Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба привел три основных пункта плана Киева по возвращению Крымского полуострова под контроль Украины. Он перечислил их в Twitter

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил на заседании 11 марта «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма».

По словам главы украинского МИД, это «исторический документ», который должны были бы принять еще в 2014 году. Теперь же, как написал Кулеба, дан чёткий сигнал: Украина не только призывает мир помочь вернуть Крым, но и «сама серьезно и системно над этим работает по инициативе президента».

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, «три кита» возвращения полуострова в состав Украины — это утверждённая СНБО стратегия, консолидация усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы» и синергия — восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.

О стратегии рассказал накануне секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания. По его словам, над вопросом работали больше года, было привлечено много институтов, в том числе на заседания рабочей группы приглашали представителей меджлиса. Бортник сказал, что могло бы вернуть Крым и Донбасс в состав Украины © стрингер

В то же время глава меджлиса* крымско-татарского народа Рефат Чубаров на своей странице в соцсети написал, что ряд принципиальных предложений членов меджлиса не были учтены. Так, члены меджлиса предлагали включить в перечень задач стратегии «защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымско-татарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства».

Данилов сообщил, что в аппарате СНБО, готовясь к этому вопросу, тщательно изучали документы и обнаружили, что в 2008 году СНБО принимал решение, которое «заключалось в следующем: на протяжении двух месяцев Кабинет министров должен был предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации в 2017 году».

«К большому сожалению, этот законопроект не был по не известным нам причинам разработан, и мы считаем, что это был первый кирпич, который в дальнейшем начал разрушать всю систему нашей безопасности и привёл к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий период времени, через четыре дня после подписания их в Харькове, были ратифицированы депутатами Верховной Рады», — сказал секретарь СНБО. Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк

Он добавил, что есть поручение Службе безопасности Украины (СБУ) выяснить обстоятельства, каким образом 236 парламентариев голосовали по этому вопросу.

«И если СБУ будет считать это необходимым, она должна возбудить дела по 111 статье нашего Криминального кодекса, по госизмене, против соответствующих лиц», — сказал Данилов.

Напомним, в 2010 году Киев согласился продлить до 2017 года срок аренды военно-морских баз в Крыму и Севастополе, где базировался Черноморский флот РФ. Сделано это было в обмен на скидку в цене на газ. Эксперты указывают, что голосовали за ратификацию Харьковских соглашений и депутаты от Юлии Тимошенко, и некоторые бывшие «оранжевые». При этом напоминают, что закон обратной силы не имеет, и вообще, согласно законодательству, депутаты не несут ответственности за голосование. Однако теперь всего можно ожидать. Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

В Крыму утверждённую СНБО стратегию всерьёз не восприняли.

«Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по "возвращению Крыма", но в реальности все происходит с точностью до наоборот: полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти», — написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, «когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством».

При этом Аксёнов отметил: «В то же время необходимо помнить, что под вывеской различных «стратегий» и «платформ» возможны реальные провокации, потому что киевским политикам необходимо как-то подкреплять свою пропаганду и отчитываться перед западными кураторами».

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

* Организация запрещена в РФ