-4 месяцев, чтобы закрыть дела против Burisma, что он впоследствии и сделал.

«В этой ситуации Порошенко, Байден, Злочевский оказались потом партнёрами по одному делу. Burisma тогда нужна была, потому что в ноябре (2016 года — ред.) уже были выборы в США, и часть кэша через Burisma передавалась в Америку на поддержку Хиллари Клинтон, кандидата от демократов», — заявил Онищенко.

Он также рассказал о махинации, к которой якобы причастен Хантер Байден: «Когда в 2015 году умер один из крупнейших бизнесменов Польши Кульчик, у него находилась газодобывающая компания «КУБ-Газ» на Украине, компания достаточно крупная, рыночная стоимость примерно $100 млн, сыну Байдена и (бывшему президенту Польши Александру. — Ред.) Квасьневскому, которые входили в состав совета директоров Burisma, было поручено, чтобы при определённом давлении на семью Кульчика забрать эту компанию. С этой задачей они справились — надавили на сына Кульчика, и компания была им продана примерно в 3 раза дешевле, где-то за $30 млн. Для себя откат $10 млн и отказались ещё от какой-то доли в этой компании». Страница позора. Как Порошенко получил взятку в $200 млн, а Зеленский упустил возможность заработать $1 млрд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда Джулиани об этом узнал, захотел, чтобы Онищенко всё рассказал перед американскими СМИ.

Зеленский = Порошенко

Онищенко рассчитывал, что после прихода к власти Владимира Зеленского ситуация на Украине изменится, и он сможет вернуться. Но на деле оказалось, что новый президент продолжил курс своего предшественника, хотя во время предвыборной кампании резко критиковал его и обещал привлечь к ответу за все проступки.

«Когда Зеленский боролся на выборах, Порошенко для него был коррупционером, основной враг. И его обещание, что посадит Порошенко и, как он сказал, «я — Ваш приговор», это всё уже потеряло под собой почву. Все обещания, на которым пришёл Зеленский, ушли в небытие. Зеленский превратился в того же Порошенко. Зеленский обещал посадить Порошенко в течение года, но все его дела устранились. Когда назначили (генеральным прокурором Руслана — ред.) Рябошапку, его основная цель была, что доведёт уголовные дела по Порошенко до конца и сможет его посадить. Дела ГБР возбуждались по Порошенко, но генеральная прокуратура их не подписывала подозрения и затягивала», — сказал Онищенко. Погребинский о том, как принимали «закон о земле»: У Зеленского был хороший учитель — И.В. Коломойский © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Более того, по его словам, Порошенко стал соратником Зеленского, что продемонстрировало голосование по законопроекту об открытии рынка земли, который убийственен для Украины, с 1 июля 2021 года, прошедшее в ночь с 30 на 31 марта, когда «за» проголосовали и «Слуга народа», и «Европейская солидарность».

«Украиной управляют западные силы. Они указывают сегодняшнему правительству, как они должны дружить, в каком направлении должны идти. Если Зеленский получает от западных партнёров указания, что Порошенко нельзя трогать и что Порошенко должен быть соратником, а Порошенко, соответственно, от них тоже получает указания голосовать по тем законопроектам, которые необходимы для них, то получится, что в этом отношении они снова становятся союзниками и делают одно общее дело — которое выгодно Западу», — заявил Онищенко.

Кто правит балом на Украине

По словам бывшего депутата Верховной Рады, политический вектор развития Украины по-прежнему определяют американцы.

«На Украине рулят всем процессом демократы. Огромное влияние имеет Сорос, в украинской политике всем занимается Сорос, там всё идёт под его влиянием», — уточнил он.

Джорджа Сороса, которого называют спонсором «цветных революций», Онищенко назвал своим давним врагом. В 2016 году американский миллиардер приглашал руководителей компании, которые сотрудничали с «Укргаздобычей», и предлагал продать ему бизнес-активы за какие-то смешные деньги, но Онищенко отказался.

«Он ещё с тех времён мечтает, чтобы меня истребить. Угрожает — не угрожает, он ведёт себя интеллигентно, но всё правительство на Украине — это люди Сороса. Он укрепляет, он финансирует, он имеет огромное влияние на американское посольство. Учитывая, что в этом году будут выборы в США, они будут предпринимать меры, чтобы никто и ничего не мешало выбрать демократа, то есть Байдена, поэтому все компроматы на него и все помехи для его победы будут устраняться», — сказал Онищенко. Гарантированная победа. Сорос провел опрос по будущим президентским выборам на Украине и получил неожиданный результат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он уверен, что именно по этой причине США, Германия и Украина договорились либо держать его в немецкой тюрьме, либо выдать Украине. По его словам, генеральный прокурор федеральной земли Нижняя Саксония (к которой относится город Ольденбург) сама впоследствии призналась, что арест подстроили, и так делать нельзя было.

«Меня изначально хотели здесь продержать до выборов в Америке, чтобы я находился здесь и не подавал никаких заявлений, но по немецкому законодательству предварительное следствие может продолжаться шесть месяцев, они истекают в этом месяцев (в мае — ред.). Я так понимаю, что выпускать меня не собираются, поэтому думают, как меня здесь задержать, чтобы информация от меня не выходила», — заявил Онищенко.

В конце интервью бизнесмен обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой не экстрадировать его на Украину, где справедливого суда по его делам быть не может. А также чтобы Меркель не имела дело с Зеленским, который "выдаёт себя не за того, кто он является на самом деле".

«НАБУ пыталось давить на меня, пыталось арестовать мою мать, чтобы взять её в заложники. Они вели со мной переговоры, что я должен передать им весь компромат на Порошенко, а за это они прекратят уголовные дела по мне. У НАБУ была только одна цель — изъять компромат на Порошенко. Украинские власти сегодня устроили травлю против меня через уголовные дела. Мне хотят отомстить за компромат на Порошенко, мне всячески хотят закрыть рот, поэтому делают всё возможное, чтобы экстрадировать меня на Украину, при этом используют немецкую сторону и сделают всё возможное, чтобы физически меня устранить. В случае моей экстрадиции в Киев, если со мной что-то произойдёт, прошу во всём винить лично Зеленского и его подручных, которые действуют в сговоре с международным военным преступником Порошенко», — заявил Онищенко.

Похоже, Зеленский наступает на те же грабли, которые четыре года назад больно ударили его предшественника, — он ставит всё на победу Демократической партии на президентских выборах в США. В 2016-м Порошенко тоже, только публично и во всеуслышание, говорил о поддержке Хиллари Клинтон и даже направил ей поздравительную телеграмму до объявления результатов голосования, не устанавливая никаких контактов со штабом республиканцев. А после победы Трампа Порошенко пришлось удалять из соцсетей свои нелицеприятные высказывания о новом американском президенте и спешно наводить мосты с администрацией Белого дома. В том числе заплатив кругленькие суммы лоббистским фирмам для организации визита в Вашингтон на высшем уровне.